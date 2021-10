Robotul Spot imită membrii trupei The Rolling Stones într-un clip pentru hitul „Start Me Up” | VIDEO

Clipul de 1 minut şi jumătate este creat în baza versiunii originale. Robotul imită mai întâi mişcările lui Mick Jagger, apoi, pe măsură ce apar în cadru, şi pe ale celorlalţi membri ai trupei britanice, Keith Richards, Ronnie Wood şi Charlie Watts, mai puţin pe Bill Wyman.

Albumul „Tattoo You” a fost relansat pe 22 octombrie, într-o variantă remasterizată şi extinsă - cu nouă piese inedite şi un concert de pe Wembley din 1982.

Cunoscut pentru single-urile „Start Me Up” şi „Waiting on a Friend”, albumul „Tattoo You” este o colecţie de 11 piese create pe parcursul a zece ani. Este şi cazul celor nouă melodii adăugate acum sub titlul „Lost & Found”.

În 2022, The Rolling Stones va marca 60 de ani de la primul concert susţinut. Keith Richards speră să marcheze acest moment pe scenă. „Sper că vom fi toţi acolo. Este ceva ce aştept cu nerăbdare”, spunea el în septembrie 2020.

În prezent, trupa se află în turneu în America de Nord.

The Rolling Stones, înfiinţată la Londra în 1962, este una dintre cele mai apreciate formaţii rock din lume. Până în prezent, grupul britanic a lansat 30 albume de studio, care au fost vândute în aproximativ 200 de milioane de copii pe plan mondial. Între discurile de referinţă se numără „Their Satanic Majesties Request” (1967), „Beggars Banquet” (1968), „Let It Bleed” (1969), „Sticky Fingers” (1971), „Exile on Main St” (1972), „It's Only Rock 'n Roll” (1974), „Tattoo You” (1981), „Steel Wheels” (1989), „Voodoo Lounge” (1994) şi „Bridges to Babylon” (1997).

Trupa este formată din Mick Jagger (voce, chitară), Keith Richards (chitară, voce) şi Ronnie Wood (chitară). Bateristul Charlie Watts, membru al grupului mai bine de cinci decenii, a murit pe 24 august 2021, la vârsta de 80 de ani.

Grupul britanic a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1989. Cel mai recent album de studio al său, „Blue & Lonesome”, a apărut în 2016.