AMD a lansat procesoarele pentru desktopuri de gaming AMD Ryzen 5000

Oferind până la 16 nuclee, 32 de thread-uri şi 72 MB de cache în procesorul AMD Ryzen 9 5950X vârf de gamă, Seria AMD Ryzen 5000 este lider în ceea ce priveşte sarcinile de lucru foarte puternice şi eficienţa energetică, în timp ce procesorul AMD Ryzen 9 5900X oferă o creştere de 26% a performanţei jocurilor, faţă de generaţia anterioară.

MODEL CORES/ THREADS TDP (Watts) BOOST/BASE FREQ. (GHz) TOTAL CACHE COOLER SEP (USD) EXPECTED AVAILABILITY AMD Ryzen™ 9 5950X 16C/32T 105W Up to 4.9 / 3.4 72MB N/A $799 November 5, 2020 AMD Ryzen™ 9 5900X 12C/24T 105W Up to 4.8 / 3.7 70MB N/A $549 November 5, 2020 AMD Ryzen™ 7 5800X 8C/16T 105W Up to 4.7 / 3.8 36MB N/A $449 November 5, 2020 AMD Ryzen™ 5 5600X 6C/12T 65W Up to 4.6 / 3.7 35MB Wraith Stealth $299 November 5, 2020

Plăcile de bază din seria AMD 500 sunt pregătite pentru procesoarele desktop AMD Ryzen 5000 Series cu ajutorul unei actualizări simple a BIOS-ului. Gama largă de suport a ecosistemului include peste 100 de plăci de bază din seria AMD 500, de la toţi producătorii importanţi din industrie. Procesoarele desktop AMD Ryzen 5000 Series vor fi disponibile pentru cumpărare, la nivel global, din 5 noiembrie 2020.

Procesoarele AMD Ryzen vin cu pachete cu jocuri

Bundle-ul (pachetul) de jocuri AMD Ryzen Equipped to Win a revenit cu următorul titlu extrem de aşteptat din seria Far Cry, Far Cry 6. Clienţii care cumpără un procesor AMD Ryzen 9 5950X, AMD Ryzen 9 5900X sau AMD Ryzen 7 5800X între 5 noiembrie 2020 şi 31 decembrie 2020 vor primi o copie gratuită a Far Cry 6 Standard Edition - PC digital la lansare. În plus, clienţii care achiziţionează un procesor AMD Ryzen 9 3950X, AMD Ryzen 9 3900XT sau AMD Ryzen 7 3800XT între 20 octombrie 2020 şi 31 decembrie 2020 vor primi, de asemenea, o copie gratuită a Far Cry 6 Standard Edition - PC digital, atunci când jocul va fi lansat.