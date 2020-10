Fitbit Sense: Tot ce vrei de la un ceas inteligent în 2020 şi chiar mai mult (TECH REVIEW)

Fitbit Sense este probabil smartwatch-ul pe care mi-am dorit cel mai mult să îl testez, imediat după ce am văzut lansarea sa. A ajuns şi la mine în urmă cu o lună, şi îl folosesc de atunci, în alternanţă cu un alt smartwatch, însă la acela vom ajunge în curând. Până atunci, în rândurile următoare aruncăm un ochi la ce poate Fitbit Sense.

Experienţa de unboxing este una nemaiîntâlnită până acum pe un device Fitbit. Americanii au schimbat complet modul de împachetare al ceasului lor flagship, cutia deschizându-se acum asemănător unei cărţi, cu ceasul tronând în mijloc, încărcătorul şi cablul USB plasate în stânga şi cureaua de rezervă în dreapta. Îmi place, mi se pare că este una dintre cele mai plăcute experienţe de unboxing pe care am avut-o la un smartwatch şi se vede că cei de la Fitbit nu au neglijat nimic când vine vorba de Sense.

Sense are şi un sistem de prindere nou, lucru pe care îl remarci destul de repede odată ce arunci o privire la ceas. Seamănă cu cel pe care îl vedem pe Apple Watch, extremitatea curelei intrând în zona interioară a buclei, practic lipită de încheietura ta. E o alegere mai degrabă estetică decât practică în opinia mea, şi nu eram familiar deloc cu ea, pentru că am purtat Apple Watch în reprize scurte, doar câteva săptămâni, în perioada de testare. M-am obişnuit însă dcu acest sistem după câteva săptămâni.

Aspect şi display

Ajută şi faptul că Fitbit Sense are o curea foarte confortabilă inclusă în pachet, dintr-un soi de cauciuc negru care arată bine şi se curăţă foarte uşor. Ador faptul că Fitbit a decis să schimbe acel sistem de prindere a curelei pe ceas, astfel că acum poţi schimba mult mai uşor curelele între ele şi fără să îţi rupi unghiile.

În fine, ceasul în sine. Avem un display de 1,58 de inci, protejat de Corning Gorilla Glass 3 şi cu rezoluţie de 336 x 336 de pixeli. Ecranul este aşadar perfect pătrat, însă cadrul din jurul său are colţurile rotunjite, oferindu-i un aspect premium, acestea fiind din aluminiu.

Un plus foarte mare pe care îl are acest display este luminozitatea. La capacitate maximă, aceasta ajunge la nu mai puţin de 1000 de niţi, făcând ca ceasul să poate fi uşor vizibil şi în lumina puternică a soarelui. Ai şi funcţie de Always-On Display, pe care eu însă nu am activat-o de data asta, precum la Versa 2.

Pe laterala stângă a ceasului ai singurul buton, unul haptic, care are o poziţie uşor orientată în jos, probabil pentru a evita atingeri accidentale. Îţi ia puţin să te obişnuieşti cu el, însă odată ce eu am făcut-o mi s-a părut o adiţie foarte bună, atât din punct de vedere estetic, cât şi funcţional. O apăsare scurtă ”trezeşte” ceasul, una lungă porneşte aplicaţia pe care o setezi tu din meniul aplicaţiei Fitbit pentru mobil (eu am setat cardul) iar două apăsări rapide pornesc un meniu de tip Quick Access, unde poţi pune patru aplicaţii diferite pentru un acces mai uşor la ele.

Sense este un smartwatch fără concurent în piaţă în acest moment, pentru că Fitbit a reuşit să creeze o nouă categorie de ceasuri inteligente odată cu lansarea sa. Este practic un hibrid, un health watch - fitness tracker, care le poate face pe amândouă foarte bine.

Fitbit a introdus trei componente esenţiale pentru partea de sănătate pe care o acoperă Fitbit Sense: un senzor EDA, cu care poţi verifica nivelul de stres pe care îl resimţi, un senzor de temperatură a pielii, care activează noaptea şi bineînţeles, posibilitatea de a realiza o electrocardiogramă. Să le luăm pe rând.

Cum îţi măsoară stresul Fitbit Sense şi cum te ajută să scapi de el

Senzorul EDA (electrodermal activity), este menit să îţi măsoare nivelul de stres, prin eliberarea unor încărcături electrice nedetectabile care interacţionează cu pielea ta. Explicaţia ştiinţifică amănunţită îţi este oferită în aplicaţie imediat ce încerci să foloseşti această funcţie şi să realizezi o scanare EDA. Este interesant faptul că Fitbit nu este prima companie care măsoară nivelul de stres, însă alege să o facă prin acest senzor EDA spre deosebire de alte smartwatch-uri care verifică variabilitatea bătăilor inimii tale.

Scanarea EDA durează aproximativ două minute, timp în care trebuie să rămâi cu palma aşezată deasupra ceasului. Odată completată, vei primi un raport cu răspunsurile EDA pe care le-ai avut în intervalul de două minute şi cu felul în care s-au schimbat bătăile inimii. Aplicaţia te informează că mai puţine răspunsuri EDA se traduc într-o stare mai calmă a ta, însă nu îţi oferă un reper exact. De exemplu, dacă ai 5 răspunsuri EDA nu ştii sigur dacă e bine sau ar trebui să încerci să te calmezi puţin, aşa că mi-ar fi plăcut să găsesc mai multe date în această privinţă.

Vorbind de calm însă, o să laud aici o funcţie pe care Fitbit o include de ceva timp pe device-urile sale, însă pe care am neglijat-o destul de mult până acum. Se numeşte Relax, şi constă practic într-un scurt interval de două minute, în care te concentrezi pe respiraţie şi pe nimic altceva. Este extraordinar de relaxantă şi binevenită, mai ales în momentele în care te simţi puţin copleşit de ce se întâmplă în jurul tău.

De altfel, Fitbit Sense este extrem de concentrat pe zona de mindfulness, oferindu-ţi chiar un scor zilnic în funcţie de cât de mult dormi, cât de stresat eşti şi cât de exercitat este corpul tău pe parcursul zilei. De cele mai multe ori, aş spune că scorul pe care mi l-a arătat ceasul se potriveşte destul de mult: în jur de 65-70 în zilele în care aveam mai multe proiecte de făcut, 80-85 în weekend-uri, când încercam să mă relaxez.

Cum funcţionează şi la ce ajută aplicaţia EKG

Aplicaţia de EKG a venit acum câteva săptămâni, odată cu aprobarea primită de Fitbit pentru a o utiliza în Europa. Este extrem de utilă, menirea sa fiind de a descoperi iregularităţi în bătăile inimii tale, lucruri care eventual pot indica diverse probleme precum AFib (fibrilaţia atrială).

Realizarea unui EKG rapid este foarte simplă: doar pui degetul arătător şi cel mare în colţurile indicate pe ceas (dreapta sus şi stânga jos) şi aştepţi 30 de secunde, fără a-ţi mişca braţele. La sfârşit, vei primi rezultatul, în urma examinării ritmului cardiac, şi vei putea descărca şi un fişier în format PDF pe care să îl trimiţi medicului tău, în cazul în care ar trebui să îi faci o vizită.

Singurul lucru care mă deranjează la acest aspect este locul în care trebuie să mergi în aplicaţia Fitbit pentru a verifica rezultatele: nu în tab-ul principal, ci în cel numit „Discover”. Nu înţeleg de ce este ascunsă tocmai acolo funcţia aceasta, având în vedere importanţa ei, însă sper şi sunt destul de sigur că Fitbit va modifica lucrul acesta în viitor.

Senzorul de temperatură, mai important ca niciodată

Până să ajungem la senzorul de temperatură, hai să facem o escală la capitolul de monitorizare a somnului. Aici, Fitbit continuă să fie un rege al categoriei, urmărind etapele prin care treci în timpul somnului (REM/ light/ deep) şi oferindu-ţi acel SleepScore, care practic îţi spune cam cât de bine ai dormit în noaptea anterioară.

Niciodată nu mi s-a întâmplat ca SleepScore-ul să fie inconsistent cu ceea ce am resimţit eu - de exemplu, scoruri foarte mici când am dormit doar câteva ore în timpul nopţii, sau scoruri bune pentru somnul de amiază, chiar dacă este vorba doar de o oră - două. În plus, m-am obişnuit foarte repede să dorm cu Sense-ul la mână, lucru pe care vei vrea să îl faci ca să foloseşti şi senzorul de temperatură (v-am zis că ajungem şi la el).

Aşadar, ce face acest senzor de temperatură? Păi, e destul de simplu de înţeles din nume - îţi măsoară temperatura. O face însă în timpul somnului, deoarece compară temperatura pe care o înregistrează cu cea normală pe care o ai (va trebui să dormi câteva zile cu el la mână pentru a face o medie şi a stabili care este temperatura ta de bază), pentru a verifica şi eventual descoperi primele semne ale unei răceli sau ale unor probleme - dacă nu te simţi bine într-o dimineaţă de exemplu, poţi verifica temperatura ta din noaptea trecută şi să descoperi că ai avut febră, explicând astfel acest aspect. Îmi place implementarea sa, mai ales în aceasă perioadă, în care sănătatea noastră este mai importantă ca niciodată.

Nu lipseşte nici senzorul de măsurare a oxigenului din sânge, care de asemenea are rolul de a detecta eventuale probleme de respiraţie pe care le ai în timpul nopţii. Despre el am mai vorbit însă în review-uri anterioare, aşa că vă încurajez să mergeţi la acelea pentru a afla mai multe şi a economisi şi eu puţin spaţiu în acest review.

Fitness tracking şi alte funcţii

Partea de fitness tracking este şi ea foarte bună - Fitbit are aici istoricul trackerelor sale în spate, Charge 4 fiind, în opinia mea, cel mai bun tracker de fitness, aşa că nu e o surpriză că şi în cazul lui Sense regăsim o precizie excelentă şi o mulţime de exerciţii diferite pe care le poţi face. Partea cea mai bună însă este GPS-ul, care îţi permite să ieşi la alergat fără telefon şi să fii sigur că exerciţiul tău va fi monitorizat corespunzător.

Zonele de Minute Active, introduse odată cu lansarea lui Fitbit Charge 4, se regăsesc şi pe Sense - Fitbit recomandă să ai 150 de minute pe săptămână de efort, aceste aşa-numite Zone de Minute Active, în care trebuie să depăşeşti un anumit ritm cardiac. În plus, există şi challenge-uri specifice acum în aplicaţie, menite să te impulsioneze şi mai tare să faci sport.

Evident, nu lipsesc funcţii pe care le-am regăsit până acum pe smartwatch-urile Fitbit şi pe care dacă le-aş detalia, aş mai adăuga trei pagini la acest review, precum: asistentul digital (Alexa, în acest caz, cu Google Assistant urmând să vină în curând), NFC şi posibilitatea de a plăti cu ceasul, microfon pentru a oferi răspunsuri rapide la mesaje, o memorie de 4GB (din care 2,5GB sunt dedicaţii stocării de muzică), integrare cu o mulţime de aplicaţii precum Spotify şi Strava şi, evident, feţele de ceas care pot fi schimbate din aplicaţia Fitbit, de pe telefon.

Autonomie şi concluzii

În sfârşit, două cuvinte despre autonomie. În primul rând, îmi place că şi încărcătorul este nou, nu mai avem acea clemă în care introduceai ceasul, ci un mic magnet care are şi posibilităţi de fast charge, ducând ceasul de la 10 la 80% în aproximativ 40 de minute. Eu l-am încărcat cam o dată la 5-6 zile, în funcţie de utilizare, şi de fiecare dată după ce am folosit GPS-ul integrat (pentru că acesta este cel mai mare consumator al bateriei, evident).

Fitbit Sense reuşeşte să livreze promisiunile făcute la lansare, de a îmbina cele mai bune elemente ale unui ceas pentru pasionaţii de fitness cu funcţii de sănătate şi un design simplu, elegant şi premium. Importanţa unui astfel de device în această perioadă creşte în mod cert, însă nu este o cheltuială uşoară: costă aproximativ 1650 de lei la retailerii locali, dar la acest preţ îţi oferă absolut tot ce poţi cere în 2020 de la un smartwatch, fără să facă rabat la nimic.

Vine şi cu 6 luni de Fitbit Premium gratuit, serviciul pe bază de abonament al companiei americane, care oferă videoclipuri de antrenament, date suplimentare şi multe altele. Despre Fitbit Premium însă vom vorbi într-un alt material, pentru că şi acolo sunt multe lucruri de spus.