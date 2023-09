Nicolae Robu, tot mai aproape de candidatura PNL la Primăria Timișoarei. Alin Nica: „E înscris din oficiu la competiția internă“

Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, este tot mai aproape de a obține sprijinul PNL la alegerile din 2024. Președintele PNL Timiș, Alin Nica, susține că pentru Nicolae Robu nu este obligatoriu să se înscrie în competiția internă, fiind considerat „candidat din oficiu”.

La alegerile locale din 2020, când Alin Nica a fost candidatul PNL pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, iar Nicolae Robu - candidat la Primăria Timișoara din partea PNL, cei doi au pozat împreună în speranța câștigării alegerilor din PNL.

După ce Nicolae Robu a pierdut alegerile locale, iar la alegerile interne din PNL Timișoara, „gruparea hoților” a învins „gruparea interlopilor”, în PNL „a explodat mămăliga”, Alin Nica și Nicolae Robu ajungând să se atace public. „Noi nu construim un partid de interlopi, aşa că Nicolae Robu îi poate recupera în proiectul lui dubios de a redeveni primar. Îi lăsăm pentru domnia sa”, declara Alin Nica după alegerile cu bătăi și scandal din PNL Timișoara.

La rândul său, Nicolae Robu a spus, înainte de alegerile pentru șefia PNL Timiș, când și-a declarat susținerea pentru primarul din Buziaș, Sorin Munteanu: „Dacă veţi vota continuitate cu Nica, Groza şi Ghelbere în frunte, PNL Timiş va avea o soartă tristă! Aceşti indivizi au făcut atmosfera în PNL Timiş irespirabilă! Ei sunt cauza circului penibil de la alegerile din organizaţia Timişoara, cu care nu numai Filiala Timiş a PNL s-a făcut de râs, ci întregul PNL a ajuns de râs, cum n-a mai fost niciun partid în România în toţi aceşti ani scurşi de la Revoluţie! Cine sunt, oare, “interlopii”?! Cei ce nu sunt lăsaţi să-şi exercite dreptul statutar la vot sau cei ce nu-i lasă?!”.

Marea împăcare

După ce a lăsat impresia că Robu este exclus de la o candidatură din partea PNL la alegerile locale din 2024, Alin Nica a lansat chiar o competiție internă pentru cei care vor să candideze la Primăria Timișoara. S-au înscris viceprimarul Timișoarei Cosmin Tabără și Sorin Supuran. Nicolae Robu a refuzat să se înscrie în competiția internă, spunând că este dispus să candideze ca independent dacă PNL nu îl susține.

Văzând sondajele în care Nicolae Robu este liberalul cotat cu cele mai multe șanse în cursa pentru Primăria Timișoara, Alin Nica dă tot mai multe semnale de împăcare cu Nicolae Robu. Liderul PNL susține că „timișorenii așteaptă o decizie înțeleaptă, iar decizia PNL va fi în acord cu dorința timișorenilor”.

Alin Nica a declarat pentru „Adevărul” că PNL Timiș nu închide competiția internă, dar Nicolae Robu este luat în calcul pentru o candidatură chiar dacă nu se înscrie în această competiție.

„Nu am închis lista de potențiali candidați. Se mai pot înscrie până în toamnă personalități din partid. Domnul Robu e, într-un fel, înscris din oficiu, fiind potențialul candidat care nu are nevoie de o pregătire intensă în partid sau în Timișoara, el fiind arhicunoscut. Ceilalți candidați trebuie să obțină aprecierea și încrederea timișorenilor. Noi facem de două ori pe an un sondaj de opinie, anul acesta vor fi chiar trei, și vedem evoluția acestor candidaturi interne. Aceste sondaje sunt măsura eficienței candidaților. Noi nu o să punem un candidat care nu are șanse să ia votul timișorenilor. De aceea, datele pe care le culegem din sondaje vor cântări greu”, a declarat Alin Nica.

Liderul PNL Timiș a mai declarat că în perioada următoare dezbaterea internă va fi deschisă și către timișoreni. Fostul primar al Timișoarei nu a oferit un punct de vedere referitor la „încălzirea” relațiilor cu Nica și candidatura sa sub sigla PNL.

Recent, Robu a dat, însă, semnalul împăcării cu Alin Nica, lăudând Consiliul Județean pentru că „a depășit toate dificultățile apărute” în implementarea proiectului de lărgire la patru benzi a drumului Timișoara – A1.

„Ei bine, urmare a presiunii puse pe incompetent și de Președintele Consiliului Județean, Alin Nica și de mine și de pagina Like Timișoara, etc, astăzi s-a efectuat predarea! VIC-TO-RI-E! Urez succes Consiliului Județean, să finalizeze cât mai repede acest important drum!”, scria Robu, pe Facebook, în 10 august 2023.