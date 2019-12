VIDEO Elon Musk, văzut la volanul noii Tesla Cybertruck

CEO-ul Tesla a fost văzut la volanul maşinii Cybertruck după ce a luat cina la un restaurant de sushi faimos din California. Deşi nu este pentru prima oară când vehiculul cu un aspect ieşit din comun a fost văzut pe drumuri publice, vederea lui Musk în scaunul şoferului a fost o premieră.

Producătorii auto realizează de multe ori teste cu vehicule prototip pe drumuri publice, înainte de a începe producţia lor. De altfel, există şi o industrie a oamenilor care încearcă să fotografieze astfel de prototipuri, pentru a descoperi ce pregăteşte fiecare producător pentru lansare, iar aceştia din urmă încearcă de multe ori să camufleze în diferite feluri maşinile, pentru a nu atrage atenţia.

Camioneta electrică Tesla este însă un vehicul dificil de ascuns,datorită formei bizare a şasiului. De altfel, Musk nici nu a încercat să o facă, ieşind în viteză din parcarea restaurantului, dorind parcă să atragă atenţia, lovind şi un semn de circulaţie.

Elon Musk took the Cybertruck to Nobu in LA over the weekend pic.twitter.com/79IUyFDxAS