Jocul video NHL 22 va oferi o experienţă  avansată de hochei datorită motorului FROSTBITE

Dezvoltat cu ajutorul motorului Frostbite, jocul va dispune de jucători şi arene cu detalii vizuale minuţioase, iar funcţia Superstar X-Factors va aduce cele mai mari vedete ale ligii la un nivel de joc complet nou. .

Motorul grafic Frostbite este folosit pentru prima oară în cadrul francizei EA SPORTS NHL, NHL 22 devenind astfel cel mai avansat joc în materie de grafică şi gameplay din istoria francizei.

Jucătorii sunt aduşi la viaţă prin intermediul recreărilor autentice în joc, ale animaţiilor echipamentelor şi ale micro-detaliilor vizibile.

Jucătorii virtuali beneficiază de o orientare îmbunătăţită în spaţiu, putând urmări şi reacţiona mai bine la acţiunea din jurul lor. Detaliile îmbunătăţite ale jucătorilor şi fidelitatea vizuală sunt completate de gameplay-ul on-ice, care permit NHL 22 atingerea a noi niveluri de acurateţe ale interacţiunilor cu crosa şi alte numeroase îmbunătăţiri.

În NHL 22, superstarurile vor reflecta cu fildelitate personalităţile din viaţa reală prin intermediul Superstar X-Factors, un sistem care permite activarea unor abilităţi unice ale celor mai buni jucători profesionişti de hochei, inspirate de calităţile reale ale acestora.

Superstar X-Factors introduce două elemente-cheie care aduc competitivitatea la un nivel de elită: Zone Abilities şi Superstar Abilities. Zone Abilities permite imbunătăţiri pentru cei mai buni jucători, în timp ce Superstar Abilities reprezintă abilităţi de eşalon superior pentru atleţii aflaţi la cel mai avansat nivel.

Jucători precum atacantul Edmonton Oilers, Leon Draisaitl, a cărui abilitate „Tape to Tape” reflectă stilul său consacrat de pase, sau portarul Tampa Bay Lightning, Andrei Vailevskiy, a cărui abilitate X-Factor „Contortionist” reflectă modul său de apărare, vor avea un impact considerabil asupra gameplay-ului NHL 22. SuperStar X-Factors deschide noi orizonturi nu doar în materie de gameplay, ci şi ale modurilor de joc Franchise, Be a Pro, Hockey Ultimate Team şi World of CHEL.

În următoarele săptămâni vor fi comunicate mai multe informaţii despre World of CHEL, Hockey Ultimate Team, Be a Pro şi Franchise dar şi despre alte funcţionalităţi.

Fanii care precomandă NHL 22 vor beneficia de conţinut suplimentar în cadrul jocului.

Ediţia EA SPORTS NHL 22 X-Factor include versiuni ale jocului pentru PlayStation 4 şi PlayStation 5 sau Xbox One şi Xbox Series X|S, acces timpuriu cu 3 zile pre-lansare, şi până la 10 pachete HUT Diamond Player Choice, un pachet HUT X-Factor Player Choice, un pachet HUT X-Factor Power-Up Starter Pack, cât şi până la patru pachete HUT X-Factor Power-Up, cinci deblocări World of CHEL X-Factor Zone Ability, cinci Unlocked Hockey Bags, două Be A Pro X-Factor Slot Unlocks, XP Boost şi bonusuri Trait Points.

Membrii EA Play pot beneficia de mai mult conţinut NHL 22 cu acces timpuriu.