Ioan Holender, relaxat și jovial, despre femei: „Au fost trăirea cea mai importantă în viața mea“

Ioan Holender, fostul președinte de onoare al Asociației Timișoara 2023, pe vremea când se pregătea programul cultural, a revenit în orașul natal în cadrului unui proiect din cadrul Capitalei Culturale a Europei: „Scena și Culisele Ieri și Azi” de la Universitatea de Vest.

Ioan Holender, cel mai longeviv director managerial al celebrei instituții muzicale Wiener Staatsoper, a oferit un dialog savuros de aproape două ore cu Sever Voinescu, redactor-șef la Dilema Veche, în cadrul conferinței „Scena și Culisele Ieri și Azi”, care a avut loc la Universitatea de Vest din Timișoara.

Relaxat, jovial, maestrul Holender a rememorat cu plăcere anii studenției sale, dar mai ales momentele profesionale importante din fruntea Operei Naționale din Viena. A povestit despre tinerețeile sale, despre viață și cultură, despre Viena și Timișoara.

În vârstă de 88 de ani, Ioan Holender își trăiește viața cu aceeași pasiune. Călătorește. Recent a venit din Oman, săptămâna trecută a fost la Copenhaga, urmează să plece la Istanbul.

„Bucuria comunicării, bucuria că sunt aici îmi dau energie. Sănătatea e în regulă, chiar dacă am trei bypass-uri. Operația a fost grea, se spune, pentru că eu am dormit. Tenisul era viața mea, 70 de ani am jucat. Nu mai joc, nu mai pot să fug așa de repede cum fug alții. Complexul de inferioritate la tenis este palpabil. Fac acele emisiuni de cultură în toată Europa, până vara viitoare am contract. Am făcut 223 de emisiuni! Număr și eu anii și când fac planuri, mă gândesc să nu fac planuri pe doi ani. Moartea, sfârșitul e palpabil, vizibil. Trăim ziua și trăim”, a declarat Ioan Holender.

Dor de femei

E trist pentru că l-a pierdut pe cel mai bun prieten, câinele care a fost alături de el în ultimii 12 de ani, dar nu faptul că nu mai poate juca tenis – pasiunea de-o viață, e cel mai mare necaz…

„Trăirea cea mai importantă în viața mea au fost femeile. Te culci cu asta, nu te culci. S-a terminat asta, mamă! Asta o simt. Mi-a doresc. Mă uit. Lumea vorbește, dar observă că sunt pe alte linii. S-a terminat cu asta. Asta e cea mai mare pierdere pentru mine. Mi-e dor de femei mult mai mult decât de tenis”, a spus Holender.

Dezamăgit de Timișoara 2023

Era inevitabil ca Holender să nu vorbească și despre Timișoara – Capitală Culturală a Europei. În urmă cu câțiva ani, când se pregătea proiectul, Holender era președinte de onoarea a Asociației Timișoara 2023. S-a retras, pentru că nu i-a plăcut viziunea. Și nu i-a plăcut nici ce a oferit anul cultural.

A și început cu sângul, chiar la ceremonia de deschidere, și-a manifestat nemulțumirea de actul artistic al pianistului olandez, chiar în timpul spectacolului.

„Nu am fost mult în Timișoara. Am fost la deschiderea aia, mizerabil făcută, dar vin ca un turist. Văd Opera, nu scrie nimic pe ea, nu văd un afiș, oare au concerte aici? Nu știu. Tineretul e pe altă lungime. Sunt bani mulți, ce rămâne după ce s-a terminat. Eu nu știu ce rămâne. Nu mi-a plăcut și nu am înțeles schela aia din centrul orașului. Nu poți să nu termini Castelul Huniade, care e în mijlocul orașului. E în lucru de 20 de ani. Sunt dezamăgit. Sunt lucruri mici. Orașul e plin de afișe. Dar programul e din luna octombrie. Suntem în noiembrie. Numai eu văd asta? Nu sunt încântat. Am fost președinte de onoare, dar nu m-au întrebat nimic. Și atunci am spus că mă retrag. Eu altfel vedeam proiectul. Le-am spus să facă un concurs de pictură, unul de compoziție și câștigătorul face spectacolul. Să facă un concurs de teatru. Faceți o mică piesă pentru filarmonică. Nimic din toate astea”, a mai declarat Ioan Holender.