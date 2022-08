Pictură murală uriașă, de Ziua Ucrainei, pe zidul unui cămin studențesc din Timișoara VIDEO

├Än 24 august, Ucraina s─ârb─âtore╚Öte 31 de ani de independen╚Ť─â. Mai multe organiza╚Ťii ╚Öi institu╚Ťii din Timi╚Öoara ╚Öi-au unit for╚Ťele pentru a preg─âti o serie de evenimente de solidaritate pentru ucrainenii care s─ârb─âtoresc Ziua Ucrainei departe de cas─â, ├«n ora╚Öul ├«n care a izbucnit Revolu╚Ťia de la 1989.



Pe un perete al C─âminului 15 al Universit─â╚Ťii de Vest din Timi╚Öoara, artistul timi╚Öorean Andrei Dr─âgan (cunoscut sub numele de Lux) lucreaz─â la pictura mural─â ÔÇ×Stand With UkraineÔÇŁ, care are ca tem─â prietenia rom├óno-ucrainean─â ├«n contextul situa╚Ťiei provocat─â de r─âzboi.

ÔÇ×Am fost contactat de Jane ╚Öi Irina, dou─â refugiate din Ucraina, care sunt aici de la ├«nceputul conflictului, s─â facem o mural─â, prin care s─â aducem aminte publicului de perioada asta dificil─â. Nu am vrut s─â m─â axez foarte mult pe zona de conflict sau de r─âzboi propriu-zis, am amintit asta prin simboluri, dar am vrut mai mult s─â eviden╚Ťiez c─â ├«mpreun─â putem s─â g─âsim un sim╚Ť al confortului ╚Öi al p─âcii, indiferent c├ót de dificile sunt vremurile. Ele au venit cu ni╚Öte sugestii, dar ├«n mare parte schi╚Ťa e conceput─â de mine de la zeroÔÇŁ, a declarat Andrei Dr─âgan.



Ôćĺ Imaginea 1/10: Pictura mural─â de Ziua Ucrainei9 jpg

Povestea acestei prietenii este prezentată sub forma unei benzi desenate moderne, pictată în culorile steagurilor României și Ucrainei.

ÔÇ×Lucrarea se cite╚Öte din col╚Ťul din dreapta, unde vedem ni╚Öte solda╚Ťi care m─âr╚Ö─âluiesc la r─âzboi, f─âr─â fe╚Ťe, care este urmat de un nor de praf, care simbolizeaz─â faptul c─â r─âzboiul este un act distructiv. Se alege praful. Dup─â care vede o m├ón─â care ajut─â o alt─â m├ón─â s─â se ridice. Simbolizeaz─â suportul. ╚śi sunt cele dou─â femei care practice simbolizeaz─â ╚Ť─ârile noastre. Aici sunt ├«ntr-un moment confortabil, ├«mbr─â╚Ťi╚Öate. Lan╚Ťul rupt simbolizeaz─â eliberarea, iar florile sunt maci albi care simbolizeaz─â paceaÔÇŁ, a mai declarat Lux.



Artistul a început să deseneze săptămâna trecută, joi, 18 aprilie, și spune că s-au cumulate în jur de 40 de ore de lucru. Până în prezent a consumat aproximativ 35 de litri de vopsea lavabilă și 12 tuburi de spray.

ÔÇ×Ar fi trebuit s─â fiu deja gata dac─â nu a╚Ö fi fost ├«ncetinit de ploaie. Nu mai am mult, iar cel t├órziu mar╚Ťi o s─â fie gataÔÇŁ, a ad─âugat artistul.





Proiectul este finan╚Ťat de Prim─âria Timi╚Öoara, prin Centrul de Proiecte. Astfel, la inaugurare de miercuri, 24 august, este a╚Öteptat ╚Öi primarul Dominic Fritz. Pute╚Ťi vedea mai multe ├«n materialul video de mai jos.