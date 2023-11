Turnul-pepinieră din centrul Timișoarei, demontat. A fost cel mai vizitat obiectiv din Capitala Culturală a Europei 2023 FOTO

Turnul-pepineră din centrul Timișoarei, unul din cele mai vizitate locuri din anul Capitalei Culturale a Europei 2023, și-a încheiat misiunea. A început demontarea schelei de cinci etaje. Operațiunea va dura aproape două săptămâni.

Pepiniera – 1.306 plante, instalația verde-urbană din Timișoara, criticată și hulită de unii, lăudată și apreciată de alții, devine amintire. Demontarea a început cu plantele, istalația de irigații și de electricitate. Plantele vor ajunge în patru locații din Timișoara.

„Noi am planificat că demontarea va dura în jur de două săptămâni. Plantele le vom transporta direct de aici în zonele unde le plantăm. Două dintre ele sunt la Școlile Generale nr. 2 și nr. 7. Mai avem două zone din oraș, una e la intersecția dintre Gheorghe Lazăr și Circumvalațiunii, iar cealaltă e la Sala Capitol. Echipa de peisagiști au făcut planurile de plantare. S-a pierdut numărul plantelor. Am început cu 1.306, dar de-a lingul anului am avut diverse ateliere de plantat, numărul s-a mărit. S-ar putea să fie peste 2.000. Structura metalică a fost închiriată, ea se întoarce la colaboratorul nostru care ne-a furnizat materialul”, a declarat declarat Alexandra Trofin, vicepreședintele Ordinului Arhitecților – filiala Timiș, realizatorul turnului.

Aproape 200.000 de oameni au urcat în structură

Turnul-pepinieră fost cel mai vizitat obiectiv din programul Capitalei Culturale a Europei 2023. Aproape 200.000 de oameni au urcat în structură, s-au făcut sute de mii de poze instagramabile, a găzduit evenimente, dar a stârnit și multe discuții, fie că nu se potrivește cu centrul orașului, fie că a costat prea mult.

„Avem numărul final al celor care au urcat în turn: 193.520. Dacă mai țineam o săptămână, atingeam 200.000. Dar nu l-am mai putut ține, pentru că vremea se înrăutățește, dar luna noiembrie și e și cea mai bună perioadă de plantare. Ne-am racordat și la programul Festivalului de Arhitectură și era un moment oportun să închidem o dată cu închiderea festivalului. Și pentru că vine perioada Crăciunul, am dorit să eliberăm spațiul pentru alte evenimente. E o instalație care nu a lăsat pe nimeni indiferent, toată lumea a avut ceva de spus. Unii au îndrăgit-o, au iubit-o, alții au hulit-o și au desconsiderat-o”, a mai spus Alexandra Trofin.

Premii de arhitectură pentru turnul-pepinieră

Pe lângă numeroșii vizitatori, instalația a primit și recunoașterea specialiștilor. A luat Marele Premiu la Bienala Națională de Arhitectură, categoria „Efemer“ și a fost nominalizată la European Union Prize for Contemporary Architecture, premiul Uniunii Europene, prin care sunt recompensate excelența și calitatea în domeniul arhitecturii construite în întreaga Europă.

„Ambele au fost concursuri de arhitectură. La Bienala Națională a Uniunii Arhitecților din România a luat media secțiunii Efemer, asta înseamnă intervenții temporare în spațiul public. Cealaltă e o nominalizare a Uniunii Europene, pentru 2024. Jurizarea finală va fi în ianuarie și undeva în martie se anunță câștigătorii. Dar o nominalizare înseamnă deja o selecție, după anumite criterii profesionale, estetice, ca relevanță cultural, social, pentru noi e o confirmare. A fost o validare din partea profesiei că am făcut bine la nivel european”, a spus Cosmina Goagea, curator al secțiunii „Locuri” din cadrul Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii.

Turnul a fost conceput de Mayo Architects din Barcelona, iar valoarea finanțării acordate de Primăria Timișoara prin Centrul de Proiecte a fost aproximativ 350.000 euro.