Ce au căutat americanii pe Google în noaptea alegerilor

Astfel, cele mai căutate cuvinte, potrivit Google Trends, au fost: "magazin de băuturi alcoolice în apropiere de mine" (liquor store near me).

Alţi termeni populari de căutare tot pe acest subiect au fost: "magazin de băuturi alcoolice deschis în apropiere chiar acum" (liquor store open near me right now) şi "vin în apropiere" de mine (wine near me)

Iar dacă unii cetăţeni ai SUA s-au gândit să-şi înece amarul în băutură, alţii au căutat soluţii practice. Astfel, în topul Google Trends a fost inclus şi termenul: "mutare în Canada". O altă sintagmă populară care demonstrează că cetăţenii SUA au avut o noapte lungă a fost "mâncare fast-food".