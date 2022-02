La finalul anului trecut, banca a publicat un studiu care arăta că una din trei persoane a fost victimă a agresiunii pe reţelele sociale. Agresiunea pe internet se traduce prin comentariile cu ură, insulte, glumiţe jignitoare sau critici.

Studiul realizat de Unlock Research a arătat dimensiunea fenomenului: 69% dintre cei intervievaţi afirmă că este o problemă a societăţii de astăzi; 67% consideră că ar trebui să existe programe care să o combată, iar 34% văd platformele online ca fiind principalele responsabile de crearea ei.

Wenka Booji, Director Marketing, Comunicare şi CSR ING Bank România interim: “Comentariile şi reacţiile negative din mediul online pot avea un impact puternic şi ne pot împiedica din a face lucrurile pe care le iubim. Pentru că ura online este în creştere, noi am decis să luăm atitudine şi să le spunem tuturor care au ochi să vadă sau urechi să audă: ignoră, mergi mai departe şi bucură-te de viaţă. Iar colaborarea mai extinsă cu Killa Fonic pentru această etapă se potriveşte ca o mănuşă, el având darul de a duce acest mesaj mai departe printr-o piesă puternică, autentică, bazată pe experienţa lui personală. Este un artist talentat, care a reuşit să transforme negativitatea în energie creativă, ceea ce ne dorim să-i inspirăm şi pe alţii să facă.”

Killa Fonic: ”Pentru că m-am confruntat cu hate-ul încă de la începutul carierei mele, am început să simt dorinţa de a combate acest fenomen în stilul meu şi mă bucur că am un aliat atât de puternic precum ING. Ne-am dorit să livrăm un material video cu acelaşi impact pe care îl are şi opera muzicală, aşadar ne-am aliat cu Hypno, Alexandru Dorobanţu şi Mihai Codleanu. Pentru a completa tabloul muzical, l-am invitat pe Aris, cu elementele sale de dans, iar Alexandru Ghinea a fost camaradul perfect ca întotdeauna pentru creaţia instrumentală. Când lupţi pentru dragoste, scrii o istorie frumoasă şi pentru ceilalţi.”