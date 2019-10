EXCLUSIV George Zhang, CEO Huawei România: „România va pierde 6,7 miliarde de euro şi 7.100 de locuri de muncă dacă suntem excluşi“

În august, un memorandum a fost semnat între Statele Unite şi România, cu privire la securitatea reţelelor 5G. Repercusiunile acestui memorandum sunt în continuare necunoscute, însă mulţi spun că ar reprezenta o cale de a exclude folosirea echipamentelor Huawei pentru noile reţele. În interviul pe care mi l-a acordat, George Zhang a vorbit despre acest memorandum, securitatea reţelelor 5G şi cum ar arăta un scenariu de coşmar pentru Huawei, precum şi ce impact ar avea asupra economiei noastre.

Adevărul: Să trecem direct la subiectul principal - pe 20 august, un memorandum a fost semnat între Statele Unite şi România, cu privire la implicarea Huawei în dezvoltarea reţelelor 5G locale. Care este impactul acestui memorandum?

George Zhang: În primul rând, ţin să menţionez că nu am văzut acest memorandum. Nu este aceeaşi situaţie ca în Polonia, acolo unde el a fost publicat. Afacerile Huawei nu au fost afectate până în prezent, comunicăm constant cu clienţii, partenerii şi furnizorii noştri, funcţionăm în continuare foarte bine. Dacă se va întâmpla ceva pe viitor, din cauza acestui memorandum, vom dori să ne prezentăm opinia în faţa tuturor stakeholderilor.

A: Aţi menţionat faptul că nu aţi văzut acest memorandum. De ce credeţi că s-a întâmplat asta?

G.Z: Am prezentat deja o poziţie în media faţă de acest lucru şi credem că o astfel de judecare a unei anumite ţări sau a unui anumit furnizor nu reprezintă un ajutor pentru securitate. Afacerile noastre în Statele Unite nu sunt foarte mari, comparativ cu Europa, iar discuţia nu ar trebui să fie ”cu Huawei, sau fără Huawei”, ci ar trebui să se limiteze la aspectele tehnice. Uniunea Europeană spune că este lider în privinţa tehnologiei 5G şi a securităţii acesteia, iar noi credem că standardizarea europeană sau certificarea unor furnizori bazată strict pe principii tehnice reprezintă abordarea corectă.

Securitatea pare să fie principala problemă când vine vorba de Huawei, conform Statelor Unite. Există vreo dovadă despre aceste probleme de securitate din reţelele voastre?

Nu, nu am văzut niciun fel de dovadă din partea Statelor Unite sau a politicienilor din Statele Unite, care să demonstreze că Huawei a făcut ceva greşit.

Ce puteţi face pentru a garanta o securitate mai bună faţă de competitorii voştri din industria 5G?

În urmă cu aproximativ 10 ani, Huawei a început să trimită foarte mult echipamente către Marea Britanie, pentru a permite guvernului să îl analizeze în detaliu. Mă refer la coduri, hardware, software, programare, absolut tot. După atât de mulţi ani de analiză, au ajuns la concluzia că echipamentul Huawei nu are nici un backdoor (n.r. un defect implementat într-un sistem, care permite acces neautorizat la date), şi iată că Huawei a lansat servicii 5G cu toţi operatorii din Marea Britanie. Preferăm un astfel de tip de comunicare, transparent, deschis şi care ajută ambele tabere, bazat strict pe aspectele tehnice.

Care sunt planurile şi aşteptările Huawei cu privire la România?

Am început afacerile noastre aici acum 17 ani. În tot acest timp, ne-am bucurat de o relaţie de afaceri stabilă, şi, privind în viitor, am vrea să menţinem o relaţie similară. Colaborăm bine cu toţi operatorii, cu partenerii şi consumatorii de aici. Astăzi, toate cele trei tipuri principale de afaceri pe care Huawei le derulează, funcţionează foarte bine în România, aşa că nu vedem vreun efect negativ în viitorul apropiat asupra creşterii noastre.

Haideţi să vorbim despre scenariul de coşmar pentru Huawei: memorandumul va fi legalizat, iar companiei dumneavoastră îi va fi interzis să participe la dezvoltarea reţelelor 5G din România. Care ar fi răspunsul Huawei?

Dacă acest lucru se întâmplă, vom vedea ce impact va avea asupra companiei. Un lucru este însă cert: nu va ajuta nimic din ceea ce memorandumul spune că are în vedere. Securitatea 5G ar trebui să fie o discuţie tehnică, deschisă analiştilor tehnici. Politicienii nu pot ajuta în această privinţă şi pot face uneori ca astfel de discuţii să devină extrem de complexe. Noi am prefera ca ele să fie concentrate strict pe aspectele tehnice.

Aşadar, credeţi că 5G-ul ar trebui să fie o problemă strict tehnică, şi nu una politică?

Tehnologia 5G este doar următoarea generaţie de comunicaţii, atât. Nu este ceva în care politicienii ar trebui să se implice sau un lucru de care să se îngrijoreze. Noi suntem o companie de inovaţie tehnică, investim în fiecare an 15 miliarde de dolari în zona noastră de R&D (n.r.: cercetare şi dezvoltare), iar acest lucru ne plasează pe locul 5 la nivel global în acest tip de investiţii. Credem că inteligenţa artificială este principala tehnologie a viitorului, 5G este doar o unealtă, un canal care permite utilizatorilor finali să beneficieze de anumite lucruri, precum o conexiune la internet mai rapidă sau comunicaţii mai bune. Inteligenţa artificială este ceva mai mare însă: ea va cauza schimbări semnificative ale stilului nostru de viaţă, ale industriilor, ale viitorului. Pentru noi, 5G e doar un simplu avans al tehnologiei.

Dacă Huawei nu va putea să construiască reţelele 5G din România, luaţi în considerare reducerea forţei de muncă locale sau chiar o ieşire de pe piaţă?

Credem în standardizarea tehnologiei 5G. Pentru că suntem de 17 ani în România, avem deja un rol important aici. Am creat direct şi indirect 7100 de locuri de muncă, dintre care 6700 sunt ocupate de români.Nu este uşor să spui „ok, Huawei, pleacă cu tehnologia ta 5G din România”, deoarece asta ar afecta semnificativ reţeaua existentă şi va opri progresul reţelelor 5G. Am analizat cât de mare ar fi prejudiciul economic potenţial prin schimbarea echipamentelor Huawei existente în reţele: Statele Unite, unde Huawei nu a avut o prezenţă puternică, ar pierde sute de miliarde din PIB-ul lor. Am aplicat aceleaşi calcule în România şi, dacă vorbim doar despre schimbarea echipamentelor Huawei, acest tip de cost va ajunge la 2.6 miliarde de dolari, iar PIB-ul va pierde minimum 6.7 miliarde de euro. Este o sumă uriaşă, deci nu este atât de uşor să pleci dintr-un loc, deoarece asta ar afecta semnificativ utilizatorii şi economia.

Dacă Huawei va fi interzis de la dezvoltarea reţelelor 5G din România, va exista (o altă) mare problemă financiară pentru ţara noastră. Compania are o prezenţă foarte puternică aici, cu mai multe birouri în diferite oraşe, cum ar fi Timişoara sau Bucureşti, iar 80% din lucrătorii companiei sunt români. De asemenea, majoritatea echipamentelor actuale utilizate în reţelele 4G sunt construite de Huawei, astfel încât o decizie negativă a guvernului cu privire la companie ar avea un impact major chiar şi asupra reţelelor existente.