Mieunatul pisicilor, tradus cu ajutorul unei aplicaţii. Câte expresii recunoaşte

În prezent, există doar 13 expresii în vocabularul aplicaţiei, printre care: „Hrăneşte-mă!”, „Sunt furios!” şi „Lasă-mă în pace!”.

Aplicaţia care traduce mieunatul pisicilor a fost dezvoltată de un fost inginer din cadrul Amazon Alexa. MeowTalk înregistrează sunetul şi apoi încearcă să-i identifice semnificaţia, relatează BBC, citat de Digi24.



Fiecare proprietar de piscici care descarcă aplicaţia poate ajuta la îmbunătăţirea traducerii, creând o bază de date pentru a ajuta aplicaţia să înveţe mai multe mieunături.



Traducerea aplicaţiei diferă în funcţie de fiecare profil individual, neexistând o bază de date generică pentru mieunături.



Scopul final este de a dezvolta o zgardă inteligentă, a declarat Javier Sanchez, manager de programe tehnice la dezvoltatorul de aplicaţii Akvelon.



Tehnologia va traduce instantaneu mieunatul pisicii şi o voce umană ar vorbi prin zgardă.



„Cred că acest lucru este deosebit de important acum, deoarece, cu distanţarea socială, sunt oameni care sunt închişi în casă cu pisica, a adăugat Sanchez.



„Acest lucru le va permite oamenilor să comunice cu pisica lor sau cel puţin să înţeleagă intenţiiile pisicii şi să construiască o legătură foarte importantă,” mai spune el.



Întrucât este încă în stadiile incipiente de dezvoltare, există recenzii mixte, mai mulţi utilizatori plângându-se de erori în aplicaţie, arată sursa citată.



„Mă enervează. Tocmai am descărcat-o şi nici măcar nu am reuşit să o folosesc, deoarece îmi spune tot timpul că există o eroare de conexiune WiFi”, a scris un utilizator.



„Primeam traducerea: Sunt îndrăgostit! în 90% din cazuri, a spus un alt utilizator.



Dar alţii au lăsat recenzii pozitive, iar aplicaţia are un rating mediu de 4,3 pe Google Play Store.



„Deocamdată, dacă nu o iei prea în serios, este o aplicaţie foarte distractivă. Şi cine ştie, poate în timp va învăţa cu adevărat mieunatul pisicii mele în toate cazurile. Cu siguranţă pare promiţător”, a scris un utilizator.

Citeşte şi:

Cele mai cunoscute legende cu pisici negre. De la ce li se trage faima proastă

Celebra pisică Gli, de la Sfânta Sofia din Istanbul, a murit la vârsta de 16 ani