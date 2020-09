PlayStation 5 va fi disponibil în România de pe 19 noiembrie. Cât va costa noua consolă

Consola PS5 se va lansa pe 12 noiembrie în şapte pieţe cheie: Statele Unite, Canada, Mexic, Australia, Noua Zeelandă, Japonia şi Coreea de Sud. Lansarea la nivel global va continua pe 19 noiembrie, atunci când consola va fi disponibilă şi în celelalte regiuni, inclusiv în Europa, Orientul Mijlociu, America de Sud, Asia şi Africa de Sud. PS5 Digital Edition va fi disponibilă la un preţ de vânzare recomandat de 1.999,99 lei, iar consola PS5 cu unitate optică Blu-ray Ultra-HD va putea fi achiziţionată la un preţ recomandat de 2.499,99 lei.

Ambele modele PS5 vor utiliza acelaşi sistem dedicat ce integrează atât CPU, cât GPU, pentru grafică de înaltă fidelitate, până la rezoluţia 4K, dar şi acelaşi SSD ultra-rapid cu I/O (input/output) integrat care va livra încărcare extrem de rapidă. De asemenea, ambele modele PS5 oferă o experienţă imersivă mai profundă, datorită controlerului wireless DualSense şi capabilităţilor audio 3D, astfel încât jucătorii să se bucure de aceleaşi experienţe de gaming transformaţionale, indiferent de versiunea PS5 pe care o vor alege.

Care va fi preţul noilor jocuri

La portofoliul său de jocuri, Sony a dezvăluit că va adăuga o serie de noi titluri care vor fi disponibile pe PS5, printre care:

Devil May Cry 5 Special Edition (Capcom)

Final Fantasy XVI (Square Enix)

Five Nights at Freddy’s Security Breach (Steel Wool Studios şi ScottGames)

Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games)

A new God of War title (Santa Monica Studio)





Jocurile exclusive Sony Worldwide Studios vor avea la lansare preţuri recomandate începând de la 299 lei până la 399 lei.

Pentru a susţine comunitatea PlayStation 4 în tranziţia către noua generaţie, atunci când vor fi pregătiţi, Sony va lansa versiuni PS4 pentru câteva titluri exclusive: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure şi Horizon Forbidden West. Versiunile digitale ale jocurilor lansate pentru PS4 includ un upgrade gratuit pentru ambele console PS5, iar versiunile pe disc PS4 ale acestor jocuri includ o actualizare gratuită pentru consola PS5 cu unitate optică Blu-Ray Ultra HD.

În plus, Sony a anunţat şi Colecţia PlayStation Plus, o gamă de jocuri PS4 care au definit generaţia, ce vor fi disponibile pentru membrii PS Plus pentru descărcare şi experimentare pe consola PS5. Colecţia PS Plus include jocuri precum Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 şi multe altele.

Cât va costa controller-ul şi celelalte accesorii

Sony a anunţat şi preţul pentru următoarele accesorii, care se vor lansa alături de consola PS5:

·Controler Wirelss DualSense (individual) – 349,99 lei (preţ de vânzare recomandat)

·Căşti fără fir cu microfon PULSE 3D – cu suport audio 3D şi microfoane cu tehnologia dual noise-cancelling – 499,99 lei (preţ de vânzare recomandat)

·Camera HD – cu obiectiv dual 1080p pentru ca gamerii să poată face streaming în timpul momentelor epice de gameplay – 299,99 lei (preţ de vânzare recomandat)

·Telecomanda media – pentru a naviga cu uşurinţă printre filme şi servicii de streaming – 149,99 lei (preţ recomandat de vânzare)

·Staţia de încărcare DualSense – pentru a încărca două controlere wireless DualSense simultan – 149,99 lei (preţ de vânzare recomandat)