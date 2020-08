Cum să limitezi urmărirea locaţiei tale prin smartphone – sfaturile NSA

În ciuda faptului că aceste îndrumări vizează mai degrabă reprezentanţi ai domeniului militar şi din serviciile de securitate de stat, sfaturile pot fi utile pentru oricine caută să limiteze expunerea datelor personale.

Amer Owaida, Security Writer al ESET, a citit ghidul şi face un rezumat în care explică riscurile şi câteva soluţii prin care te poţi proteja.

„Datele legate de locaţia unui utilizator pot fi extrem de valoroase şi trebuie protejate. Acestea pot dezvălui detalii despre numărul de persoane prezente într-o locaţie, deplasările utilizatorilor şi orele de aprovizionare, rutine zilnice (ale utilizatorilor sau organizaţionale) şi pot dezvălui relaţii care nu pot fi cunoscute altfel, între utilizatori şi locaţii”, potrivit agenţiei.

Ghidul transmis confirmă că un smartphone pornit îţi expune locaţia - indiferent dacă foloseşti sau nu activ dispozitivul. „Dispozitivele mobile partajează în mod implicit date cu furnizorii de reţele şi comunicaţii mobile, iar aceştia primesc în timp real detalii legate de locaţia dispozitivului, ori de câte ori acesta se conectează la reţea. Asta înseamnă că un furnizor poate localiza un utilizator pe o rază foarte mare”, a declarat agenţia.

În acelaşi timp, un smartphone îşi poate dezvălui locaţia chiar dacă sistemul GPS şi serviciul de date sunt offline sau dezactivate - pe baza conexiunilor Wi-Fi şi Bluetooth. Acest lucru le oferă răuvoitorilor nenumărate ocazii de a-şi urmări ţintele, folosindu-se de conexiunile wireless, chiar dacă potenţialele victime nu folosesc activ o reţea Wi-Fi, a declarat NSA.

Agenţia a subliniat, de asemenea, necesitatea de a face distincţia între GPS şi serviciile de localizare, cele din urmă fiind servicii furnizate de dispozitive către aplicaţii. „Poate cel mai important lucru de reţinut este faptul că dezactivarea serviciilor de localizare de pe un dispozitiv mobil nu opreşte şi GPS-ul şi nu reduce semnificativ riscul de a dezvălui datele legate de locaţia dispozitivului. Dezactivarea serviciilor de localizare limitează doar accesul la datele GPS şi la locaţii de către aplicaţii”, potrivit agenţiei.

Riscuri similare sunt asociate cu alte dispozitive care trimit şi primesc semnale wireless, inclusiv diferite dispozitive Internet of Things (IoT), trackere de fitness, echipamente medicale şi dispozitive smart home. Cu toate acestea, e destul de dificil să nu dezvălui prea multe date câtă vreme foloseşti astfel de dispozitive, întrucât multe dintre aceste gadgeturi nu oferă opţiunea de a opri funcţiile wireless. Într-adevăr, confidenţialitatea şi securitatea dispozitivelor IoT, în general, lasă mult de dorit.

E şi un caz celebru cu brăţările Strava, explicat pe larg în acest articol Privacy of fitness tracking apps in the spotlight after soldiers’ exercise routes shared online

De asemenea, agenţia a menţionat că multe aplicaţii mobile solicită permisiuni utilizatorilor pentru urmărirea locaţiei, deşi funcţionalităţile pe care le oferă aplicaţiile nu necesită astfel de date. „Aplicaţiile, chiar şi atunci când sunt instalate prin intermediul magazinului oficial de aplicaţii al dispozitivului, pot colecta, agrega şi transmite informaţii care expun locaţia unui utilizator”, a declarat NSA. Tony Anscombe, Chief Security Evangelist la ESET, a vorbit la rândul lui despre această problemă într-un articol de pe blogul WeLiveSecurity.

Cum limităm riscurile

„Deşi nu întotdeauna este posibilă prevenirea completă a expunerii datelor despre locaţie, printr-o configurare şi utilizare atentă - putem reduce cantitatea de date pe care o partajăm cu diferite aplicaţii”, a declarat NSA. Iată o serie de sfaturi care ne ajută să facem acest lucru şi, astfel, să atenuăm riscurile de a fi urmăriţi:

dezactivarea setărilor legate de serviciile de localizare de pe dispozitiv.

dezactivarea reţelelor Bluetooth şi Wi-Fi câtă vreme nu sunt folosite activ

o selecţie atentă a permisiunilor pe care le oferim aplicaţiilor

folosirea unei reţele private virtuale pentru aţi ascunde locaţia (VPN)

precauţie cu privire la informaţiile partajate pe social media; metadatele din imagini, de exemplu, ar putea conţine informaţii despre locaţia ta.