Unul dintre cele mai aşteptate jocuri din 2020 a fost amânat

Cyberpunk 2077 trebuia să fie lansat în luna aprilie, însă studioul CD Projekt Red, care se află în spatele jocului, a anunţat că gamerii se vor putea bucura de unul dintre cele mai mari RPG-uri produse vreodată abia pe 17 septembrie.

Într-un mesaj postat pe Twitter, echipa CD Projekt Red anunţă că, deşi jocul este complet terminat şi poate fi jucat, au mai rămas câteva lucruri la care se lucrează. ”Vrem ca Cyberpunk 2077 să fie o încununare a realizărilor noastre în această generaţie, iar amânarea lansării ne va oferi acele luni preţioase de care avem nevoie pentru a face jocul perfect.”

Cyberpunk 2077 este probabil cel mai aşteptat joc din acest an (alături de The Last of Us 2), datorită unor promisiuni mari şi succesului pe care l-a avut studioul din spatele proiectului în ultimii ani, în special cu jocul The Witcher 3: The Wild Hunt.