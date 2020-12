Acer Swift 5 (2020) - Laptop-ul cu care gama Swift m-a cucerit (TECH REVIEW)

Sunt familiarizat cu mai toate laptop-urile de la Acer, fie ele din gama de gaming (Nitro sau Predator), creare de conţinut (ConceptD) sau business (TravelMate), iar printre cele cu care m-am jucat constant în ultimii ani se numără şi cele din gama Swift, care e un fel de „jack of all trades”, adică le poate face cam pe toate (mai puţin gaming intensiv).

Aşa se face că atunci când a venit la teste un nou laptop din gama Swift entuziasmul meu era destul de scăzut. Am mai văzut şi testat Swift-uri de atâtea ori, ştiu deja cam care sunt caracteristicile lor şi cărui tip de clienţi li se adresează. Însă, Swift 5-ul din acest an a ţinut morţiş să vină şi să mă contrazică, dând peste cap cam toate impresiile pe care mi le făcusem până acum despre gama Swift - anume, că sunt laptop-uri bune dar tot aş recomanda mai degrabă un Nitro sau un TravelMate la acelaşi preţ.

Extraordinar de uşor

Primul lucru pe care îl remarci la noua versiune de Swift 5 este greutatea foarte mică pe care o are - e un adevărat ultrabook într-o carcasă mai mare, având sub un kilogram greutate şi doar 14,95mm grosime, cu un şasiu realizat din magneziu şi aluminiu. Este o senzaţie extraordinară atunci când iei prima oară în mâini acest laptop şi remarci cât de uşor se manevrează şi cât de premium se simte, în ciuda acestei greutăţi reduse.

Dacă tot am adus în discuţie design-ul, să spun şi câteva cuvinte despre el. Vine în mai multe culori, printre care Mist Green sau Safari Gold, iar eu am avut-o pe prima dintre ele. Verdele este destul de închis, cu o balama aurie, pe care sunt inscripţionate literele SWIFT, şi îmi place enorm faptul că suprafaţa este mată, astfel că nu vei avea amprente pe laptop.

Swift 5 este un laptop care se simte şi arată premium, mai mult ca orice alt Swift de până acum, şi vei observa asta şi când ridici capacul - ai un ecran cu margini subţiri, o tastatură arătoasă, despre care vorbim puţin mai târziu, şi lipsesc acele stickere sau inscripţii care îţi indică diferite lucruri, precum placa grafică a unui laptop, procesorul sau alte specificaţii - le urăsc din toată inima pe acestea, mai ales atunci când sunt aplicate cu ură parcă, făcând aproape imposibilă înlăturarea lor. Deci, la capitolul acesta nu vei avea probleme, Swift 5 e un laptop curat şi elegant.

Porturi, tastatură şi trackpad

Trecem rapid în revistă şi porturile - pe stânga cel de încărcare, un HDMI, un USB-A şi un USB-C (Thunderbolt 4), cu Power Delivery, iar pe dreapta încă un USB-A, un Kensington lock şi jack-ul de căşti de 3,5mm. Am mai testat recent un laptop care nu avea jack de căşti deşi spaţiul era destul de generos pentru a-l adăuga, deci salut aici prezenţa sa. Mi se par suficiente pentru un utilizator normal, deşi un profesionist poate că va dori un cititor de carduri, spre exemplu, caz în care va trebui să recurgi la un adaptor.

Remarc că şi pe Swift 5, ca pe alte laptop-uri, a fost adoptat acel mecanism de a te folosi de balama pentru ridicarea tastaturii, astfel încât scrierea să fie mai uşoară pentru utilizator. Nu pot să spun că am observat vreo diferenţă majoră între scrisul pe un astfel de laptop şi pe unul care are partea de jos complet plată, dar poate pe alţii îi interesează şi ajută acest lucru, deci e nice to have. În orice caz, nu încurcă.

Tastatura este destul de simplă, clasică, fără vreo inovaţie, însă asta nu înseamnă că nu este şi bună. Travel-ul tastelor este bun, sunt destul de bine spaţiate şi experienţa de scriere este în general una plăcută. Găseşti şi un cititor de amprente, pentru cei care utilizează Windows Hello, care funcţionează corect şi repede.

Trackpad-ul nu e cel mai mare , dar e suficient. Mi-ar fi plăcut ca lăţimea lui să fie mai considerabilă, mai ales că spaţiu există din belşug în partea de jos dar, cum se spune des pe la noi, merge şi aşa. Remarc însă că este foarte stabil şi nu se mişcă cu totul atunci când vrei să foloseşti click-ul, cum am mai întâlnit pe alte laptop-uri.

Ecran

Cum spuneam şi mai sus, ecranul este unul cu margini foarte subţiri, generos, măsurând 14 inci, iar panoul este un IPS cu rezoluţie Full HD. Luminozitatea înregistrează 340 de niţi, astfel că mi-ar fi plăcut să fie doar puţin mai luminos, pentru momentele în care lucrezi afară, însă acurateţea de 100% a gamei de culori sRGB este un plus.

Un alt lucru interesant evidenţiat de cei de la Acer este că laptop-ul este tratat cu un agent antimicrobian cu ioni de argint, care ar trebui să protejeze împotriva bacteriilor, un alt gimmick util în această perioadă. Evident, e mai greu să testez acest aspect, dar o să îi cred pe cuvânt.

Performanţă

În ceea ce priveşte specificaţiile, avem cele mai noi procesoare Intel de a 11-a generaţie (i5 şi i7), stocare pe SSD de 512GB (în cazul meu, însă poate urca până la 1TB) şi placa grafică de la NVIDIA GeForce MX350 sau, pe modelele aflate acum în piaţă, grafică integrată Intel. Cam orice combinaţie alegi, o să ai un laptop competent, cu performanţe bune în task-urile de birou şi pe segmentul de entertainment. Swift 5 vine cu 8GB sau 16GB de RAM (în cazul meu, au fost 8GB), aşa că depinde de tine cât de puternic vrei să fie laptop-ul. Personal, laptop-ul pe care îl folosesc constant are 8GB de RAM şi nu pot spune că asta mi-a cauzat până acum probleme.

Swift 5 are şi tuburi termice duble din cupru, astfel că mi-a plăcut faptul că nu s-a încălzit peste măsură în marea majoritate a timpului. Doar în task-uri sau programe care cer mai multe resurse am început să simt o căldură mare, însă e oarecum de aşteptat, nu vorbim de un laptop pentru profesionişti sau gameri, ci pentru utilizatorii „normali”. Dacă vrei totuşi să faci şi puţin gaming pe el, nu va fi o problemă, dar îţi recomand un serviciu de streaming, gen Stadia sau GeForce Now, pentru că resursele lui Swift 5 s-ar putea dovedi a fi cam limitate la acest capitol.

Swift 5 vine şi cu conectivitate Wi-Fi 6, pentru cei care vor să îşi echipeze locuinţa cu un router din noua generaţie, sau cei care au deja unul la birou.

În privinţa bateriei nu prea am de ce să mă plâng. Este capabilă să reziste aproape întreaga zi de muncă în cazul meu, ceea ce e foarte bine, ţinând cont că tind să solicit puţin cam mult laptop-urile. De asemenea, ai şi posibilitatea unui Quick Charge, în cazul în care ai uitat să încarci laptop-ul şi trebuie să pleci undeva, îl poţi lăsa timp de 30 minute conectat pentru o utilizare ulterioară de 4 ore.

Preţ

Problema ar fi că, în momentul de faţă, nu am găsit nicio versiune cu procesoarele Intel de a 11-a generaţie la retailerii din România. Bănuiesc că vor veni în curând, însă până atunci, dacă vrei un laptop cu un ecran generos, o tastatură plăcută şi un design superb, Swift 5 se găseşte în mai multe configuraţii începând de la aproximativ 4500 de lei.