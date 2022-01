Samsung a prezentat gama de televizoare 2022: MICRO LED, Neo QLED şi Lifestyle

Cu îmbunătăţiri în ceea ce înseamnă calitatea imaginii şi a sunetului, mai multe opţiuni de dimensiuni ale ecranelor, accesorii personalizabile şi o interfaţă îmbunătăţită, televizoarele din 2022 aduc la viaţă viziunea „Screens Everywhere, Screens for all”.

MICRO LED oferă cea mai bună calitate a imaginii datorită celor 25 de milioane de LED-uri de dimensiuni micrometrice care produc în mod individual lumină şi culoare. La CES 2022, Samsung prezintă MICRO LED în trei dimensiuni diferite – 110”, 101” şi 89”.

Televizoarele MICRO LED 2022 permit adâncimea în tonuri de gri de 20 de biţi. Aceasta înseamnă că modelele MICRO LED arată fiecare detaliu dintr-o scenă, oferind cel mai bun control cu peste 1 milion de trepte de luminozitate şi niveluri de culoare, oferind o adevărată experienţă HDR. De asemenea, oferă 100% din gama de culori DCI şi Adobe RGB. Alături de designul îmbunătăţit şi raportul ecran-corp de 99,99%, MICRO LED oferă performanţe roidicate.

Caracteristici îmbunătăţite de utilizare şi personalizare ale televizoarelor MICRO LED 2022

Art Mode - utilizatorii pot selecta şi afişa lucrările lor de artă preferate sau fotografie digitală pe ecran. MICRO LED 2022 vine şi cu două piese media exclusive de la renumitul artist şi designer Refik Anadol.

Multi View permite utilizatorilor să vadă conţinut din patru surse diferite simultan – de la oricare sau de la toate cele patru porturi HDMI – la rezoluţie 4K şi până la 120 fps.

Dolby Atmos oferă o experienţă audio imersivă, datorită difuzoarelor din partea de sus, din laterale şi cele inferioare pentru un sunet uluitor, multidimensional.

Evoluţia gamei Neo QLED cu procesor Neo Quantum şi experienţă Dynamic Sound

Datorită procesorului Neo Quantum şi progreselor din tehnologia imaginii şi a sunetului pe care îl oferă, gama Neo QLED 2022 va oferi unele dintre cele mai clare imagini şi sunete posibile. Procesorul Neo Quantum din acest an introduce cartografierea avansată a contrastului cu BLU (unitate de iluminare din spate), crescând ajustarea nivelului de luminozitate de la 12 la 14 biţi pentru un control mai bun al sursei de lumină – LED-urile Quantum Mini. Acest lucru permite televizorului să-şi controleze iluminarea în 16384 de trepte, de patru ori faţă de 4096 de trepte anteriorioare.

Noua tehnologie Shape Adaptive Light foloseşte procesorul Neo Quantum pentru a analiza liniile, formele şi suprafeţele pentru a controla forma luminii de la LED-urile Quantum Mini, sporind luminozitatea şi acurateţea tuturor formelor de pe ecran. Rezultatul este calitatea deosebită a conţinutului HDR. Gama Samsung Neo QLED 2022 include, de asemenea, Real Depth Enhancer, un algoritm de calitate a imaginii multi-inteligent. Acest progres tehnologic creează un sentiment de realism şi acurateţe prin determinarea şi procesarea unui obiect de pe ecran, separat de fundalul său, pentru a crea adâncimea necesară.

Gama Samsung Neo QLED 2022 oferă modul EyeComfort, care ajustează automat luminozitatea şi tonul ecranului datorită unui senzor de lumină încorporat şi a informaţiilor despre apus/răsărit. Pe măsură ce lumina ambientală se schimbă, ecranul va reduce treptat cantitatea de lumină şi va oferi tonuri mai calde, ajustând nivelul luminii albastre în consecinţă.

Specificaţiile în ceea ce priveşte sunetul pe noua gamă Neo QLED primesc o actualizare majoră. Bazându-se pe OTS (Object Tracking Sound), care direcţionează sunetul să se mişte împreună cu obiectul de pe ecran, produsele din 2022 vor avea OTS Pro, care încorporează difuzoare orientate vertical puternice. Neo QLED 2022 oferă, de asemenea, o experienţă Dolby Atmos datorită adăugării noilor difuzoare de top de la Samsung. Cu difuzoare multicanal amplasate pe tot televizorul, Neo QLED oferă o experienţă sonoră dinamică care urmăreşte acţiunile din toate colţurile.





Gama de televizoare Lifestyle 2022 îmbină designul şi tehnologia pentru o experienţă unică şi personalizată. Un nou ecran mat „Matte Display” cu proprietăţi anti-reflexive şi anti-amprentă a fost aplicat pe The Frame, The Sero şi The Serif, oferind una dintre cele mai plăcute şi confortabile experienţe de vizionare. Drept urmare, noul afişaj mat de pe televizoare Samsung Lifestyle 2022 a primit verificări de la UL (Underwriter Laboratories) pentru că este „Fără reflexii” şi „Fără disconfort”.

The Frame oferă acum o experienţă realistă de vizionare datorită tehnologiei ”Matte Display”, cu reflexie redusă, oferind un ecran mat. De asemenea, evită amprentele şi petele. The Frame vine în dimensiuni cuprinse între 32” şi 85”.

The Serif vine cu un corp cu finisaj mat care se îmbină reuşit cu ecranul ”Matte Display”, oferind acelaşi design iconic şi premium. Cu adăugarea unei noi opţiuni de dimensiune, anume de 65” The Serif variază în dimensiuni, de la 43” la 65”.

The Sero oferă o experienţă de vizionare optimizată cu noul său ecran mat, atât în modul vertical, cât şi în cel orizontal. Noua funcţie verticală Multi View permite utilizatorilor să vizualizeze simultan conţinut diferit în partea de sus şi de jos a ecranului sau să caute informaţii online în timp ce urmăresc ceva.

Televizoarele smart Samsung 2022 vin cu un nou Smart Hub care va ghida utilizatorii către conţinutul lor preferat şi îi va ajuta să descopere ceva nou. Bara laterală din Smart Hub permite tranziţia între categorii – Media, Joc (Gaming Hub) şi Ambient – permiţându-le acestora să se concentreze pe diverse activităţi de acasă.

Gaming Hub: Samsung Gaming Hub le va permite jucătorilor să descopere şi să se joace jocurile preferate prin intermediul serviciilor de streaming de jocuri. Jucătorii vor avea acces la o bibliotecă extinsă de jocuri datorită parteneriatelor dintre Samsung şi NVIDIA GeForce Now, Stadia şi Utomik – acesta fiind doar începutul. *disponibilitatea serviciilor poate varia in functie de regiune.

Watch together: Noua aplicaţie permite utilizatorilor să intre în apeluri video cu prietenii şi familia în timp ce urmăresc emisiunile şi filmele lor preferate.

Platforma NFT: Această aplicaţie oferă o platformă intuitivă, integrată pentru descoperirea, cumpărarea şi comercializarea operelor de artă digitale prin MICRO LED, Neo QLED şi The Frame.

Calibrare inteligentă (Smart Calibration): Această functie permite utilizatorilor să ajusteze setările pentru calitatea optimă a imaginii. Modul de bază oferă o modalitate rapidă şi uşoară de calibrare a ecranelor în 30 de secunde, în timp ce modul Profesional optimizează ecranele pentru o calitate impecabilă a imaginii în aproximativ 10 minute.

Modelele din 2022 vin şi cu accesorii :

- suportul de perete cu rotaţie automată de perete (Auto Rotating Wall Mount) extinde experienţa de vizualizare verticală de pe The Sero, permiţând utilizatorilor vizionarea mobilă prin rotirea automată a ecranelor;

- interfaţă verticală, inclusiv Smart Hub, şi vor oferi o funcţie verticală Multi View. Aceasta va oferi aplicaţii precum YouTube şi TikTok, precum şi posibilitatea de mirroring şi casting în modul vertical;

- functiile de lifestyle, precum Ambient Mode+ şi Art Mode, sunt disponibile şi în modul vertical. Noul buton de rotaţie de pe telecomandă permite utilizatorilor să rotească cu uşurinţă ecranul;

- opţiuni extinse de rame pentru The Frame şi suporturi de perete subţiri pentru toate televizoarele.

Gama de soundbar-uri 2022 primeşte îmbunătăţiri tehnologice:

- Q Symphony, experienţa de sunet surround Samsung, care permite televizoarelor Neo QLED şi soundbar-urilor Samsung să lucreze împreună, a fost îmbunătăţită. Acest lucru permite soundbar-ului şi difuzoarelor televizorului să funcţioneze împreună cu toate difuzoarele de pe televizoare, inclusiv difuzoarele canalelor de sus, oferind o experienţă sonoră puternică, completă;

- conectivitate wireless Dolby Atmos, o conexiune wireless Smart TV-soundbar în care atât ecranul, cât şi difuzoarele soundbar-ului oferă o experienţă audio ridicată, fără cabluri care să distragă atenţia;

- soundbar-ul HW-S800B Ultra Slim oferă un bas puternic într-o formă compactă prin integrarea tehnologiei radiatorului pasiv in subwoofer-ul său. Cu difuzoare de top, noul soundbar slim oferă un sunet puternic la doar 1,6 inci adâncime.

Pentru mai multe informaţii, inclusiv imagini sau videoclipuri despre produsele pe care Samsung le anunţă la CES 2022, intraţi aici.