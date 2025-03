Un angajat al DGASPC Vaslui a fost trimis în judecată după ce a luat aproximativ 140.000 de lei de la 27 de persoane, promiţându-le diverse favoruri

După ce a fost reţinut în noiembrie 2024 pentru trafic de influenţă, un angajat al DGASPC Vaslui a fost trimis în judecată vineri. El este acuzat că luat aproximativ 140.000 de lei de la 27 de persoane, cărora le-a promis că le rezolvă diferite probleme.

Nechita Constantin, angajat la Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui, reținut în luna noiembrie a anului 2023 sub acuzația de trafic de influență, a fost trimis în judecată sub control judiciar, în urma unei dispoziții a procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Iași, a informat DNA.

Procurorii îl acuză că, în perioada 2019-2022 ar fi cerut şi primit de la mai multe persoane 105.700 de lei și 6.400 de euro, în schimbul cărora le promitea diferite favoruri, plecând de la angajarea în cadrul DGASPC sau al altor instituţii publice, facilitarea obţinerii unor atestate de asistent maternal, facilitatea plasamentului familial al minorilor, până la aprobarea dosarelor de încadrare în grad de handicap și obținerea pensiilor de handicap.

„În perioada 2019-2022, inculpatul Nechita Constantin ar fi pretins și ar fi primit de la 27 de persoane, sume cuprinse între 2.000 de lei și 15.000 de lei, totalizând 105.700 de lei și 6.400 de euro, pentru a-și exercita influența pe care acesta ar fi lăsat să se înțeleagă că ar avea-o asupra unor funcționari publici din cadrul DGASPC Vaslui sau din cadrul altor instituții publice. Sumele de bani respective ar fi fost pretinse și primite de inculpat pentru 'a rezolva' diversele solicitări ale persoanelor respective, referitoare la angajarea în cadrul DGASPC Vaslui sau în cadrul altor instituții publice, acordarea atestatelor de asistent maternal, acordarea plasamentului familial al minorilor sau aprobarea dosarelor de încadrare în grad de handicap și obținerea pensiilor de handicap”, se precizează în comunicatul de presă al DNA.

Odată cu trimiterea în judecată, procurorii au pus şi sechestru pe bunurilor mobile și imobile a lui Nechita Constantin.

În acelaşi dosar, procurorii anticorupție au dispus sesizarea instanței de judecată în legătură cu acordurile de recunoaștere a vinovăției privind pe 15 inculpați, persoane fizice fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, în formă simplă sau în formă continuată.

Este vorba despre 15 din cele 27 de persoane de la care angajatul DGASPC a cerut şi primit bani.

„În prezența avocaților, cei 15 inculpați care au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu formă de executare a acestora, respectiv pedepse cuprinse între un an și 6 luni și un an și 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de un an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat”, potrivit aceleiaşi surse.

Tribunalul Vaslui a admis acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție cu 14 inculpați și i-a condamnat pe aceștia la pedepsele cu suspendare.