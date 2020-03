Comparativ cu generaţia anterioară de produse din seria P lite, HUAWEI P40 lite aduce îmbunătăţiri în ceea ce priveşte designul, camera şi performanţa.

Smartphone-ul este echipat cu un ecran Punch FullView de 6,4 inci, fără decupaje care să obstrucţioneze vizualizarea. Curbat pe toate cele patru părţi, HUAWEI P40 lite are margini rotunjite pentru a fi confortabil de ţinut în palmă. În acelaşi timp, senzorul de amprentă este integrat în butonul de pornire, oferind acces uşor şi deblocare rapidă a dispozitivului.

Partea din spate a modelului HUAWEI P40 lite are patru camere, dispuse sub formă de matrice. În plus, dispozitivul aduce noi inovaţii în materie de design, prezentând în lumină un efect 3D. La fel de elegant şi unic, HUAWEI P40 lite este un telefon care iese foarte uşor în evidenţă.

Experienţă de fotografiere pentru toate scenariile cu camera foto cvadruplă AI de 48 MP

În ceea ce priveşte caracteristicile camerei, combinaţia dintre camera principală de 48 MP, obiectivul cu unghi ultra larg de 8 MP, obiectivul macro de 2 MP şi obiectivul bokeh de 2 MP, permite HUAWEI P40 lite să satisfacă cu uşurinţă nevoile utilizatorilor în materie de fotografiere şi filmare în orice scenariu, zi şi noapte.

Cu o cameră principală de 48 MP, telefonul suportă o funcţie de compoziţie cu mai multe cadre, care combină inteligent mai multe fotografii pentru a crea o fotografie optimizată. Prin tehnologia de compoziţie AI, fotografiile şi videoclipurile cu oameni vor fi mai clare, cu un fundal mai luminos şi mai puţin zgomot. Camera principală funcţionează cu obiectivul bokeh de 2 MP pentru a surprinde portrete uimitoare cu efecte bokeh realiste.

Obiectivul cu unghi ultra larg de 120° surprinde cu uşurinţă măreţia lucrărilor de arhitectură şi este potrivit şi pentru fotografiile de grup. Cu obiectivul macro de 40 mm pot fi capturate obiecte mici, cum ar fi petale de flori şi picături de rouă la distanţă apropiată, dezvăluind lumea dintr-o nouă perspectivă.

Chipset de înaltă performanţă şi HUAWEI SuperCharge de 40W

Pentru tinerii care se bucură de jocuri pe dispozitivele mobile, este esenţial un procesor puternic. HUAWEI P40 lite este echipat cu cipul Kirin 810 realizat pe un proces de fabricaţie avansat de 7 nm, ceea ce duce la o performanţă mai mare şi un consum de energie mai mic. Comparativ cu Qualcomm Snapdragon 730, procesorul Kirin 810 are o performanţă cu un singur nucleu cu 11% mai mare şi o performanţă multi-core mai mare cu 13%.

În timpul sesiunilor de joc, unitatea de procesare grafică Mali G52 personalizată de pe Kirin 810 joacă un rol important. Conform datelor obţinute de la software-ul autorizat de testare GFX Bench, puterea de calcul GPU Kirin 810 este cu 15% mai mare decât cea a Snapdragon 730. Împreună cu tehnologia inovatoare Kirin Gaming+ de la Huawei, care foloseşte AI pentru a aloca resurse precum GPU, CPU şi RAM, HUAWEI P40 lite oferă o experienţă de gaming fluidă şi stabilă.

Pentru ca momentele bune să dureze mai mult, HUAWEI P40 lite are o baterie mare încorporată de 4200mAh, care permite dispozitivului să funcţioneze o zi întreagă. Suportând HUAWEI SuperCharge de 40W, este nevoie de doar o jumătate de oră pentru a obţine o încărcare de 70%.