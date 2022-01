ASUS ROG a anunţat cele mai noi dispozitive şi echipamente de gaming

ROG a dezvăluit astăzi, 5 ianuarie, o serie de produse în premieră. Portofoliul extins în materie de gaming include laptopurile de gaming ROG Zephyrus Duo 16, ROG Zephyrus G14, ROG Strix SCAR şi ROG Strix G; tableta de gaming ROG Flow Z13; căştile de gaming ROG Fusion II 500 şi 300; tastaturile de gaming ROG Strix Flare II Animate şi Strix Flare II; mouse-ul de gaming ROG Chakram X; monitoarele de gaming ROG Swift 360Hz PG27AQN, ROG Swift OLED PG42UQ şi PG48UQ; routerul de gaming ROG Rapture GT-AXE16000; şi mai multe genţi ROG Archer.



Fiecare laptop ASUS ROG din 2022 este echipat cu Windows 11, procesor nou AMD sau Intel, placă video dedicată nou lansată AMD sau NVIDIA şi facilităţi ROG în premieră: un comutator MUX pentru optimizarea performanţei plăcilor video dedicate, designul termic exclusiv ROG Intelligent Cooling şi compusul din metalic lichid Conductonaut Extreme pe modelele flagship.

Căştile de gaming ROG Fusion II 500 oferă utilizatorilor un sunet de gaming de calitate cu ajutorul unui ESS 9280 de rezoluţie înaltă cu Quad DAC. Oferă un sunet surround virtual 7.1 şi drivere ASUS Essence de 50 mm pentru un bas vibrant şi un sunet realist. Comunicarea în timpul jocului este susţinută de microfoanele AI Beamforming Microphones cu AI Noise Cancelation. Fusion II 500 dispune de controlul volumului Game Chat, permiţându-le jucătorilor să acorde prioritate sunetului în joc sau chat-ului pentru a comunica mai clar cu coechipierii. Căştile includ un audio jack de 3,5 mm, precum şi conectori USB-C şi USB Type-A pentru compatibilitate cu PC-uri, Mac-uri, PlayStation, Nintendo Switch, Xbox şi dispozitive mobile. Fusion II 300 este identic cu Fusion II 500, mai puţin conectorul de 3,5 mm şi controlul volumului Game Chat.



Căştile din seria Fusion II includ pernuţe ergonomice pentru urechi. Ambele produse oferă opţiuni interesante de personalizare cu iluminare multicoloră RGB, cu peste 16,8 milioane de culori disponibile.



Tastatura de gaming ROG Strix Flare Animate II este prima tastatură care dispune de afişajul LED AniMe Matrix. Construcţia e completată de taste media metalice şi comenzi de volum în colţul din stânga sus, plus un suport ergonomic detaşabil pentru încheietura mâinii cu difuzor de lumină încorporat.



Strix Flare Animate II oferă un răspuns aproape instantaneu, rata de interogare de 8000Hz oferind un timp de răspuns de 0,125 ms. Foloseşte comutatoare mecanice ROG NX interschimbabile pentru toate tastele. Capacele de taste durabile ROG PBT Doubleshot Keycaps au un profil de înălţime medie şi tije mai scurte pentru a reduce oscilaţia tastelor şi prezintă un script ROG translucid. Mecanismul ROG Switch Stabilizer reduce frecarea pentru a asigura o apăsare lină a tastelor şi ajută la stabilizarea tastelor mai lungi. Strix Flare Animate II include şi un port USB „passthrough” pentru o conexiune cu alte dispozitive.





Tastatura de gaming Strix Flare II este similară cu Strix Flare Animate II, dar nu dispune de afişajul cu LED-uri AniMe Matrix, de comutatoarele interschimbabile şi de difuzorul de lumină pentru suportul pentru încheietura mâinii. Aceasta are un logo ROG personalizabil prin culoare şi este echipată cu comutatoare mecanice ROG NX cu taste ROG PBT Doubleshot Keycaps.



Mouse-ul de gaming wireless Chakram X este primul care dispune de ROG AimPoint - un senzor optic dezvoltat de ROG, care oferă un nou nivel de viteză şi precizie, cu până la 36.000 dpi şi o rată de interogare reală de 8000 Hz. Senzorul AimPoint oferă precizie cu o deviaţie CPI de mai puţin de 1% - mult sub media de 3% din industrie. Nivelul de sensibilitate al senzorului poate fi ajustat prin intermediul butonului DPI de pe partea inferioară a mouse-ului sau în timpul jocului cu DPI-on-the-Scroll. Chakram X dispune de conectivitate în trei moduri: prin USB cu fir, RF pe 2,4 GHz cu latenţă redusă şi prin Bluetooth.

Chakram X are un design concav al joystick-ului, care oferă o priză mai confortabilă şi este mai uşor de manevrat faţă de versiunea anterioară. Acesta îi conferă utilizatorului niveluri de control asemănătoare unui gamepad: joystick-ul poate fi programat şi utilizat în mod analogic sau digital, împreună cu 4 comenzi ce înlocuiesc butoanele A, B, X şi Y.



Gama ROG Swift OLED include Swift OLED PG42UQ - primul monitor de gaming OLED de 42 de inchi din lume acoperit cu un strat de micro-textură, şi Swift OLED PG48UQ de 48 de inchi, pentru utilizatorii care urmăresc o experienţă mai captivantă. Ambele monitoare afişează imagini 4K la 120 Hz şi utilizează pe deplin caracteristicile tehnologiei OLED, cum ar fi raportul de contrast de 1.000.000:1, timpul de răspuns de 0,1 ms, culorile fidele pe 10 biţi şi acoperirea DCI-P3 de 98%. Aceste ecrane sunt, de asemenea, pre-calibrate din fabrică pentru o precizie a culorilor Delta E < 2.

Monitoarele din seria ROG Swift OLED au aplicat un strat de micro-textură anti-reflexie pe suprafaţa panoului pentru a-i reduce strălucirea, permiţând utilizatorilor să vadă culori mai precise pe ecran. Aceste ecrane vin cu o soluţie termică unică, cu un radiator personalizat şi o dispunere a fluxului de aer intern concepute pentru a optimiza schimbul de căldură. Acestea menţin temperaturile de funcţionare sub 50˚C (cu până la 16% mai mici decât modelele concurente) şi ating totuşi o luminozitate maximă de 900 de niţi.



Monitorul pentru sporturile electronice ROG Swift 360Hz PG27AQN NVIDIA G-SYNC cu tehnologie NVIDIA Reflex este primul ecran din lume cu rezoluţie 1440p şi rată de refresh de 360Hz. Acesta dispune de tehnologia Ultra-fast IPS, având un timp de răspuns rapid pentru un monitor LCD.



ROG Swift PG27AQN utilizează un driver de tensiune cu două straturi, permiţând cristalelor lichide să comute simultan din colţul din stânga sus şi din colţul din dreapta jos, pentru o imagine mai fluidă şi mai consistentă.



PG27AQN este un monitor NVIDIA G-SYNC ce oferă imagini foarte fluide şi un răspuns mai rapid cu supra-tactare variabilă, fiind perfect pentru gaming-ul competitiv. Ecranul include, de asemenea, NVIDIA Reflex Analyzer pentru a măsura latenţa sistemului end-to-end atunci când este asociat cu un mouse compatibil NVIDIA Reflex.

ROG Rapture GT-AXE16000 este primul router de jocuri WiFi 6E quad-band din lume. Inginerii ASUS au deblocat întregul potenţial al celor patru benzi - 2,4 GHz, două benzi de 5 GHz şi 6 GHz - cu canale de 160 MHz în benzile de 5 GHz şi 6 GHz.



Rapture GT-AXE16000 dispune de mai multe conexiuni, inclusiv 2 porturi de 10 Gbps, un port WAN de 2,5 Gbps şi 4 porturi LAN de 1 Gbps.



ASUS ROG Zephyrus Duo 16 oferă un display secundar ScreenPad Plus. Odată cu deschiderea laptopului, acesta se ridică şi glisează înapoi, poziţionându-se în prelungirea ecranului principal, graţie unei balamale noi ce acţionează în 4 direcţii. Faţă de generaţia anterioară, angrenajul reduce şi mai mult spaţiul dintre cele 2 ecrane.



Ecranul principal dispune de două opţiuni pentru panou. Varianta ROG Nebula HDR este un panou mini-LED QHD, 16:10, cu o rată de reîmprospătare de 165Hz şi certificare VESA DisplayHDR 1000, cu un raport de contrast de 100.000:1. Cea de-a doua opţiune este un panoul nou, exclusiv ROG, dezvoltat împreună cu BOE, numit panou Dual Spec, care este capabil să comute între 4K 120 Hz şi Full HD 240 Hz pentru un control mai mare asupra rezoluţiei versus rata cadrelor. Tehnologia Pixel Acceleration asigură un upscaling rapid în modul Full HD.



Acest sistem cu Windows 11 este echipat cu un procesor AMD Ryzen 9 6980HX şi un GPU de laptop NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti la 150 W cu Dynamic Boost, pentru o putere susţinută de o soluţie îmbunătăţită Liquid Metal Conductonaut Extreme, care scade temperaturile CPU cu până la 15°C în comparaţie cu pastele termice tradiţionale. Admisia de aer AAS Plus 2.0 de la ecranul secundar ridicat creează un flux de aer cu 30% mai mare deasupra ventilatoarelor, pentru a menţine răcite aceste componente, iar un comutator MUX Switch se asigură că utilizatorii obţin fiecare cadru posibil în scenarii competitive.



Acest dispozitiv oferă o tastatură cu o cursă de 1,7mm şi RGB per tastă, şase difuzoare cu Dual Force-Cancelling Woofers, Dolby Atmos şi Hi-Res audio, într-o carcasă mai mică decât a generaţiei anterioare.



ROG Zephyrus G14 este echipat cu Windows 11, un procesor din seria AMD Ryzen 9 6000 şi o grafică din seria AMD Radeon RX 6000S cu MUX Switch. Sistemul de răcire ROG Intelligent Cooling cu Liquid Metal şi o cameră de vapori personalizată susţin o performanţă ridicată, în timp ce memoria RAM DDR5 şi un SSD PCIe de 1TB permit un multitasking rapid.





Zephyrus G14 este disponibil în culorile Eclipse Gray sau Moonlight White, având o plăcuţă de identificare Prismatic Logo cu o nuanţă holografică şi reflectorizantă. Capacul este, de asemenea, acoperit cu 14.969 de orificii frezate la CNC, cu 1.449 de mini LED-uri pe modelele cu afişajul AniMe Matrix, mai multe LED-uri decât modelul de anul trecut, pentru a oferi noi posibilităţi de animaţie.



Zephyrus G14 este, de asemenea, unul dintre primele laptopuri ROG care dispune de noul afişaj Nebula de la ROG, care oferă 120 Hz la rezoluţie QHD cu o luminozitate maximă de 500 de niţi, o acoperire de 100% a gamei de culori DCI-P3 şi un timp de răspuns de 3ms - cu Dolby Vision, Adaptive Sync şi validare Pantone.

Suportul Dolby Atmos, matricea de microfoane 3D cu anularea zgomotului prin AI în două direcţii şi conexiunea Wi-Fi 6E completează acest sistem puternic şi portabil.



Noul ROG Strix SCAR este conceput pentru entuziaştii din domeniul esports, integrând componente de top, având Windows 11, un ecran cu rată mare de reîmprospătare şi sistemul de răcire ROG Intelligent Cooling cu metal lichid. Echipat cu un procesor ce urcă în gamă până la Intel Core i9-12900H din generaţia a 12-a şi un GPU de laptop NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti la 150 W cu Dynamic Boost, Strix SCAR este proiectat pentru jocuri cu refresh ridicat. Un comutator MUX Switch asigură performanţa GPU-ului, stocarea PCIe Gen 4x4 oferă o încărcare ultra-rapidă a aplicaţiilor, iar memoria RAM DDR5 la 4800 MHz îmbunătăţeşte multitasking-ul.

Seria ROG Strix SCAR cuprinde modele de 15” şi 17”, cel de 15 inchi oferind trei opţiuni de afişaj IPS: QHD 240 Hz, Full HD 300 Hz şi QHD 165 Hz. Modelul SCAR de 17 inchi oferă QHD 240 Hz sau Full HD 360 Hz. Toate modelele Strix SCAR sunt compatibile cu Dolby Vision HDR, pentru imagini cu spectru complet, împreună cu Adaptive-Sync pe ecran. Timpul de răspuns de 3 ms asigură mişcări clare, astfel încât jucătorii să poată lua decizii perfecte, la nivel de pixeli.



Un trackpad mai mare asigură un control fin asupra mişcărilor de precizie, atunci când nu se utilizează un mouse tradiţional.



Noile ROG Strix G15 şi G17 sunt echipate cu procesoare ce urcă în gamă până la AMD Ryzen 9 6900HX şi placă video ce urcă în gamă până la NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti la 150 W cu Dynamic Boost. G15 oferă opţiuni de afişare Full HD 300 Hz şi QHD 165 Hz, în timp ce G17 oferă Full HD 360 Hz şi QHD 240 Hz pentru jocuri competitive. Toate modelele Strix G sunt compatibile cu Dolby Vision. Toate afişajele au timp de răspuns de 3 ms şi Adaptive Sync. Strix G vine, de asemenea, în culoarea Eclipse Gray, precum şi în două opţiuni de culori neon, care vor ieşi în evidenţă din mulţime.



Toate modelele Strix sunt echipate cu un design cu 4 difuzoare şi suport Dolby Atmos. Facilitatea AI Noise Cancelation pe 2 direcţii filtrează zgomotul de fond atât pentru comunicaţiile de intrare, cât şi pentru cele de ieşire, astfel încât vocea fiecăruia să se audă clar.



În plus, modelele Strix vin cu o baterie de 90 Wh şi încărcare Type-C de 100 W pentru utilizare în mişcare. Wi-Fi 6E şi LAN 2.5G oferă o reţea de ultimă generaţie.





Tabletă de jocuri ROG Flow Z13 oferă putere pentru jocuri într-o carcasă ultra-subţire şi uşoară - cu Windows 11, până la un procesor Intel Core i9-12900H cu 14 nuclee, un GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, un comutator MUX şi memorie LPDDR5 de 5200 MHz. Toate acestea sunt adăpostite într-un design inspirat de Cursa Spaţială din secolul XX, dar care înglobează viziunea ROG pentru viitorul jocurilor: portabilitatea supremă.

Există două opţiuni de ecran: unul 4K la 60 Hz cu acoperire DCI-P3 de 85% sau un ecran Full HD la 120 Hz cu o acoperire sRGB de 100%. Ambele au format 16:10 şi oferă Dolby Vision, protecţie din sticlă Corning Gorilla, Adaptive Sync, 500 de niţi de luminozitate şi validare Pantone.



Flow Z13 poate fi utilizat în mai multe moduri, de la cel tradiţional folosind un mouse şi tastatură la cel tactil sau de gamepad. Suportul integrat pe spatele tabletei poate fi deschis până la 170° pentru o utilizare optimă în aproape orice scenariu.



Pentru o putere de joc suplimentară şi pentru a extinde porturile I/O, Flow Z13 şi Flow X13 (2022) sunt compatibile cu gama de GPU-uri externe XG Mobile. Gamerii le pot conecta la XG Mobile (2021) cu NVIDIA GeForce RTX 3080 sau la noua adiţie din acest an a familiei XG Mobile, care include un GPU AMD Radeon RX 6850M XT. Cu porturi USB suplimentare, DisplayPort şi HDMI şi Ethernet, XG Mobile este pregătit pentru orice tip de sarcină.



Laptopurile sunt concepute pentru a însoţi jucătorii oriunde ar merge, motiv pentru care ROG a introdus, de asemenea, accesorii noi în linia de genţi şi rucsacuri Archer. Archer Messenger 14 este construit pentru a transporta electronicele esenţiale, având o mulţime de buzunare mici şi suficient spaţiu pentru un laptop de până la 14 inci. Rucsacul Archer Backpack 15.6 poate transporta echipamentul necesar pe parcursul unei zile, în timp ce Backpack 17 foloseşte compartimente modulare pentru a putea transporta mai multe accesorii de gaming, foto sau cele destinate creării de conţinut, având inclusiv o curea dedicată pentru trepied. Archer Weekender 17 include o căptuşeală suplimentară pentru călătoriile mai lungi şi poate fi purtat ca un rucsac sau ca o geantă de voiaj, pentru a se potrivi oricărui scenariu. Toate rucsacurile Archer folosesc materiale uşoare, durabile şi hidrofobe pentru a rezista la utilizare intensă, alături de elemente de design ROG subtile.