Innovation Labs a desemnat câştigătorii ediţiei 2021 în cadrul finalei Demo Day

Evenimentul Demo Day s-a desfăşurat sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României.

Finala programului Innovation Labs i-a avut drept gazde pe cofondatorul programului, antreprenorul Andrei Pitiş, împreună cu actorul şi prezentatorul de televiziune Pavel Bartoş.

Echipele AiSA - Artificial Intelligence Space Analytics, Recycllux, 2Space, VBoard şi Anon au fost cele care au convins juriul şi publicul cu produsele lor. Au câştigat astfel premiile „Public Vote”, „Spin-off of the Year”, „Startup of the Year”, „Scaleup of the Year” şi „Grand Prize”.

Echipele participante în programul de şapte luni au beneficiat de sprijinul partenerilor principali ai Innovation Labs: BRD – Groupe Société Générale, Atos, Orange, UiPath, Elrond, Microsoft, Carrefour, având Romanian – American Foundation ca partener strategic şi în colaborare cu Unitatea Executivă Pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării Dezvoltării şi Inovării, în cele cinci centre naţionale: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Sibiu şi Timişoara.

În cele cinci oraşe, programul beneficiază de sprijinul constant oferit de 11 universităţi de top din România: Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Politehnica Timişoara şi Universitatea de Vest din Timişoara.

În martie 2021, peste 470 de tineri s-au înscris la cele cinci Hackathoane Innovation Labs, desfăşurate la nivel naţional şi au propus 177 de idei pentru produse şi servicii digitale. După şapte luni de mentorat săptămânal, în care şi-au rafinat produsele alături de mentorii şi partenerii programului, la finala Demo Day s-au calificat 20 de echipe. Finaliştii au fost aleşi în semifinalele naţionale la finalul lunii septembrie din întreaga generaţie de 71 de startup-uri care au făcut parte din ediţia 2021 a programului Innovation Labs. Aceştia şi-au perfecţionat şi au susţinut produsele prin prezentări de două minute în direct şi au răspuns la întrebările juriului Demo Day.

Innovation Labs Demo Day 2021 s-a bucurat de susţinerea Excelenţei Sale Laurence Auer, doamna Ambasador a Franţei în România, a Excelenţei Sale David Saranga, Ambasadorul Israelului în România, şi a Chargé d’Affaires ad-interim David Muniz, reprezentantul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România, care, prin intervenţiile lor live şi video, au transmis mesaje de încurajare şi au evidenţiat sprijinul oferit programului, echipelor, dar şi întregului ecosistem antreprenorial din România.

Premiul „Public Vote”, acordat pe baza votului publicului, a fost decernat echipei AiSA - Artificial Intelligence Space Analytics. AiSA este o platformă ce oferă servicii integrate de date analitice şi automatizări de procese spaţiilor fizice, cu scop logistic sau de retail. Prin îmbinarea dispozitivelor din spaţiul fizic cu motorul de inteligenţă artificială şi cu software-ul propriu AiSA, echipa reuşeşte să creeze reţele care îmbunătăţesc şi scurtează exponenţial fluxul operaţional. În acest fel, clienţii pot monitoriza autonom activităţi cheie şi pot lua decizii informate privind datele, salvând timp şi bani.

Premiul „Spin-off of the Year” a revenit echipei Recycllux, care implementează cele mai noi tehnologii în crearea unei platforme end-to-end pentru reciclarea plasticului marin. Soluţia propusă de Recycllux foloseşte imagini din satelit şi algoritmi de machine learning pentru a identifica locurile marine poluate cu plastic şi apoi găseşte agenţi de colectare şi reciclare printr-o tehnologie blockchain. Soluţia permite intervenţii de reciclare end-to-end şi este concepută pentru entităţile poluante care pot demonstra astfel răspunderea extinsă în conformitate cu cerinţele europene.

Premiul „Startup of the Year” a fost oferit echipei 2Space. Este curierul orbital pentru nanosateliţi, care îşi propune să ofere lansări orbitale rapide şi personalizate la un preţ accesibil. Pe scurt, echipa 2Space dezvoltă o rachetă capabilă să transporte un nanosatelit (cu o încărcătură orbitală de până la 15 kg) pe orbita inferioară a Pământului. Principalul avantaj constă în rapiditatea lansării, precizia orbitală şi uşurinţa generală a procesului.

Premiul „Scaleup of the Year” a mers către echipa VBoard. Cu VBoard predarea online e mai uşoară. Oferă un produs care să faciliteze procesul de învăţare la distanţă pentru elevi şi profesori. Soluţia propusă presupune o tablă virtuală compatibilă cu platformele de comunicare digitală existente, care oferă o experienţă superioară pe dispozitivele mobile, capabilităţi video şi audio superioare soluţiilor existente, generarea automată a suporturilor de curs şi scriere sincronizată. Astfel, VBoard îşi propune să îmbunătăţească experienţa de învăţare în regim online.

Premiul „Innovation Labs Grand Prize” a revenit echipei Anon, care propune o platformă de automatizare a învăţării automate. Tot mai multe companii au date disponibile şi sunt interesate de introducerea machine learning/inteligenţei artificiale în produsele lor, dar criza expertizei în domeniu îi împiedică să găsească resursele umane necesare. Anon le deschide accesul spre aceste tehnologii, oferindu-le rapid modelele de automatizare dorite şi reducând costurile şi fricţiunile inovării, printr-o platformă SaaS.

De asemenea, cei şapte parteneri principali ai programului, BRD – Groupe Société Générale, Atos, Orange, UiPath, Elrond, Microsoft şi Carrefour au oferit premiile speciale Innovation Labs:

Premiul oferit de către BRD - Groupe Société Générale şi de către Elrond a fost primit de echipa Recycllux, platforma end-to-end pentru reciclarea plasticului marin.

Premiul din partea Atos a fost acordat echipei Heimdallr. Heimdallr oferă o extensie pentru Google Chrome minimalistă şi eficientă împotriva atacurilor de phishing, ce au devenit tot mai frecvente şi adesea rămân nedetectate de soluţiile generaliste de securitate cibernetică. Utilizatorii sunt notificaţi în timp real privind riscurile apărute. Produsul este disponibil gratuit pentru utilizatorii individuali, oferind însă şi o versiune Pro pentru aceştia, şi pe bază de abonament pentru companii, ce pot obţine astfel statutul de brand protejat.

Premiul oferit de către Orange a fost acordat echipei VBoard, tabla virtuală compatibilă cu platformele de comunicare digitală existente.

Premiul special oferit de către UiPath, a fost acordat echipei 2Space, curierul orbital pentru nanosateliţi.

Premiul oferit de către Microsoft a fost acordat echipei Anon, platforma de automatizare a învăţării automate.

Premiul oferit de către Carrefour România a fost decernat echipei AiSA - Artificial Intelligence Space Analytics, ce oferă servicii integrate de date analitice şi automatizări de procese spaţiilor fizice, cu scop logistic sau de retail.