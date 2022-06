HONOR Magic4 Lite a fost proiectat pentru a avea o structură compactă cu rame super înguste de 1,05 mm, o grosime de numai 8,05 mm şi o greutate de doar 189g. Datorită ramelor mai subţiri cu 40% decât a majorităţii smartphone-urilor din aceeaşi categorie, HONOR Magic4 Lite oferă un raport ecran-corp excepţional de 94% şi o experienţă de divertisment imersivă.

Ca şi X8, HONOR Magic4 Lite are inclus în butonul de pornire un senzor de amprentă care rezistă la 200.000 de apăsări /deblocări.

HONOR Magic4 Lite dispune de un ecran imersiv HONOR FullView de 6,81 inci, care afişează 16,7 milioane de culori şi are o rezoluţie FullHD+ (1080 x 2388p). Diagonala mai mult decât generoasă, bogăţia de culori, contrastul puternic, rata de refresh de 120Hz şi rată de eşantionare tactilă de 240 Hz fac din HONOR Magic4 Lite partenerul ideal pentru vizionarea filmelor, derularea fotografiilor din galerie sau pentru jocurile pe telefon împărtăşite cu prietenii.

Şi nu e vorba doar de aspect, ecranul a fost supus unui test de durabilitate tactil şi a rezistat la 800.000 de apăsări.

HONOR Magic4 Lite 5G este unul dintre primele smartphone-uri din industrie echipate cu Snapdragon® 695 5G, un procesor avansat de 6 nuclee susţinut de GPU Qualcomm® Adreno™ şi de procesorul Qualcomm® Kryo™ 660.

SoC-ul puternic Qualcomm Snapdragon 5G (6 nm) cu un motor inteligent multi-core oferă atât o performanţă ridicată, cât şi un consum redus de energie.

Prin intermediul acestor caracteristici de top, HONOR Magic4 Lite duce tehnologia 5G la nivel global, promovând productivitatea şi jocurile captivante.

Cel mai nou smartphone HONOR este echipat şi cu HONOR RAM Turbo (8GB+2GB), o tehnologie HONOR care converteşte o parte din memoria de stocare (flash) în RAM, ceea ce înseamnă că memoria de 8GB RAM poate fi extinsă la 10GB RAM.

Această tehnologie comprimă aplicaţiile şi procesele ce rulează pe fundal atunci când utilizatorii schimbă aplicaţia folosită, asigurându-se că aceştia pot prelua un apel video, pot scrie un mesaj, în timp ce aplicaţiile rulează în continuare pe fundal.

Ca şi flagship-ul HONOR Magic 4, HONOR Magic4 Lite are un design al camerei simetric unic, evocând un sentiment de echilibru şi armonie.

HONOR Magic4 Lite 5G se mândreşte cu o cameră triplă puternică de 48 MP(f/1.8), care conţine o cameră Bokeh Sensing de 2 MP (f/2.4) şi o cameră Macro Sensing de 2 MP (f/2.4) cu bliţ LED, care, împreună, le permit utilizatorilor surprinderea imaginilor uimitoare. Cele trei camere de înaltă definiţie şi algoritmul de imagine optimizat îţi permit să surprinzi clipe de neuitat.

Camera frontală, de selfie, are 16 MP (f/2.45) şi dispune de modurile dedicate: Portret (cu modul frumuseţe inclus), Filtru, Stickere, Captură zâmbete, Imagine în oglindă, Temporizator, Control gestual etc. Pentru deblocarea cu faţa are şi recunoaştere facială 2D.

HONOR Magic4 Lite dispune de funcţia Dual View Recording, care permite utilizatorilor să înregistreze simultan două perspective diferite folosind atât camera frontală, cât şi camera principală din spate.

Scenariile diverse presetate precum RHYTHM, PARTY, VISITED şi multe altele îţi permit să înregistrezi cu uşurinţă toate momentele preţioase şi să păstrezi cele mai frumoase amintiri.

Ideal pentru creatorii de conţinut începători, Micro Movie Mode oferă o soluţie de editare simplă şi fără întreruperi, care îmbină automat filmările video, fără a fi necesară utilizarea aplicaţiilor terţe.

Capacitatea mare de 4800 mAh a bateriei şi tehnologia inteligentă HONOR de economisire a energiei oferă o autonomie crescută: până la 16.8 ore de explorare a platformelor de socializare, 12,8 ore de redare video şi 25,6 ore de apeluri, pentru un plus de energie şi voie bună.

Magic4 Lite utilizează tehnologia inovatoare de încărcare cu fir HONOR SuperCharge de 66W, alimentând dispozitivul de la zero la 50% în doar 15 minute şi de la zero până la 81% în doar 30 minute. Designul revoluţionar cu o singură celulă şi buclă dublă oferă o încărcare de 2 ori mai rapidă decât la alte modele ale concurenţei.

Cutia lui Magic4 Lite conţine smartphone-ul, încărcătorul rapid de 66 W, cablu USB-C la USB-A pentru încărcare / transfer de date, manual de utilizare şi certificat de garanţie.

HONOR îşi propune să aducă tehnologiile sale puternice mai aproape de toţi utilizatorii români de smartphone-uri, iar seria Magic4 reprezintă întruchiparea acestei dorinţe.

Conceput pentru un public preocupat şi de stil, nu doar de performanţă, HONOR Magic4 Lite este disponibil în trei culori fascinante: Titanium Silver, Midnight Black and Ocean Blue.