Huawei nu va mai produce procesoare Kirin din cauza presiunilor americane

Publicaţia Caixin spune că Huawei a confirmat că proviziile de procesoare proprii se termină pe 15 septembrie, din cauză că partenerii care furnizau componente se tem de sancţiunile americane.

Asta înseamnă că noile dispozitive spartphone Mate 40 de la Huawei, care debutează în această toamnă, vor fi ultimele cu cel mai avansat procesor al companiei, a declarat Yu Chengdong, CEO Business Consumer Huawei, la un eveniment de inovaţie tehnologică de vineri, 6 august, la Shenzhen. El a numit-o „o pierdere uriaşă” pentru companie.

Procesoarele Kirin 9000 au fost produse de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) cu tehnologii americane. În iulie 2020, producătorul de cipuri din Taiwan a declarat că a încetat să mai ia noi comenzi de la Huawei începând cu luna mai.

Divizia HiSilicon a Huawei se bazează pe software produs de companiile americane Cadence Design Systems Inc şi Synopsys Inc pentru a-şi proiecta procesoarele şi a externaliza o parte din producţie către Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), care de asemenea foloseşte tehnologii aparţinând companiilor americane.

Yu Chengdong a mai spus că Huawei este hotărât să rezolve problemele prin inovaţii tehnologice în sisteme de operare, cipuri, date şi servicii cloud. El a cerut, de asemenea, industriei de profil din China să facă progrese în domeniul producţiei de cipuri şi al semiconductorilor de ultimă generaţie.

În al doilea trimestru din 2020, peste 70% din livrările de dispozitive au fost în China, unde se crede că pandemia Covid-19 şi blocajele asociate au contribuit la creşterea vânzărilor cu 8%. Cu toate acestea, livrările Huawei pe pieţele din afara Chinei au scăzut cu 27%, mai scrie Caixin.

„O creştere doar în China nu va fi suficientă pentru a susţine Huawei în vârf o dată ce economia globală va începe să se redreseze”, a declarat Mo Jia, analist la Canalys. „Partenerii principali din regiunile cheie, precum Europa, se preocupă din ce în ce mai puţin de dispozitivele Huawei, achiziţionează mai puţine modele şi aduc mai puţine noi dispozitive pentru a-şi reduce riscurile.”