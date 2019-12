Vă doriţi un smartwatch robust care să vă susţsusţină în activităţile de fitness şi să fie rezistent la apă; un model care să vă ajute să vă monitorizaţi performanţele, ritmul cardiac şi numeroase alte lucruri cum ar fi distanţă parcursă, viteza şi caloriile arse. Ce opţiuni aveţi?

Ei bine, există mai multe modele de smartwatch -uri rezistente la apă din care puteţi alege.

În continuare vom trece în revistă 3 din cele mai bune ceasuri inteligente care se încadrează în această cerinţă.

Cu toate că există mai multe modele de smartwatch-uri, unele sunt mai bune decât altele. Unele din modelele următoare vă pot ajuta enorm dacă alergaţi, faceţi ciclism, înotaţi sau faceţi diverse antrenamente, pentru că au o serie de funcţii grozave de monitorizare, care vă vor permite să gestionaţi uşor toate acţiune intreprinse şi să vă îmbunătăţiţi performanţele în mod continuu.

Top 3 smartwatch-uri waterproof

1. Ceas Smartwatch Garmin Vivoactive 3 - Rezistent la apă, până la 50 de metri

Garmin Vivoactive 3 este primul ceas inteligent rezistent la apă, pe care îl aducem în discuţie. Dacă activaţi în domeniul fitness-ului, veţi vedea că nu puteam alege mai bine, pentru că Garmin Vivoactive 3 este echipat cu o mulţime de funcţii utile în acest sens.

Despre Garmin putem spune doar lucruri bune. Este un brand important care acordă atenţie activităţilor fitness şi monitorizării performanţelor. Se vede că Garmin se străduieşte ca pentru fiecare din produsele sale să găsească un scop foarte clar, dar Vivoactive 3 este extrem de versatil.

Garmin Vivoactive 3 este echipat cu toate caracteristicile legate de fitness de care ai putea avea nevoie, pentru că Garmin este unul din cele mai bune branduri în materie de monitorizare fitness.

Are GPS încorporat şi poate monitoriza ritmul cardiac, nivelul de stres, kilometrii parcurşi, ritmul şi diverse alte statistici legate de activităţile şi antrenamentele pe care le realizaţi şi pe care aţi ales să le controlaţi.

Puteţi chiar să vă creaţi propriile antrenamente personalizate, folosind aplicaţia Garmin Connect, care este o funcţie grozavă.

O altă caracteristică interesantă este faptul că Garmin Vivoactive 3 poate compara datele dumneavoastră cu cele ale altor utilizatori care au folosit setările prestabilite. Puteţi astfel să comparaţi timpii de alergare cu cei înregistraţi de alţi utilizatori, care au realizat acelaşi parcurs ca şi dumneavoastră.

În afară de performanţele excelente, Garmin Vivoactive 3 are un design cu totul impresionant. Este elegant şi oferă o primă impresie de invidiat. Are un cadran analog, ceea ce îi oferă un aer stilat. Dar, poţi alege să-i schimbi înfăţişarea cu ajutorul aplicaţiei Garmin Connect şi descărcând alte aplicaţii.

Doriţi să ştiţi cât de dificil sau de uşor de folosit este Garmin Vivoactive 3? Ei bine, este destul de intuitiv şi simplu de utilizat, dar sigur că la început va fi o perioadă de acomodare în care îl veţi descoperi. În scurt timp, veţi putea să-l cunoaşteţi foarte bine şi să-l folosiţi la potenţial maxim, cu toate funcţiile sale.

Unul din avantajele importante pe care le oferă Garmin Vivoactive 3 este cu certitudine funcţia de plată fără contact, pe care o oferă. Cu ajutorul acesteia, puteţi conecta ceasul la cardul de credit sau debit şi puteţi efectua plăti în magazinele şi restaurantele care acceptă plăţi mobile. Tot ce trebuie să faceţi este să apropiaţi ceasul de terminalul de plata. Aceste tipuri de plăti nu sunt foarte populare în prezent, dar cu siguranţă vor fi din ce în ce mai utilizate. Plăţile vor deveni astfel mult mai rapide şi convenabile.

În ceea ce priveşte aplicaţiile care pot fi descărcate, există peste 1600 de aplicaţii în magazin. Chiar dacă toate sunt legate de fitness, unele din ele se pot dovedi foarte utile. De aceea, dacă fitness-ul este activitatea sportivă pe care o practicaţi cu regularitate, acest ceas se poate dovedi soluţia ideală.

Dar, pentru a nu scoate în evidenţă doar caracteristicile forte ale modelului Garmin Vivoactive 3, vom aduce în discuţie şi un dezavantaj al său. Acesta este legat de faptul că nu vine echipat cu spaţiu de stocare intern pentru muzică. Poate fi dezamăgitor pentru unii utilizatori, pentru că în continuare va trebui să folosiţi telefonul mobil atunci când veţi dori să ascultaţi muzică preferată atunci când faceţi fitness.

Totuşi, dacă rezistenţa la apă este o cerinţă majoră pe care o aveţi de la un smartwatch, atunci veţi fi mulţumit de faptul că Garmin Vivoactive 3 are un rating ATM 5, ceea ce înseamnă că se pretează pentru înot, până la o adâncime de 50 de metri. Există de asemenea o aplicaţie de inot care vă poate ajuta să monitorizaţi statisticile de înot. Acest lucru face ca Garmin Vivoactive 3 să fie unul din cele mai bune smartwatch-uri pentru înot.

Ca o concluzie pentru Garmin Vivoactive 3, putem enumera trackingul avansat, efectuarea de plăţi fără contact, rezistenţa la apă 5 ATM. Dacă vă aflaţi în căutarea unui ceas inteligent rezistent la apă, cu aplicaţii şi funcţii de monitorizare fitness, atunci Garmin Vivoactive 3 ar trebui să fie o alegere câştigătoare.

2. Samsung Galaxy Watch - rezistent la apă până la 50 metri

Samsung Galaxy Watch este unul din cele mai scumpe ceasuri inteligente pe care le puteţi achiziţiona acum. Este o variantă excelentă dacă sunteţi în căutarea unui smartwatch pentru monitorizarea activităţii şi somnului zilnic. Este suficient de rezistent la apă încât vă permite sa înotaţi până la o adâncime de 50 de metri. În plus, oferă un spaţiu de stocare intern de 4 GB şi poate fi folosit în tandem cu orice smartphone android şi ios.

Samsung Galaxy Watch este unul din cele mai frumoase ceasuri inteligente, cu un stil clasic analog splendid. Schema de culori pe care o propune este negru şi argintiu pentru cadran şi curea, aspect care se potriveşte cu designul analogic.

Cât priveşte funcţiile de fitness, acest smartwatch vă permite să urmăriţi activităţile, antrenamentele şi exerciţiile fizice prin aplicaţiile cu GPS. Puteţi merge, alerga, înota sau puteţi ridica greutăţi, monitorizând activităţile şi statisticile, precum şi ritmul, caloriile arse, viteza etc.

Monitorul de frecvenţă cardiacă vă permite să vă depăşiţi recordurile personale şi să deveniţi din ce în ce mai bun în activitatea sportivă pe care o realizaţi. Trackerul de somn vă monitorizează durata şi calitatea somnului.

O altă caracteristică importantă pe care o are Samsung Galaxy Watch, constă în faptul că poate fi încărcat wireless, în timp ce îl purtaţi la mână. O încărcare va ţine mai multe zile.

Având în vedere că vorbim despre un dispozitiv Samsung, puteţi să vă aşteptaţi la calitate superioară, chiar dacă preţul nu este prea jos. Galaxy Watch este un ceas excelent pentru activităţile fizice. La achiziţionare, puteţi alege între două dimensiuni diferite şi trei nuanţe, lucru ce vă oferă posibiliatea de a-l personaliza mai uşor.

În concluzie, punctele forte pe care le prezintă Samsung Galaxy Watch sunt posibilitatea de încărcare wireless, activitatea precisă şi monitorizarea somnului, 4GB stocare internă pentru muzică. Ca punct forţe, nu putem trece peste faptul că este puţin mai scump.

Samsung Galaxy Watch se bucură de un design premium şi poate fi exact ce vă doriţi. Cu certitudine, este unul din cele mai bune smartwatch-uri pe care le puteţi achiziţiona în prezent. Performanţa este completată de calitatea construcţiei, ambele caracteristici făcându-l să fie o alegere excelentă. Dacă achiziţionarea sa nu înseamnă să vă depăşiţi cu mult bugetul stabilit, cu siguranţă merită să faceţi acest pas.

3. Fitbit Versa Smart Watch, sport band - Rezistenţă la apă până la 50 metri

Următorul ceas inteligent rezistent la apă pe care vi-l recomandăm este Fitbit Versa Smart Watch. Şi acesta poate fi considerat un model premium dacă cerinţa importantă pentru achiziţie este rezistenţa la apă.

Unul din avantajele principale ale acestui model este preţul accesibil, în comparaţie cu alte modele waterproof. Fitbit Versa Smart Watch are un raport excelent calitate - preţ, în condiţiile în care oferă o rezistenţă la apă până la 50 de metri, are 15 presetari de exerciţii diferite şi poate monitoriza activitatea şi somnul 24/7. Puteţi stoca până la 300 de melodii pe el şi în plus puteţi descărca mai multe melodii dintr-un catalog cu peste 500 de aplicaţii utile.

Când vă uitaţi sau purtaţi prima dată Fitbit Versa Smart Watch, veţi observa că este uşor şi subţire în comparaţie cu alţi competitori (cum a fost modelul Garmin, prezentat anterior). Acest design lejer este atractiv pentru mulţi utilizatori.

Are ecran de 18.6 mm şi chiar dacă este compact, are performanţe foarte bune, comparabile cu mulţi dintre concurenţii săi.

Un mic dezavantaj al modelului Fitbit Versa Smart Watch este faptul că nu are GPS încorporat şi, prin urmare, trebuie conectat la un smartphone pentru ca multe din funcţiile de monitorizare să funcţioneze.

Multe persoane preferă să aibă un singur dispozitiv la îndemână atunci când înoată sau când aleargă, aşa că din acest punct de vedere putem spune că are un minus.

Conectat cu un smartphone Android sau iOS, acest smartwatch vă poate oferi funcţii excelente de tracking pentru activităţi fitness.

Însă, Fitbit Versă Smart Watch are o mulţime de alte puncte forte. Acceptă pe unitatea de stocare până la 300 de melodii, ceea ce nu puteţi face pe unele modele mai scumpe, cum este Garmin Vivoactive 3, prezentat mai sus.

În plus, un alt avantaj constă în caracteristicile sale excelente de monitorizare a stării de sănătate. Femeile îşi pot monitoriza ciclurile menstruale, simptomele şi pot urmări perioadele în care sunt cele mai fertile.

În ceea ce priveşte magazinul de aplicaţii, aveţi o mulţime de opţiuni, chiar dacă nu la fel de multe, în comparaţie cu alte smartwatch-uri. Cu toate acestea, aveţi 500 de variante la discreţie, iar partea frumoasă este că nu toate aceste aplicaţii sunt legate de fitness. Prin urmare, puteţi folosi aplicaţiile şi în alt scop.

Ca o concluzie pentru Fitbit Versă Smart Watch, putem spune că punctele sale forte sunt waterproof până la 50 de metri, posibilitatea de monitorizare a ciclurilor menstruale pentru reprezentantele sexului frumos şi 15 moduri de activităţi. Ca punct slab, putem nota lipsa GPS-ului încorporat.

Prin urmare, Fitbit Versă Smart Watch este o piesă excelentă la încheietura mâinii oricui. Puteţi să vă bucuraţi de autonomia bateriei până la patru zile, ceea ce este excelent. Are un rating ATM de 5, ceea ce înseamnă că puteţi să-l luaţi la înot, să stocaţi muzica favorită şi să profitaţi de toate funcţiile excelente de monitorizare fitness pe care le pune la dispoziţie.

