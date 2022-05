Samsung a prezentat The WALL 2022, modele cu noua tehnologie micro LED

Samsung The WALL 2022.

Modelul The Wall 2022 (Seria IWB) – un display Micro LED modular într-un format de ecran de mari dimensiuni cu înaltă rezoluţie. IWB va fi disponibil în dimensiuni de 0,63 şi 0,94 pixeli pitch, 0,63 fiind cea mai mică dimensiune de pixeli pitch din gama The Wall. Noul display este acum disponibil pentru precomanda la nivel global.

Caracteristica micro pixel pitch a IWB oferă cea mai detaliată imagine furnizată de Samsung, precum şi o rată de refresh de 120Hz a ecranului, HDR10/10+ şi LED HDR. După instalare, The Wall poate fi personalizat într-o varietate de dimensiuni, putând reda filme 4K pentru dimensiunea ecranului de 110 inci, dar şi în 8K pentru 220 inci. Rezoluţia este îmbunătăţită de procesorul Micro AI , care analizează fiecare secundă de conţinut instantaneu şi optimizează calitatea imaginii.

Dimensiunea totală a cabinetelor a fost mărită, permiţând companiilor şi consumatorilor să instaleze doar patru cabinete pentru a configura ecranul UHD. Cabinetul îmbunătăţit susţine configuraţiile ecranelor mari, de înaltă rezoluţie şi îmbunătăţeşte calitatea mecanică , facilitând în acelaşi timp reglarea sistemului de prindere. Astfel, timpul de instalare a fost redus în comparaţie cu panourile LED convenţionale.

The Wall dispune de funcţia Multi View care permite redarea simultană, din mai multe surse (până la patru surse), toate pe un singur ecran, fără a fi necesar un splitter suplimentar pentru afişarea dinamică a conţinutului. Tehnologia Black Seal încorporată creează o suprafaţă potrivită pentru niveluri de negru mai pure, cu o peliculă cu reflexie ultra-scăzută care a fost aplicată pentru a minimiza reflexia luminii externe. Cu procesare pe 20biţi, The Wall oferă o calitate ridicată aimaginii şi o experienţă de vizionare fluidă, susţinută de până la 2.000niţi.

The Wall All-in-One (modelul IAB), lansat în acest an la Barcelona, este disponibil în trei modele diferite: 4K de 146 inci, 2K de 146 inci şi 2K de 110 inci. Acest display de nouă generaţie aduce inovaţie atât experienţiei de vizualizare, cât şi instalării acestuia. Rezoluţia standard a The Wall All-in-One este redată în 16:9. Produsul va fi disponibil la nivel global după evenimentul de lansare în cadrul ISE 2022.

Cea mai inovatoare caracteristică a The Wall All-in-One este instalarea convenabilă, care include un sistem de prindere pre-ajustat şi un „Frame Kit pre-asamblat.” Acest kit, care simplifică întregul proces, include un cadru decorativ al display-ului cu un design de 16:9 şi un player media S-box încorporat, reducând costul total de achiziţie.

The Wall All-in-One are o grosime a display-ului de doar 49mm, ajungând în cele din urmă la 59mm cu întreaga instalaţie atunci când este măsurat de la perete la ecran.

Împreună cu procesarea pe 20 biţi, tehnologia Black Seal şi procesorul Micro AI, două ecrane 4K de 146 inci pot fi instalate unul lângă altul pentru a crea un design de 32:9, cu o caracteristică detaşabilă, care formează o întreagă suprafaţă uniformă, de o calitate remarcabilă a imaginii.

Alături de tehnologia Micro LED, lideră în industrie, Samsung a prezentat în cadrul evenimentului ISE o varietate de noi display-uri, care răspund nevoilor în continuă schimbare ale acestei noi ere.

Gama Samsung de ecrane outdoor 2022 (Seria OHA 55 inci, 75 inci) a fost verificată pentru vizibilitatea în aer liber de către Underwriters Laboratories (UL). Construcţia subţire permite o instalare uşoară şi o performanţă pe termen lung prin certificarea IP56, iar hardware-ul său poate funcţiona într-o varietate de condiţii. Un exemplu de utilizare sunt staţiile de încărcare pentru vehicule electrice (EV), în continuă creştere datorită expansiunii vânzărilor de vehicule electrice la nivel mondial.

Noul Samsung Flip Pro 2022 (Seria WMB), disponibil în două dimensiuni, 75 şi 85 inci, este o tablă interactivă care poate oferi atât profesorilor, cât şi studenţilor, o utilizare îmbunătăţită şi caracteristici specializate pentru a răspunde nevoilor educaţionale în continuă schimbare.

Conectivitatea USB Type-C, recent adăugată modelului Samsung Flip Pro, oferă control video integrat şi putere de încărcare de 65W, în timp ce latenţa tactilă şi funcţiile multi touch permit colaborarea simultană pentru până la 20 de persoane.

Panoul de control intuitiv, senzorii de control al luminozităţii şi cele patru difuzoare poziţionate în faţa şi în spatele ecranului îmbunătăţesc experienţa generală a clasei şi permit o comunicare video fără întreruperi într-un mediu de învăţământ la distanţă sau hibrid.

Datorită SmartView+, până la 50 de dispozitive pot fi conectate wireless simultan la display, permiţând vizualizarea multiplă a până la patru ecrane, ideal pentru săli de întâlnire mai mari, precum şi săli de clasă digitalizate. Tehnologia perfect armonizată face produsul uşor de utilizat de către profesori şi studenţi deopotrivă.

Standul Samsung va fi amplasat la Gran Via, Sala 3, 3F600, în Barcelona, în perioada 10-13 mai 2022.