Top 13 sfaturi pentru căştile Apple AirPods 2

Iată cateva sfaturi care vă pot ajuta în utilizarea acestor căşti premium semnate de brandul Apple. Ţineţi cont de ele şi veţi putea să beneficiaţi la maximum de caracteristicile lor.

1. Vreţi un sunet mai clar pe căşti apple airpods? Activaţi Noise Cancellation

Noise Cancellation este o funcţie foarte utilă şi o îmbunatăţire pe care Apple o propune cu ultimele airpods lansate. Noise Cancellation ar putea face ca sunetul să se audă mai clar.

Air-Pods 2 sunt primele căşti in-ear cu Active Noise Cancellation. Ele iau forma urechii şi blochează practic zgomotul din exterior, lucru care vă poate ajuta să vă concentraţi mai bine pe ceea ce ascultaţi in căşti.

Iată ce se intamplă. Active Noise Cancellation are la bază o funcţie ce poartă numele de Ambient EQ. Despre aceasta, Apple spune că ajustează semnalul sonor de 200 de ori pe secundă pentru a optimiza sunetul la forma specifică urechii, utilizând un microfon îndreptat spre interior.

Practic, atunci când dezactivezi Noise Cancellation, vei dezactiva automat şi Ambient EQ, ceea ce inseamnă că imediat calitatea sunetului va fi mai slabă.

Prin urmare, pentru cea mai bună experienţă audio pe Airpods 2, este recomandat să menţineţi pe ON funcţia Noise Cancellation. Puteţi controla funcţiile de zgomot şi de pe iPhone şi iPad.

Iată paşii pe care trebuie să-i urmaţi pentru activarea funcţiei Noise Cancellation.

- Deschideţi Control Center de pe dispozitivul cu sistem de operare android iOS

- Apăsaţi şi ţineţi apasată bara de volum Control Center (veţi observa o pereche de căşti în interior, care confirmă conectarea AirPods 2)

- Atingeţi Noise Cancellation din bara de jos a ecranului

- Puteţi controla funcţiile Noise Control dacă mergeţi la Setări, apoi Bluetooth şi atingeţi icon-ul de informaţii ("i"). ––

2. Scoateţi cu atenţie căştile wireless airpods din locaşul lor

V-aţi cumpărat o pereche de căşti airpods, dar vi s-a întâmplat de mai multe ori să le scoateţi cu dificultate din cutia protectivă în care au sosit? Ei bine, s-ar putea să nu faceţi ceea ce trebuie.

Iată ce este bine de ştiut. Producătorul Apple a conceput căştile wireless airpods pentru a fi scoase cu uşurinţă. Tot ceea ce trebuie să faceţi este să împingeţi puţin cu degetul pe spatele fiecărei căşti. Acestea se vor învârti suficient încât să le puteţi scoate afară între degetul mare şi arătător.

3. Ar fi util să puteţi activa Noise Cancellation pe o singură cască? Puteţi face acest lucru

Încă un avantaj pe care îl aveţi cu noile wireless AirPods 2 este posibilitatea de a activă Noise Cancellation pe o singură cască. Acest lucru poate fi util dacă doriţi să efectuaţi apeluri telefonice folosind o singură cască.

Anularea zgomotului este destul de simplă.

- Prima dată lansaţi aplicaţia Setări de pe iPhone sau iPad

- Atingeţi Accessibility şi apoi AirPods

- Atingeţi comutatorul până când ajungeţi la Noise Cancellation on One AirPod (anularea zgomotului pe o singură cască).

4. Cu căşti apple airpods 2 pro puteţi accesa Noise Controls prin Apple Watch

Majoritatea utilizatorilor wireless Airpods pro ştiu că pot să controleze funcţiile de Noise cancellation prin Centrul de Control iPhone. Dar, asta nu este tot. Aceste funcţii pot fi gestionate şi prin Apple Watch în acelaşi mod.

Procedura este foarte simplă. Prima dată asiguraţi-va că aţi conectat AirPods la iPhone şi că sunetele sunt redate. Ridicaţi încheietura mâinii pentru activarea ceasului Apple. În ecranul Now Playing, atingeţi pictograma cu triunghi şi trei cercuri din colţul stânga jos. Atingeţi wireless AirPods Pro şi aţi terminat. Acum puteţi controla căştile wireless airpods şi funcţia de anulare a zgomotului prin Apple Watch.

5. Verificaţi uşor Statusul încărcării wireless

- Uitaţi-vă la culoarea becului. Dacă nuanţă este de chihlimbar înseamnă că încărcarea este în curs de realizare, iar dacă este verde înseamnă că încărcarea s-a finalizat deja.

- Pentru a verifică starea de încărcare în orice moment, atingeţi cutia cu degetul, iar lumina se va aprinde.

- Aşezaţi cutia de încărcare cu faţă în sus pe banca de încărcare şi lumina se va aprinde pentru câteva secunde, după care se va stinge. Acesta este indiciul care va arată că încărcarea a început.

Iată ce trebuie să faceţi mai exact.

- Căştile wireless airpods 2 se livrează într-o carcasă încărcare wireless. Această are o funcţie inovatoare prin care va ajută să verificaţi statusul încărcării în orice moment.

6. Cu wireless AirPods Pro puteţi face distribuţie audio între două perechi căşti

Dacă aveţi sistem de operare iPS 13.1 sau o versiune mai recentă, funcţia de partajare audio propusă de Apple vă permite să partajaţi audio Bluetooth cu o a două pereche de căşti AirPods. De ce aţi face acest lucru? Pentru a putea asculta muzică împreună cu cineva, în timpul rulării melodiilor, vizionării unui film, atunci când nu vreţi să-i deranjaţi pe cei din jur (de exemplu, atunci când călătoriţi cu partenerul sau partenera şi în avion doriţi să va uitaţi la un film împreună).

Pentru partajare audio porniţi căştile AirPods bluetooth şi începeţi să rulaţi sunetul de pe iPhone sau iPad. Apoi, lansaţi Centrul de Control. Aici atingeţi pictograma triunghiului cu trei cercuri. Puneţi căştile partenerului în cutia lor, aproape de dispozitivul de pe care încercaţi să partajaţi conţinut audio. Este important să lăsăţi capacul carcasei deschis. Pe ecran o să vă apară o fereastră, iar dacă urmaţi instrucţiunile de acolo, veţi putea partaja conţinutul audio cu cea de-a două pereche de căşti AirPods.

7. Puteţi utiliza căşti bluetooth AirPods 2 Pro pe post de microfon la distanţă

Un alt lucru interesant la AirPods 2 este faptul că acceptă funcţia Apple Listen Live, care foloseşte iPhone-ul că şi microfon. Practic transmite ceea ce iPhone-ul alege pentru căşti, chiar dacă AirPods-urile se află într-o altă încăpere.

Pentru această deschideţi aplicaţia Setări de pe telefonul iPhone. Selectaţi Control Center şi mergeţi la Customize Controls (controale personalizate). Atingeţi butonul + de lângă setările Hearing şi lansaţi Centrul de Control, glisând în jos din colţul dreapta sus al ecranului. Atingeţi pictograma Hearing, apoi Live Listen şi aşezaţi telefonul aproape de cei pe care doriţi să-i auziţi.

8. Reglaţi durata senzorului de forţă (Force Sensor Duration) pentru căştile bluetooth stereo

Dacă întâmpinaţi dificultăţi cu senzorul de forţă AirPods, încercaţi să reglaţi durata. Pentru asta, lansaţi aplicaţia Settings de pe dispozitivul conectat, selectaţi Accessibility şi apoi wireless AirPods. Sub Press and Hold Duration, selectaţi Default, Short sau Shorter, în funcţie de preferinţe.

9. Verificaţi durata de viaţă a acumulatorului pe căştile airpods 2 pro autonomia bateriei

Căştile AirPods 2 nu încetează să ne uimească, iar o funcţie pe care mulţi utilizatori o consideră importantă, este cea legată de verificare autonomia bateriei.

Puteţi verifică starea de încărcare a căştilor folosind widgetul Batteries din ecranul Today View de pe iPhone. Uneori e şi mai simplu. Dacă ai căştile pe urechi, este suficient să întrebi Siri "How is my AirPods' battery?" şi imediat vei primi răspunsul sub formă unui procent individual pentru fiecare cască în parte. Dacă tocmai ai deschis cutia de încărcare, Siri îţi va spune şi care este procentul de încărcare pentru ea.

Nivelul de încărcare al bateriei pentru căşti airpods poate fi verificat şi pe ceasul Apple, indiferent dacă sunt conectate la iPhone sau direct cu ceasul. Nivelul bateriei va fi afişat sub formă unui inel procentual (ore de autonomie ).

10. Modificaţi viteza de atingere pe căşti AirPods 2 wireless airpods

În mod automat, butoanele active de pe AirPods pro va permit să apăsăţi o singură dată pentru a redă sunetul (play), pauză sau pentru a răspunde la un apel telefonic; să apăsăţi de două ori pentru a derula înapoi şi de trei ori pentru a derula înainte. Dar, dacă întâmpinaţi dificultăţi în folosirea acestor funcţii, puteţi ajusta viteză de atingere la un nivel mai scăzut.

Pentru a face acest lucru, lansaţi aplicaţia Settings de pe dispozitivul conectat, selectaţi Accessibility şi mergeţi la AirPods. Sub Press Speed, selectaţi Default, Slow sau Slowest, în funcţie de preferinţe.

11. Aţi pierdut o cască prin casă şi nu o mai găsiţi? O puteţi identifica uşor.

Dacă pierdeţi căştile sau o cască AirPods 2, nu trebuie să va faceţi probleme. Le puteţi găşi cu uşurinţă folosind aplicaţia Find My app.

Pentru asta, deschideţi aplicaţia Find My app de pe dispozitivul cu android (sau deschideţi în orice browser prin iCloud.com). Atingeţi tabul Dispozitive din partea de jos a ecranului. Atingeţi Airpods Pro din lista şi apoi Play Sound. Dacă nu ştiţi unde aţi pierdut căştile, ultimul loc în care au fost conectate va fi afişat pe harta - atingeţi Direcţii pentru a va orienta spre ultima locaţie cunoscută.

12. Puteţi folosi o singură cască atunci când doriţi să extindeţi timpul de ascultare pentru căştile wireless airpods

Acesta este încă un truc interesant pe care îl puteţi face cu ajutorul căştilor AirPods Pro. Ele oferă o ieşire audio stereo excelenţă, însă Apple a proiectat căştile Bluetooth wireless, astfel încât să le puteţi folosi în tandem sau pe rând.

Pentru asta, introduceţi o cască în urechea dorită şi lăsăţi-o pe cealaltă în cutia de încărcare. Cipul H1 va detecta în mod automat cască ce se află în ureche. Când auziţi semnalul de baterie epuizată/ scăzută la cască pe care o purtaţi, tot ce trebuie să faceţi este să o schimbaţi cu cea complet încărcată, care se află în cutie.

Puteţi continuă să le schimbaţi între ele pentru a ascultă muzică preferată pentru mai mult timp, fără grijă că veţi rămâne fără baterie.

Când folosiţi o singură cască AirPod Pro, pe urechea stânga sau pe cea dreapta, semnalele stereo sunt convertibile automat în mono output, ceea ce înseamnă că nu veţi pierde nimic.

13. Anunţarea apelurilor telefonice prin căştile AirPods 2

Dacă primiţi un apel pe telefonul iPhone sau prin intermediul ceasului Apple Watch, când căştile airpods pro sunt conectate, tonul de apel va întrerupe ceea ce audiaţi în acel moment.

Pentru a află cine va apelează, în mod obişnuit ar trebui să scoateţi telefonul din buzunar sau să va uitaţi la ceasul Apple, însă Siri va poate anunţă direct în cască, cine va sună. Cunoscând acest lucru, veţi putea tria mai uşor apelurile importante, atunci când desfăşuraţi o anumită activitate.

Pentru activarea acestei funcţii, pe telefonul iPhone lansaţi aplicaţia Setări. Atingeţi Phone din lista, apoi Anunţare apeluri de sub secţiunea Calls heading. Selectaţi Doar căşti bluetooth (Headphones Only).

Acestea sunt unele din cele mai importante sfaturi şi trucuri pentru utilizarea căştilor airpods pro. Dacă le-aţi parcurs până la final şi veţi ţine cont de unele din ele sau de toate, cu siguranţă veţi obţine maximum de beneficii oferite de căştile airpods 2.

