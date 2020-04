Huawei P40 Pro: Cum să te ridici la nivelul aşteptărilor (TECH REVIEW)

Huawei P40 Pro nu a avut o lansare uşoară: anunţat într-un moment dificil pentru întreaga lume, cu presiunea uriaşă a predecesorului său, P30 Pro, pe umeri, dispozitivul producătorului chinez a trebuit să se ridice la nivelul unor aşteptări uriaşe. E momentul să aflăm dacă a şi reuşit să o facă.

Eu am testat versiunea cu 8GB de RAM şi 256GB de stocare, disponibilă într-o versiunea de culoare gri mat. Cutia este aceeaşi ca în anii trecuţi, cu menţiunea că vedem în partea de jos noul îndemn al Huawei ”Explore it on AppGallery”, care te invită să le foloseşti magazinul de aplicaţii.

Înăuntru, găseşti lucrurile cu care te-ai obişnuit deja, dacă ai deţinut un smartphone recent al Huawei: încărcătorul SuperCharge pe 40W, care se va asigura că ai bateria încărcată complet în doar câteva zeci de minute, o pereche de căşti pe USB-C (pe care e foarte probabil să nu o foloseşti, ţinând cont de ofertele pe care le are în acest moment Huawei la seria P40, dar despre asta mai încolo) şi eu am primit şi o husă transparentă, pe care însă am dat-o jos la vreo 10 minute după ce am început să o folosesc.

Finisajul mat de pe spate, absolut superb

De ce? Pentru că finisajul mat de pe spate este absolut superb şi nu mă pot convinge să îl acopăr. Griul prinde nuanţe de albastru şi argintiu în lumină, iar aspectul mat permite ca spatele să nu se umple de amprente. Este o plăcere să ţii în mână acest telefon, însă vă recomand totuşi să nu îmi urmaţi exemplul şi să folosiţi totuşi o husă, pentru a încerca să evitaţi o vizită la service.

Pe laterala dreaptă regăsim cele trei butoane ale telefonului: rocker-ele de volum şi cel principal. Mă bucur că Huawei nu a implementat pe seria P butoanele virtuale pe care le-am văzut pe Mate 30 Pro şi a rămas la cele fizice.

În partea de jos regăsim sertarul pentru cartela SIM, care permite utilizarea unui Nano-SIM şi a unui eSIM sau a două Nano-SIM-uri, după dorinţa fiecăruia. Alături, vedem singurul port al telefonului, USB-C, şi difuzorul. Nu este un dispozitiv foarte greu, având 209 grame, însă este puţin mai gros decât P30 Pro, şi nu doar datorită bump-ului de cameră, care este măricel.

Display

Să trecem la ecran. Noul flagship de la Huawei vine cu un ecran OLED de 6,58 inci, curbat pe toate laturile, cu un raport screen-to-body de aproximativ 92%. Rezoluţia este de 1200 x 2640 de pixeli, iar noutatea principală la capitolul display-ului o reprezintă noua rată de refresh de 90Hz, care oferă terminalului o viteză în plus faţă de predecesorul său, pe care o vei resimţi imediat atunci când navighezi prin meniul său. Ai şi opţiunea de a trece pe 60Hz, pentru a conserva energie.

Este un display superb, cu o fidelitate excelentă a culorilor, iar noua rată de refresh aduce o îmbunătăţire binevenită pentru experienţa de utilizare. Fie că te joci, te uiţi la un film sau un serial, sau pur şi simplu navighezi pe internet, vei aprecia cu siguranţă ecranul lui P40 Pro. Faptul că toate laturile sunt curbate acum este un element de design plăcut, care nu împiedică însă deloc ţinerea în mână a dispozitivului, curburile fiind destul de fine.

Dispozitivul vine cu Android 10, peste care este aplicată interfaţa EMUI 10.1 dezvoltată de Huawei, însă fără servicii Google. Ştiţi deja asta, nu detaliez acest lucru, am spus destule despre cum poţi trăi fără ele în acest material. Interesant este însă faptul că gigantul chinez a adoptat o atitudine mai echilibrată faţă de rivalii din piaţă.

Procesor şi autonomie

Ce vreau să spun prin asta? Ei bine, în loc să pună pe P40 Pro specificaţiile cu cifre care îţi iau ochii, a ales să meargă pe ce ştie deja că funcţionează excelent: 8GB de RAM, cu stocare ultra rapidă UFS 3.0 de 128, 256 sau 512GB. Asta spune multe despre puterea pe care o are procesorul Kirin 990 5G, realizat pe 7nm, un monstru cu 8 nuclee şi o placă grafică Mali-G76 MP16.

Practic, acest procesor este motivul pentru care performanţa lui P40 Pro este excelentă, asigurând o putere şi o viteză foarte bună în orice tip de aplicaţii şi jocuri.

O să las camerele ultimele, pentru că sunt cele mai importante, motto-ul seriei P fiind chiar ”P for Photography”. Aşadar, trecem la baterie, care are 4200mAh şi suportă fast charging pe 40W, wireless charging pe 27W şi reverse wireless charging, tot pe 27W. O îmbunătăţire simţitoare aşadar în departamentul de reverse wireless charging, faţă de anul trecut. Autonomia telefonului este, la fel ca şi în seria trecută, excelentă. Cu 90Hz, luminozitate maximă, Bluetooth şi NFC activat, trec cu uşurinţă peste o zi de utilizare destul de intensă, o mărturie a optimizării excelente a sistemului.

Camere

În sfârşit, ajungem la camere, şi la singurul lucru care nu îmi place la P40 Pro: aspectul lor. Pe spate avem un bump mare, şi o zonă care ocupă o parte uriaşă din jumătatea superioară, rezervată camerelor. Ştiu, e un trend pe care l-au adoptat mai toţi producătorii în ziua de azi, inclusiv Samsung şi Apple, însă nu îmi place şi nu cred că voi rezona vreodată cu el. Apoi, pe faţă avem acea ”pilulă” cum au numit-o mulţi, o gaură care adăposteşte camera de selfie şi senzorul TOF 3D pentru deblocarea facială. Deşi nu e atât de deranjantă în momentul în care urmăreşti conţinut video, it sure ain’t pretty. Am învăţat însă să trăiesc cu ambele şi să le înţeleg importanţa.

Huawei a reuşit să mă surprindă şi să îmbunătăţească principalul aspect pe care îl credeam aproape imposibil de îmbunătăţit în doar un an: camera. Avem un senzor principal de 50MP, care este cel mai mare de până acum pe dispozitivele Huawei, cu 1/1.28”, un ultrawide de 40MP şi o lentilă periscop de 12MP, ce oferă zoom optic 5x, alături de o lentilă TOF (time of flight), care măsoară adâncimea, toate poziţionate pe spate. În faţă găsim o cameră de selfie de 32MP şi, aşa cum am spus şi mai sus, un alt senzor TOF, responsabil pentru adâncimea fotografiilor.

Soft-ul camerelor a primit un upgrade faţă de generaţia anterioară în special prin prisma recunoaşterii culorilor. În formatul de bază, fără ajustări ale setărilor, culorile sunt surprinse într-o nuanţă mai aprinsă şi mai vie decât cea distinsă de ochi, reuşind să facă pozele mai ”instagramabile”, în lipsa unui alt cuvânt. Evident, dacă te deranjează acest lucru, te poţi juca prin setările Pro ale camerei şi să le ajustezi.

Şi efectul de bokeh este mai bun decât pe P30 Pro, având o izolare a subiectului mai bună, la fel ca, spre surprinderea mea, modul de noapte, care parcă luminează şi mai mult fotografiile realizate în beznă absolută. Camera principală oferă un dynamic range excelent, şi nici fotografiile realizate cu ultra-wide nu se lasă mai prejos, deoarece nu prezintă urme de noise şi respectă fidelitatea detaliilor.

Camera de selfie este, pe cât de mare şi supărătoare din punct de vedere estetic, pe atât de bună. Surprinde cele mai mici detalii ale feţei, de la pori la firele din sprâncene, aşa că va trebui să te asiguri că arăţi perfect înainte de a-ţi face un selfie, sau să recurgi la funcţia de beauty. Are şi un bokeh remarcabil, iar tendinţa asta se vede şi la partea de video.

Dacă până acum Huawei nu era în top în ceea ce priveşte filmarea, cu P40 Pro se cam schimbă situaţia. Terminalul filmează în calitate de până la 4K la 60 de cadre pe secundă, şi are o stabilizare excelentă. Mai mult, camera se ajustează foarte rapid la orice schimbare a luminozităţii din cadru, claritatea nu se pierde şi trebuie să remarc din nou efectul de bokeh, care este excelent.

Concluzii

Huawei P40 Pro s-a lansat într-un moment extrem de nefericit, în mijlocul unei pandemii care afectează economia globală şi vieţile fiecăruia dintre noi. Este însă un smartphone excelent, de top din toate punctele de vedere şi probabil unul dintre cele mai bune pe care le vom vedea în acest an. La momentul actual, vine şi cu o ofertă: până pe 26 aprilie (sau 19, în anumite magazine partenere), Huawei oferă o pereche de căşti FreeBuds 3 gratuit la achiziţia unui P40 Pro sau a unui P40, împreună cu 50GB spaţiu de stocare în cloud.

Varianta pe care am testat-o eu costă în acest moment 4000 de lei. Vă las pe voi să apreciaţi acest cost, în funcţie de nevoile pe care le aveţi de la un telefon, însă ce pot să vă spun ar mai fi doar: dacă fotografia este pe primul plan, cu greu veţi găsi o alegere mai potrivită.