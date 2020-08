TRAILER Noul joc din seria Call of Duty, „Black Ops Cold War”, se lansează pe 13 noiembrie

Dezvoltat pentru noua generaţie de console de către Treyarch şi Raven Software, Call of Duty: Black Ops Cold War va fi lansat pentru PlayStation 4, Xbox One şi PC via Battle.net pe data de 13 noiembrie, urmând ca versiunile pentru PlayStation 5 şi Xbox Series X să fie disponibile în preajma lansării celor două console.

În cadrul acestei continuări a poveştii Black Ops, jucătorii vor întâlni personaje istorice memorabile şi vor afla adevăruri dure pe parcursul aventurii lor pe tot globul, prin locaţii precum Berlinul de Est, Turcia, Vietnam şi Moscova. Din postura de luptători de elită, jucătorii vor fi pe urmele unui personaj misterios cunoscut doar sub denumirea de Perseus, a cărui misiune este de a destabiliza echilibrul global de putere şi de a rescrie istoria. De asemenea, jucătorii vor putea folosi un arsenal variat de arme şi echipamente din perioada Războiului Rece, atât în modurile Multiplayer, cât şi Zombies.

Black Ops Cold War oferă suport pentru funcţia crossplay pe actuala şi următoarea generaţie de console, dar şi progresie comună pentru toate modurile de joc. Call of Duty: Black Ops Cold War va oferi un Battle Pass şi va beneficia de conţinut post-lansare sub forma unor hărţi şi moduri multiplayer noi, dar şi a unor experienţe Zombies noi, precum şi evenimente dedicate comunităţii.

Pe data de 9 septembrie, prima prezentare a modului Multiplayer din Black Ops Cold War va avea loc prin intermediul canalului Twitch Call of Duty. Black Ops Cold War va susţine în continuare şi modul Warzone prin intermediul progresiei comune şi a obiectelor din joc ce vor putea fi folosite în ambele moduri. Jucătorii Warzone vor avea în continuare acces la conţinutul Call of Duty: Modern Warfare, precum operatorii şi schemele armelor deblocate prin intermediul acestui joc.

Call of Duty: Black Ops Cold War va fi disponibil pe data de 13 noiembrie pentru PlayStation 4 şi Xbox One prin intermediul partenerilor retail Altex, Media Galaxy şi JocuriNoi.ro şi pentru PC via Battle.net, urmând ca versiunile jocului pentru PlayStation 5 şi Xbox Series X să fie lansate în funcţie de data la care vor fi disponibile aceste sisteme.