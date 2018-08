IFA 2018: Sony a lansat noul vârf de gamă la Berlin. Specificaţii pentru noul Xperia XZ3

De asemenea, terminalul dispune şi de difuzoare S-Force Front Surround Sound care oferă o intensitate cu 20% mai ridicată decât modelul anterior.

Sony Xperia XZ3 are un design realizat din sticlă 3D curbată în faţă şi în spate, completat de un ecran extins, fără margini, în format 18:9. În plus, telefonul are rezistenţă IP68 la apă şi praf şi se laudă şi cu Corning Gorilla Glass 5. Culorile în care va fi disponibil XZ3 sunt: negru, alb-argintiu, verde-pădure şi roşu-bordeaux.

Terminalul are şi o nouă funcţie de lansare cu AI, care pregăteşte aparatul foto atunci când ţii telefonul în mână, în modul peisaj, iar capacitatea de filmare se încadrează în formatul 4K HDR, Xperia XZ3 dispunând de un senzor foto principal de 19MP, ajutat de o cameră de selfie-uri de 13MP.

Procesorul cu care vine echipat noul flagship Sony este un Qualcomm Snapdragon 845 vârf de gamă pentru dispozitive mobile, ajutat de 4 GB de memorie RAM, cu o variantă de stocare de 64 de GB.

Disponibilitate

Xperia XZ3 va fi ajunge pe rafturile magazinelor începând cu finalul lunii Septembrie 2018 şi va fi echipat cu ultima versiune a sistemului de operare, Android, şi anume 9.0 Pie.