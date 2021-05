Sonos Roam, boxa inteligentă portabilă, rezistentă şi cu sunet bun [TECH REVIEW]

Ştiam de la colegul meu, Andrei, că produsele Sonos sunt premium, dar nimic mai mult.

Când o scoţi din cutie este într-o husă textilă de protecţie, cu un abţibild ca sigiliu (video), pe care scrie Roam. În pachet mai găseşti manuale de utilizare şi un cablu de încărcare, USB-C la USB-A.

Boxa funcţionează pe baza unei aplicaţii cu acelaşi nume, prezentă în Google Play şi Apple Store.

Am instalat aplicaţia pe Pixelul meu şi am pornit să le împerechez. A durat cam 5 minute până am trecut prin toţi paşii, inclusiv un update de soft. Pentru utilizarea aplicaţiei e nevoie să-ţi creezi un cont, să-i dai acces la locaţie, Bluetooth, reţeaua wireless şi NFC. Am adăugat boxa Sonos Roam şi mi-a spus că pot s-o personalizez din setări.

Pentru că dispozitivele pe care le testez sunt legate pe o reţea wireless dedicată, alta decât cele personale, a trebuit s-o conectez cu telefonul prin Bluetooth. Am făcut Pairing (împerechere), mi-a cerut un cod, care e scris pe boxă şi am pornit cu testele. Există opţiunea de a seta un cântec ca alarmă de trezire şi opţiunea de a grupa boxele în funcţie de camera în care se află, doar ţinând apăsat butonul Play/ Pause.

Am căutat în Youtube piese speciale pentru testat difuzoare şi l-am filmat pe primul.

Boxa avea bateria pe la 36% şi după ce i-am făcut poze şi am filmat-o puţin, am pus-o l-a încărcat. Nu ştiu cât a durat exact încărcarea, pentru că eram concentrat să ascult muzică, în orice caz în circa o oră era încărcată complet.

Ceva mai târziu am schimbat din Setări / Sistem / Compresie audio de pe Automatic, pe Necoprimat. E greu de spus dacă pentru urechile unui ascultător se simte o diferenţă majoră între automatic şi necomprimat, dar e acolo pentru pretenţioşi.

În timp ce urcam în cloud capturile de ecran am ascultat puţin radio, am tot schimbat printre trei posturi locale. Pe Radio Romania Actualităţi era un meci şi când am auzit exprimarea "primul mitan", am făcut un salt în timp cu aproape 40 de ani în urmă, pe vremea când ascultam etapa la radio.

Destul cu istoria, spectacolul trebuie să continue! Există în aplicaţie, la Services&Voice, posibilitatea de a adăuga posturi de radio dintr-o listă generoasă, dar şi posibilitatea de a adăuga un asistent vocal: Google sau Amazon Alexa.

Am pus câteva melodii ca să păşesc dincolo de prima impresie, de bas puternic şi sunet cald. Am început cu câteva piese ale lui Alan Walker, am continuat cu Coldplay, Tones And I, Eminem, ca să mă întorc la chitară clasică, blues, soul, rock etc. Volumul e impresionant pentru dimensiunile boxei, basul e foarte puternic. Dăcă ţin boxa în mână în timp ce ascult o piesă am impresia că în interior e o bilă masivă care se loveşte ritmic de pereţi şi sistemul vibrează.

În acest clip video volumul e la maximum şi sunetul e setat pe Necomprimat. Pentru testare am folosit acest videoclip. Calitatea sunetului este evidentă.

Cred că există o diferenţă între modul în care se aude când e plasată orizontal şi vertical. Când Sonos Roam stă ”în picioare” sunetul mi se pare mai adânc. Când o ţii vertical, deasupra are comenzile de bază Play/Pause, volum minus / plus şi microfon, util dacă ai adăugat un asistent vocal. Totuşi producătorul spune că ”opţiunea de control vocal nu este disponibilă în România pentru produsele Sonos.”

La maximum calitate e foarte bună în ansamblu, dar poate varia şi în funcţie de materialul ascultat. Poţi să dai o petrecere cu ea? Cu siguranţă!

Boxa e disponibilă în nuanţele Shadow Black sau Lunar White cu finisaj mat, are rating IP67 (impermeabilă şi rezistentă la praf - poate fi scufundată la circa 1 m sub apă până la 30 de minute), capacele din silicon şi butoane fizice o protejează împotriva şocurilor. Dimensiunile sunt 168 x 62 x 60 mm, iar greutatea în jur de 430 grame.

Roam are o autonomie de până la 10 ore de redare continuă cu o singură încărcare şi o durată de viaţă de până la 10 zile atunci când nu este utilizată, potrivit producătorului. Eu am folosit-o mai intens vreo 2 săptămâni şi am încărcat-o cam o dată la 4 zile. Pentru reîncărcare, Roam se conectează la un încărcător magnetic wireless realizat special de Sonos, care se vinde separat, la orice încărcător wireless Qi sau se încarcă prin cablul USB-C din cutie.

Boxa poate fi folosită atât acasă, cât şi la birou sau în deplasări în natură, spre exemplu. În momentul publică acestui review boxa costă în jur de 800 de lei.