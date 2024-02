De ce a fost declarat nevinovat doctorul Musta, în procesul în care era judecat pentru presupuse fapte de corupție din pandemie

Medicul Virgil Musta, devenit celebru în pandemia COVID 19, a fost declarat nevinovat în dosarul DNA în care a fost trimis în judecată pentru instigare la abuz în serviciu.

Medicul Virgil Musta, personaj din domeniul sănătății devenit celebru în timpul pandemiei de COVID-19, a fost declarat nevinovat în dosarul în care Direcția Națională Anticorupție (DNA) l-a trimis în judecată pentru instigare la abuz în serviciu. Motivele achitării sunt foarte interesante, căci sunt „prin ricoșeu” la o altă decizie a magistraților.

Vă reamintim că dr Virgil Musta a fost trimis în judecată în 2022 de procurorii anticorupție cu acuzația că, în timpul pandemiei, în perioada 21 iulie–9 noiembrie 2020, a determinat trei asistente medicale, angajate ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr.Victor Babeș Timișoara, unde medicul era șef de secție, „să preleveze probe biologice în vederea depistării infecției cu virusul SARS CoV-2, să încaseze contravaloarea testelor RT-PCR și să elibereze bonuri fiscale în beneficiul societății comerciale private la care acesta era asociat (utilizând o casă de marcat mobilă)”.

Acest lucru se întâmpla însă în timp de asistentele respective erau pontate că lucrează în spitalul de stat, primind și salariile aferente. „Deși zilnic, în intervalul orar 7.00-10.00, ar fi prestat servicii medicale pentru societatea comercială menționată, cele trei asistente ar fi încasat integral drepturile salariale plătite de spital”, au arătat procurorii DNA.

„Prin activitatea descrisă s-ar fi generat un prejudiciu de 12.173 de lei în dauna Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr.Victor Babeș Timișoara. Pe de altă parte, societatea privată, la care asociat este inculpatul Musta Virgil Filaret, ar fi obținut foloase necuvenite în valoare totală de 172.508 de lei”, au mai concluzionat procurorii.

Motivele achitării

Dosarul în care a fost trimis în judecată doctorul Virgil Musta s-a judecat la Tribunalul Timiș. Judecătorul care a instrumentat cauza a avut însă o altă viziune decât procurorii anticorupție și l-a declarat nevinovat pe medic.

Magistratul a considerat că Musta este acuzat în mod eronat că le-a instigat pe asistente la abuz în serviciu, deoarece în sarcina asistentelor nu a fost reținută fapta de abuz în serviciu. În fapt, ancheta în ceea ce le privește pe acestea s-a încheiat cu verdictul de „abatere disciplinară”, nu cu cel de „abuz în serviciu”, deci acuzația de complicitate era eliminată din start.

Judecătorul a mai arătat că „concluzia de mai sus, este extrem de importantă, întrucât inculpatul a fost trimis în judecată, în considerare faptului că le-a determinat pe cele trei asistente medicale să îşi încalce atribuțiile de serviciul prevăzute la art. 37, art. 39 alin.2 lit. a, b, c, d, g, art. 241 și art. 242 din Codul muncii, art. 13 lit. i și l, art. 15 și art. 59 alin.2 lit. a, b, c, d, k, s din Regulamentul intern al spitalului, or, instigatorul va răspunde penal doar dacă instigatul a comis cel puțin o tentativă încriminată, condiţie neîntrunită în cauză, întrucât cele trei asistente nu au comis o infracțiune pedepsită de legea penală, ci o eventuală abatere disciplinară de la contractul de muncă”.

„Față de situaţia de fapt efectiv reținută prin rechizitoriu, respectiv prelevarea de probe biologice de către asistentele medicale, instanța apreciază că fapta s-ar circumscrie unei posibile abateri disciplinare şi nu unei infracțiuni de abuz în serviciu, normele privind tragerea la răspundere disciplinară putând atinge scopul urmărit, acela de a asigura disciplina în relațiile de muncă şi de producție la nivelul unităților sanitare”, se arată în sentință, care nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

Vă reamintim că medicul Virgul Musta a fost una dintre „vocile” cele mai puternice în timpul pandemiei de Covid-19, atunci când acesta s-a impus ca unul dintre cei mai aprigi susținători ai vaccinării și ai măsurilor restrictive. Vreme de aproape doi ani, Musta a fost prezent zilnic la emisiuni de televiziune, fiind un important vector de comunicare în domeniul medical.