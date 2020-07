ASUS a anunţat un adaptor cu AI de anulare a zgomotului pentru microfon

Noua tehnologie utilizează un chipset cu învăţare automată pentru a filtra şi înlătura alte voci şi sunete ambientale precum zgomotul produs de vânt sau trafic. Noua tehnologie este acum disponibilă pe adaptorul ASUS AI Noise Canceling Mic şi cele mai recente căşti cu microfon ROG.



Adaptorul ASUS AI Noise-Canceling Mic este primul adaptor din lume de la USB-C la 3,5 mm cu tehnologie AI Mic integrată. Acesta se conectează la orice set de căşti prin conectorul audio de 3,5 mm, oferindu-le utilizatorilor sunet clar în convorbiri.

Chipsetul integrat se ocupă de procesarea tuturor sunetelor, astfel că adaptorul nu afectează performanţa dispozitivului mobil, PC sau laptop atunci când este conectat. Cântărind numai 8 grame, adaptorul AI Noise-Canceling Mic include tehnologia exclusivă ASUS Hyper-Grounding pentru a preveni interferenţele electromagnetice, pentru sunet fără zgomot. Pe anumite pieţe, acesta este disponibil cu un adaptor USB Type-C la Type A.

Informaţii suplimentare sunt disponibile pe pagina dedicată tehnologiei AI de anulare a zgomotului pentru microfon: https://www.asus.com/AI-Noise-Cancelling-Microphone/



Căştile de gaming ROG, modelele ROG Strix Go, ROG Strix Go 2.4, ROG Strix Go 2.4 Electro Punk şi ROG Theta 7.1 dispun de tehnologia de anulare a zgomotului AI Mic.

Căştile de gaming ROG Strix Go USB-C dispun de AI Mic pentru un sunet cât mai curat. Căştile sunt pliabile şi foarte uşoare, fiind compatibile cu dispozitivele inteligente, calculatoare, Mac, precum şi cu console de gaming precum Nintendo Switch (în mod Handheld) şi Sony PlayStation 4.



ROG Strix Go 2.4 utilizează o conexiune wireless de 2,4 GHz cu latenţă redusă printr-un adaptor USB-C, făcându-l compatibil cu dispozitivele inteligente, PC-uri, Mac, precum şi cu consolele de gaming. Un conector de 3,5 mm, aflat în pachet, permite conexiunea cu Microsoft Xbox One şi alte dispozitive. Suplimentar, AI Mic asigură comunicarea vocală clară, indiferent dacă utilizatorul este acasă sau în mişcare. Funcţia de reîncărcare rapidă furnizează până la 3 ore de utilizare după numai 15 minute de încărcare, iar utilizatorii se pot bucura de până la 25 de ore după o reîncărcare completă.





ROG Theta 7.1 este o pereche de căşti premium cu sunet surround pe 7.1 canale ce are 8 difuzoare ASUS Essence alături de un bas virtual puternic pentru poziţionarea precisă şi un sunet de excepţie, precum şi AI Mic care asigură comunicarea vocală clară, de neegalat, în jocuri.



Un DAC ROG 7.1, personalizat, de nivel home-theater şi patru drivere ESS SABRE 9601 pentru căşti ajută la furnizarea unui sunet fără pierderi. Conectorul USB-C le permite gamerilor să se bucure de sunet surround 7.1 pe PC, console şi dispozitive mobile. ROG Theta 7.1 oferă calitate de top a construcţiei, iar designul său ergonomic asigură confortul utilizatorului. Mai mult, acestea dispun de lumini RGB, care se pot personaliza.