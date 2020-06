Tenda MW5s AC1200, router gigabit cu acoperire mare [TECH REVIEW]

Mesh înseamnă în traducere din engleză plasă, reţea, năvod. Dacă ai mai folosit sisteme mesh până acum ştii deja că sunt formate din mai multe "noduri" wireless. Mai multe informaţii găsiţi aici sau aici.

Să vorbim puţin de specificaţii: MW5s e un router dual band, cu standardul IEEE 802.3, IEEE 802.3u. Viteza promisă pe wireless e de 300 + 867 Mbps, iar cea pe fir e 10/100 Mbps. Sistemul e format din trei cuburi albe, cu laturile aproape egale ( 91 mm x 91 mm x 93 mm ). Fiecare cub dispune de 2 antene wireless de 3dBi (decibels relative to isotropic), mufe 1x LAN, 1x WAN/LAN, alimentare şi buton RST (de resetare).

De când deschizi cutia ştii, pentru că scrie pe el şi pe un pliant colorat, că nodul din stânga e cel principal, adică pe acela îl conectezi primul la reţea, introduci cablul de internet în el. Apoi ai două variante de setare, de pe mobil, cum am făcut şi eu, sau conectarea la un computer.

De pe mobil faci setările folosind aplicaţia Tenda WiFi din Google Play sau Tenda WiFi din App Store. După ce m-am conectat la primul nod, folosid parola de pe spatele lui, pentru siguranţă am schimbat numele reţelei şi parola. Apoi am băgat în priză, pe rând, al doilea şi al treilea nod. Deşi altădată am avut probleme cu aplicaţia şi nu s-a conectat din prima sau am avut parte de erori, de data asta totul a mers pefect. Nodul principal a fost pus în dormitor şi celelalte în camera de zi şi în bucătărie.

Primul semn că ai internet pe fiecare dispozitiv e ledul verde din faţă aprins. Dacă acel led e galben, internetul merge prost, dacă e roşu, nu merge.

Vezi în cotinuare cum arată în aplicaţie cele trei noduri conectate. Am verificat (dreapta) şi dacă au nevoie de firmware upgrade, dar nu era cazul.

Meniul setări.

Rezultate obţinute pe două telefoane mobile cu aplicaţia SpeedTest pentru Android .

Şi pe Ipad cu aceeaşi aplicaţie, Speedtest, pentru iOS.

Ce găseşti în cutie: cele trei noduri/ dispozitive, cabluri de alimentare, cablu de reţea şi manuale de utilizare.

În concluzie, dacă ai un apartament mare sau o casă cu etaj, routerul Tenda MW5s poate fi o soluţia optimă pentru acoperire mare şi viteză bună. Pachetul cu trei module se vinde la principalele magazine locale pentru aproximativ 500 de lei.