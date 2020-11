George Buhnici, răspuns după videoclipul de prezentare al lui iPhone 12 mini, care a încălcat embargoul media

În urmă cu câteva zile, George Buhnici începea o transmisiune live pe YouTube în care prezenta pentru prima oară noul iPhone 12 mini, unul dintre cele mai aşteptate noi telefoane ale producătorului din Cupertino.

Videoclipul său a atras sute de mii de vizualizări în primele ore, însă a dispărut rapid de pe YouTube, la doar câteva ore după ce a fost publicat. Motivul avea să fie aflat a doua zi, din presa internaţională, care a atras atenţia asupra faptului că telefonul avea embargo media până pe 10 noiembrie. Practic, nicio publicaţie sau youtuber nu avea voie să facă publice fotografii sau videoclipuri cu dispozitivul până la acea dată.

Buhnici a oferit un răspuns pentru această situaţie pe Twitter, spunând că a primit o mulţime de întrebări în legătură cu motivul pentru care a făcut videoclipul. În mesajul de pe reţeaua socială, fostul jurnalist Pro TV spune că „am făcut-o pentru a fi primul, pentru atenţie şi vizualizări. Ca tech revieweri, ne dorim întotdeauna să fim primii şi cât mai buni în timpul limitat pe care îl avem (n.r: cu dispozitivele)”.

Buhnici spune şi că „nu îmi divulg sursa (n.r.: de la care a obţinut telefonul). În cei 22 de ani de jurnalist nu am făuct asta niciodată. Lucrăm tot timpul cu NDA-uri (n.r.: Non-Disclosure Agreement sau embargo) şi nu am încălcat unul niciodată. Nu am încălcat un NDA cu Apple pentru că nu am semnat niciodată unul”.

... We work on NDAs all the time with other companies and we never broke one. Ever.

3. I did it to be first, for the attention and the views. As a tech reviewer we always strive to be first and as good as possible at what we do in the limited time we have.