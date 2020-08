Academia Română susţine teoriile conspiraţiei legate de tehnologia 5G. E contrazisă chiar de OMS

În comunicat este specificat că ”Academia Română îşi manifestă preocuparea faţă de consecinţele pe care utilizarea tehnologiei 5G le-ar putea avea asupra sănătăţii publice şi consideră că aceasta este o temă de maxim interes în contextul în care România analizează aprobarea strategiei de implementare a reţelei 5G la nivel naţional.

Atragem atenţia că expunerea populaţiei la radiaţia de radiofrecvenţe de mare putere în Europa şi, implicit, în ţara noastră este deja o temă de dezbatere în lumea ştiinţifică la nivel mondial. Astfel, oamenii de ştiinţă avertizează că viitoarele staţii 5G vor genera câmpuri electromagnetice de cca 100 de ori mai puternice decât cele ale generaţiilor deja în funcţiune, dezvoltând practic un ocean artificial de radiaţii milimetrice de înaltă frecvenţă (30-300 GHz), cu imens potenţial de risc, pe termen mediu, asupra vieţii.”

Probleme semnalate de OMS (sau nu)

Declaraţia Academiei Române susţine şi că autorităţile medicale internaţionale precum OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii) sau Agenţia Internaţională pentru Cercetarea Cancerului au semnalat eventualele probleme pe care le-ar putea pune această tehnologie sănătăţii.

În realitate, OMS are o pagină dedicată teh nologiei 5G , în care specifică foarte clar că ”după multe cercetări efectuate, nu a fost descoperit niciun efect advers asupra sănătăţii legat de expunerea la tehnologii wireless.”

”Considerăm că, înainte de a introduce în funcţiune sistemul 5G, este absolut necesară o analiză ştiinţifică responsabilă, care să vizeze atât evaluarea riscurilor asupra sănătăţii oamenilor, cât şi stabilirea standardelor de expunere maximă totală. În acest context, readucem în atenţie Rezoluţia 1815 din 2011 a Consiliul Europei, care precizează că: „se iau toate măsurile rezonabile pentru a reduce expunerea la câmpuri electromagnetice, în special la radiofrecvenţele din telefoanele mobile, în particular a copiilor şi tinerilor ce par a fi expuşi riscului de tumori ale capului“ şi solicită menţinerea la „cel mai scăzut nivel cu putinţă“ (principiul ALARA) în ceea ce priveşte timpul de expunere, distanţa şi ecranarea.

Avertizăm că implementarea tehnologiei 5G, fără o evaluare concretă a riscurilor şi vulnerabilităţilor, poate avea grave consecinţe asupra sănătăţii populaţiei şi poate genera prejudicii sensibil mai mari decât avantajele”, încheie Academia Română comunicatul.

Academia, contrazisă şi de INSP

Îngrijorările Academiei sunt contrazise şi de INSP (Institutul Naţional de Sănătate Publică), arată Digi24 :

”Sursele de câmpuri electromagnetice din viaţa de zi cu zi sunt variate şi au caracteristici diferite (frecvenţe, putere etc): antene radio-tv, antene de telefonie mobila, internet, aparatura electrocasnică etc. Fiecare din aceste surse contribuie la nivelul electromagnetic de expunere al unei persoane. Se consider ca prin respectarea nivelurilor de expunere din Ordinul MS 1193/2006, nu vor exista efecte negative asupra sănătăţii.”