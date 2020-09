Microsoft a confirmat existenţa lui Xbox Series S, care se lansează la preţul de 299 de dolari

La doar câteva ore după ce au apărut leak-uri care arătau, într-un videoclip, noua consolă Microsoft, Xbox Series S, alături de preţul de 299 de dolari, Microsoft a decis să confirme informaţia, într-o postare pe Twitter.

Aşadar, consola va fi cel mai mic Xbox lansat vreodată de Microsoft, şi vine la un preţ de 299 de dolari (probabil 299 de euro, în piaţa europeană), iar compania promite că va oferi în curând mai multe detalii.

Design-ul este unul familiar, care aminteşte de consolele generaţiei actuale - dreptunghiulară, albă, cu o pată mare de culoare neagră în zona în care se află cel mai probabil răcirea. Xbox Series S ar urma să vină cu o performanţă grafică de 4 teraflopi, 7.5GB de RAM şi o viteză a CPU-ului mai scăzută decât cea a lui Series X. Consola este proiectată din câte se pare pentru a rula jocuri next-gen la 1080 şi 1440p, iar Microsoft o va oferi cel mai probabil într-un pachet cu Xbox Game Pass.

👀 Let’s make it official!



Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).



Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq