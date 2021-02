Adobe România lansează mai multe programe educaţionale: sesiuni de mentorat, lecţii private pentru copii şi programe pentru femei în tehnologie

În 2020, Adobe România a lansat noi programe de sprijinire a educaţiei în România. Un program dezvoltat în parteneriat cu World Vision România oferă îndrumări elevilor de liceu pe o perioadă de 6 luni, precum şi un program de competenţe digitale, cu o durată de 3 luni. Anul acesta, Adobe România a început şi sesiunile „Women Support Women” şi „Adobe Romania Shadowing Program for Women”, care încurajează dezvoltarea carierelor femeilor în industria software-ului.

Printre cele mai importante iniţiative ale Adobe România se numără:

Emerging Leaders in Technology - un program intern cu durata un an, care se concentrează pe dezvoltarea viitorilor manageri de inginerie din companie. Programul include sesiuni formale de formare, mentorat, reţea cu lideri superiori, precum şi sesiuni practice, în care participanţii au posibilitatea de a aplica ceea ce au învăţat.

Women Support Women - o suită de evenimente interne, organizate de Adobe România ca parte a programelor de diversitate şi incluziune. Prin această suită, compania îşi propune să inspire femeile prin povestiri. Astfel, în fiecare trimestru, femeile cu roluri cheie de conducere din diferite echipe Adobe sunt invitate să împărtăşească poveştile lor personale şi de carieră şi să inspire colegii noştri să crească şi să aibă o carieră de succes în tehnologie.

Adobe Romania Shadowing Program for Women - un program intern, care face parte, de asemenea, din iniţiativele privind diversitatea şi incluziunea, dedicat femeilor talentate din campusul din Bucureşti, cu un potenţial mare de dezvoltare a carierei. Acestea pot fi „umbra” liderilor superiori ai organizaţiei, însoţindu-i în diferite întâlniri profesionale. Pe lângă beneficiile învăţării unor lucruri noi, programul este, de asemenea, o oportunitate excelentă pentru vizibilitate şi socializare axate pe carieră.

Java Dev Camp - ediţia pentru fete - este un atelier de 4 zile conceput de Adobe pentru fete pasionate de tehnologie. În timpul acestor sesiuni, participanţii dezvoltă o aplicaţie bazată pe Java, urmărind unul dintre produsele emblematice Adobe ca bază de învăţare.

Your future. Your ambition. - Adobe România oferă sesiuni de mentorat cu ajutorul voluntarilor din companie. Programul Your Future Your Ambition oferă studenţilor sau absolvenţilor informaţii legate de tehnologie, inginerie, arte şi matematică (STEAM). Acest eveniment reuneşte peste 1.000 de participanţi în întreaga lume.

Supporting education in Romania - Acest program este dezvoltat în parteneriat cu World Vision România şi cuprinde 6 luni de lecţii private pentru liceeni oferite de angajaţii Adobe România. Mai mult decât atât, au avut loc deja peste 150 de sesiuni de mentorat, sfaturi de carieră şi sesiuni de orientare pentru dezvoltarea personală. Un program diferit oferă lecţii de abilităţi digitale elevilor de liceu pentru o perioadă de 3 luni. Acestea sunt în plină desfăşurare, iar numărul continuă să crească.

Compania participă în fiecare an la mai multe târguri de locuri de muncă dedicate studenţilor din universităţile de top tech din Bucureşti. Peste 1.000 de studenţi s-au întâlnit cu inginerii Adobe România şi cu reprezentanţii Talent Acquisition pentru a afla mai multe despre cultura companiei, oportunităţile de stagiu şi tehnologiile utilizate de ingineri. Elevii au interacţionat cu unele dintre produsele Adobe şi au obţinut informaţii despre ceea ce presupune munca din spatele lor.

Rucsacuri pentru elevi - Adobe România a donat rechizite şcolare pentru peste 100 de copii din mediul rural, susţinând cauza Asociaţiei Aura Ion.