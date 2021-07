Canon a anunţat obiectivul RF 14-35mm F4L IS USM

Acest obiectiv cu zoom completează seria celor trei obiective RF compacte, cu diafragmă f/4, care le oferă fotografilor amatori şi profesionişti un interval focal versatil ce acoperă distanţe între 14 şi 200mm. RF 14-35mm F4L IS USM oferă focalizare automată silenţioasă, stabilizator optic de imagine echivalent 5.5-stop, interval focal cuprins între 14-35mm şi conţine elemente asferice şi UD .

RF 14-35mm F4L IS USM contribuie la extinderea gamei de obiective Canon RF, bazate pe Sistemul EOS R. Folosite împreună cu aparatele foto Canon, toate obiectivele din gama RF oferă performanţă optică şi creează noi oportunităţi pentru fotografi şi videografi. Datorită sistemului de comunicare pentru Montura RF, obiectivul foloseşte stabilizatorul său de imagine împreună cu stabilizatorul aparatului foto când este folosit cu aparatele foto EOS-R compatibile. Stabilizarea ajunge la 7-stop când este folosit împreună cu Canon EOS R5 sau EOS R6, cu focalizare automată şi control.

Folosind montura cu diametru mare caracteristică Sistemului EOS R, RF 14-35mm F4L IS USM oferă un unghi mare de deschidere şi imagini de calitate, cu ajutorul unui sistem optic compact.

Cu o greutate de doar 540g, RF 14-35mm F4L IS USM se alătură obiectivelor compacte şi uşoare RF 24-105mm F4L IS USM şi RF 70-200mm F4L IS USM şi formează o gamă de obiective f/4 cu diferite distanţe focale, potrivite pentru aproape orice tip de fotografiere. La fel ca celelalte două obiective din acest grup, RF 14-35mm F4L IS USM are un filet pentru filtru de 77mm şi o formă compactă.

Cu un interval focal grandangular, RF 14-35mm F4L IS USM le oferă fotografilor flexibilitatea de a suprinde subiecte variate, inclusiv peisaje şi arhitectură. Acest obiectiv oferă o distanţă focală minimă de 0,2m, cea mai bună din această categorie de obiective şi mărire de 0,38x datorită sistemului de focalizare aflat în spate. Datorită acestor specificaţii, RF 14-35mm F4L IS USM este foarte eficient mai ales în spaţii înguste, permiţându-le fotografilor să încadreze toată scena într-o imagine.

Obiectivul RF 14-35mm F4L IS USM are un design optic avansat, cu 3 lentile de sticlă cu dispersie redusă şi 3 lentile asferice din sticlă turnată - dintre care una cu elemente tratate cu UD şi elemente asferice.

Folosind Stratul de microparticule antirefracţie (SWC) şi Stratul de protecţie a feţei cu aer (ASC), tehnologii dezvoltate de Canon şi care previn formarea artefactelor şi a reflexiilor, obiectivul RF 14-35mm F4L IS USM oferă claritate şi contrast de excepţie.

Design-ul cu sistemul de focalizare aflat în spate, care permite focalizarea de aproape, reduce fenomenul de „focus breathing“ la mai puţin de o treime, în comparaţie cu obiectivul EF 16-35mm f/4L IS USM.

Motorul de focalizare cu tehnologie Nano USM asigură o focalizare automată rapidă, discretă şi silenţioasă, iar diafragma fixă f/4 rămâne constantă pe întregul interval focal, eliminând orice variaţie a timpului de expunere sau a valorii ISO la zoom.

RF 14-35mm F4L IS USM este prevăzut cu un inel de control pentru a le oferi utilizatorilor control rapid şi direct asupra setărilor TV, AV şi ISO fără a fi nevoie să acceseze meniurile sau să îndepărteze aparatul de la ochi. Obiectivul oferă un design robust cu inel pentru focalizare manuală în orice moment şi cu rezistenţă la intemperii, caracteristică seriei L.

Obiectivul Canon RF14-35mm F4 L IS USM va fi disponibil din august 2021 la un preţ estimat de vânzare de 1.699 dolari.