Spotawheel, platformă de încredere pentru maşini second hand.

Creată iniţial în 2015 de un grup de mecanici auto care visa la o piaţă sinceră de maşini second hand, Spotawheel le oferă clienţilor automobile sigure, verificate şi la preţuri corecte, toate acestea la doar câteva clicuri distanţă.

Platforma se bazează pe un proces transparent de achiziţie: un raport de inspecţie tehnică în peste 200 de puncte, testare gratuită, garanţie de până la 5 ani, livrare gratuită în toată România. Mai mult, dacă s-a răzgândit, clientul se poate bucura de o politică de retur de 14 zile.

„Spotawheel a venit pe piaţa din România cu servicii de calitate, transparente, care răspund direct nevoilor consumatorilor. Le oferim clienţilor o gamă variată de maşini sigure şi verificate, toate putând fi achiziţionate online”, a declarat Dan Croitoru, General Manager Spotawheel România.

Spotawheel combină armonios tehnologiile de ultimă generaţie, cum ar fi big data, învăţarea automată şi inteligenţa artificială (AI) cu know-how-ul şi experienţa propriilor angajaţi. Astfel, din punct de vedere tehnic, platforma a reconceput de la zero întregul proces de verificare şi de vânzare a vehiculelor rulate, aducând inovaţia şi în România.

Spotawheel este uşor de folosit: utilizatorul completează doar câţiva paşi cu informaţiile esenţiale:

bugetul clientului;

tipul de caroserie dorit;

combustibil;

transmisie;

stil;

date de contact.

Datorită verificării minuţioase, nicio maşină Spotawheel nu are accidente în istoric şi toate au fost examinate pentru a nu avea probleme mecanice. Această verificare are şi scopul de a asigura cumpărătorul că maşina dorită are kilometrajul real.

Platforma oferă un raport de inspecţie detaliat, fotografii de înaltă calitate, videoclipuri, capturi de 360 de grade, informaţii extinse – toate pentru a ajuta clientul să ia decizia corectă, informată şi transparentă.

După doar câteva clicuri, maşina ajunge direct la uşa clientului, cu livrare gratuită oriunde în ţară. În plus, înainte de achiziţie, şoferul poate opta pentru un test drive care va fi realizat după livrarea maşinii la adresa indicată. Acest serviciu este valabil pentru Bucureşti şi împrejurimi.

Spotawheel oferă, aşadar, o experienţă transparentă de cumpărare, devenind un partener de încredere pentru şoferii în căutare de maşini second-hand, verificate după cele mai înalte standarde.