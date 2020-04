LG 32UK550: Monitor de gaming 4K mare şi la un preţ accesibil (TECH REVIEW)

LG32UK550 este numele complet al monitorului, pe care o să îl scriu doar o singură dată, fiindcă este prea lung şi prea complicat. Ce trebuie să reţineţi din acest nume este că 32 indică numărul de inci pe care îi are monitorul pe diagonală, echivalentul a 80 de centimetri.

Până ajungem la ce poate să facă monitorul, trecem puţin în revistă procesul de montare, care este unul dintre cele mai rapide şi mai plăcute pe care le vei avea vreodată. În cutie găseşti suportul, braţul pe care va fi montat monitorul, ecranul în sine, bineînţeles, un cablu HDMI, un cablu DisplayPort (YES!), un acumulator (fii fără grijă, nu vei avea nevoie de cablu în 3 pini) şi..cam atât, dacă nu pui la socoteală şi manualul.

De manual oricum nu vei avea nevoie, pentru că ai practic doar 3 elemente, pe care le montezi într-un minut: braţul vine în suport şi îl poţi strânge printr-un şurub direct cu mâna, după care aşezi monitorul pe braţ, astfel încât să facă un mic sunet, şi asta e tot. Este la fel de uşor şi de dezasamblat, pentru că ai un mic buton de care tragi pentru a elibera partea de jos a mecanismului de prindere.

Porturi, panou şi alte specificaţii

Aşadar, odată asamblat monitorul, vine momentul să ne uităm la porturi, care sunt prezente în număr de 4: două HDMI-uri, un DisplayPort şi un jack de căşti de 3,5mm. Suficient, zic.

Ecranul este plat, are, aşa cum am spus şi mai sus, 32 de inci, adică 80 de centrimetri şi oferă suport pentru gaming în 4K (şi evident, alte tipuri de conţinut 4K, pentru amatorii de servicii de streaming). Panoul este de tip VA, iar ce trebuie să ştiţi despre acest tip de panou este că oferă de obicei cel mai bun contrast al culorilor (negrul este mai întunecat decât pe alte panouri iar albul mai luminos) şi adâncime a imaginii, însă are un timp de răspuns mai scăzut decât alte tipuri de LCD-uri, precum IPS sau TN.

De aceea observăm o rată de refresh de 60Hz, care nu este totuşi cea mai strălucită pentru gaming competitiv, dar care ar trebui să te mulţumească în orice tip de joc. Timpul de răspuns este bun, de 4ms, şi monitorul are un color gamut de 95% DCI-P3.

Şi acum că am terminat cu toate specificaţiile importante, hai să trecem la experienţa de utilizare. În primul rând, meniul este unul foarte simplu. LG îl numeşte On-Screen Control şi de acolo poţi să setezi volumul (pentru că există şi două speakere), luminozitatea sau una dintre cele două funcţii pe care le are monitorul, Dual Controller şi Screen Split 2.0. Prima funcţie îţi permite practic să conectezi două computere la monitor şi să le controlezi doar printr-o singură tastatură şi mouse şi poate fi foarte utilă pentru cei care utilizează un PC de muncă şi unul de joacă, iar cea de-a doua este destul de clară din nume: îţi permite împărţirea ecranului uriaş în două, pentru o mai bună productivitate.

Impresii şi recomandări

Ecranul în sine este foarte bun, suficient de luminos şi de rapid, şi poate fi setat pentru diferite tipuri de jocuri sau activităţi pe care urmează să le întreprinzi. Fie că vrei să te uiţi la un film pe Netflix, sau vrei să intri într-un joc rapid de Call of Duty, o să fii mulţumit cu calitatea pe care o are. Foarte util este şi filtrul de lumină albastră încorporat în monitor, care îţi protejează ochii mai ales pe timp de noapte.

Meniul poate fi controlat din această rotiţă, amplasată în partea de jos a ecranului.

Monitorul este compatibil şi cu tehnologia AMD FreeSync, care poate elimina problemele precum screen tearing (o problemă de sincronizare între placa grafică şi display, în care acesta din urmă oferă informaţii din mai multe cadre în acelaşi timp) sau stuttering (situaţie în care imaginile pe care le vezi sunt decalate). Evident însă, această tehnologie poate fi activată doar dacă ai un GPU compatibil şi rata FPS-urilor este similară cu cea a ratei de refersh a monitorului (40-60Hz).

Recomandarea mea este însă să folosiţi acest monitor în special în singleplayer. Am jucat pe el Tacoma, care este un joc indie foarte scurt şi bine realizat, cu o poveste extrem de interesantă, iar senzaţia de imersiune este pronunţată, mai ales într-o cameră întunecată.

Una peste alta, nu cred că ai cum să dai greş dacă alegi un LG 32UK550 (uite că l-am scris iar, până la urmă). E un monitor care costă aproximativ 2000 de lei, la retailerii locali, sau 1700-1800 pe unele site-uri externe (la care pui la socoteală şi livrarea însă). Este excelent atât pentru gameri, cât şi pentru cei care caută o soluţie destul de accesibilă pentru a-şi îmbunătăţi productivitatea de acasă în această perioadă, îţi poate oferi şi divertisment la calitate 4K şi are probabil cel mai uşor sistem de asamblare pe care l-am întâlnit vreodată la un monitor.