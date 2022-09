Cea mai nouă comunitate străină din Timișoara: coreenii. Cum se simt în țara de adopție

O nouă comunitate s-a format la Timișoara: cea coreeană. Sunt așa puțini încât îi putem număra pe degetele unei singure mâini. Sunt exact patru persoane, însă au planuri mari și multe.



În epoca globalizării, oameni din toată lumea se deplasează și se stabilesc în țări unde se simt bine și în siguranță, unde își pot construi un viitor.

Timișoara e unul din orașele cosmopolite ale României, unde, pe lângă multele etnii băștinașe, trăiesc și noii străini. În ultimii ani a crescut vertiginos comunitatea de arabi și asiatici. Sunt integrați, lucrează, au afaceri sau învață în Timișoara. Și vin să îmbogățească cu cultura lor orașul de pe Bega.

Cea mai mică și nouă comunitate care s-a format la Timișoara este cea coreeană. Sunt așa puțini încât îi putem număra pe degetele unei singure mâini. Sunt exact cinci persoane!

Deși o mână de oameni, prezența coreenilor lasă amprente. În centrul istoric al Timișoarei, pe strada Emanoil Ungureanu, au deschis un magazin alimentar coreean. Se vând numai produse din Coreea de Sud. Han, patronul magazinului, e în România din 1991, dar a locuit până în urmă cu doi ani la București.



A învățat limba română la universitatea din Seoul

Unul din cei patru coreeni din Timișoara este Junw Noo, care a învățat limba română la Universitatea Hankuk din Seoul. A ajuns în România în urmă cu cinci ani, inițial la Iași, pentru un program de master.

„La Universitatea Hankuk se pot studia multe limbi străine. Eu am ales să studiez limba română pentru că mă interesa comunismul din Europa de Est și din România. În România am ajuns prima dată în 2017, la Iași. Am locuit acolo în timpul studiilor. Am terminat masterul acolo, am făcut Studii Europene. Acolo m-am perfecționat și la limba română. Am mai trecut prin Timișoara, era necesar să vin și în orașul unde a început revoluția. Mi-a plăcut acest oraș așa că am decis să vin aici”, a declarat Junw Noo.



Deși coreenii din Timișoara sunt o raritate, Junw Noo se simte bine la noi.

„România e foarte departe de Coreea de Sud. Coreenii nu știu prea multe despre această țară. De asta sunt așa de puțini. N-am mai fost acasă de doi ani. Pe de altă parte, coreenii nu prea obișnuiesc să emigreze în Europa. Iar dacă pleacă, se duc în țările în care se vorbește engleză, Australia sau Statele Unite ale Americii, ori în Anglia. În aceste țări există și Coreea Town-uri”, a mai spus Noo.

În Timișoara funcționează deja și un centru cultural coreean: Asociația Culturală Româno-Coreeană Shilla. Începând din această toamnă vor începe cursurile de limbă coreeană (sau de limbă română pentru coreeni), iar Junw Noo este cel care va preda orele.

„Am mai predat când eram la Iași, dar acum o să predau limba coreeană la Timișoara. Poate să fie o limbă ușoară dacă se învață de la început regulile, cum se scrie, pentru că sunt niște reguli pe care nici mulți coreeni nu le înțeleg. Nu e imposibil de învățat coreeana”, a mai spus Noo.



Gastronomie, muzică și jocuri coreene

La Asociația Culturală Shilla se poate învăța despre gastronomia coreeană, caligrafie, port tradițional (hanbok), confecționarea norigae (noduri ornamentale coreene), dans k-pop ori despre jocurile de societate din Coreaa de Sud.

„Ne focusăm în special pe cultură și educație. Asociația s-a născut din pasiune. Suntem pasionați de limba și cultura coreeană. Așa că în 2019 am pornit asociația la Timișoara. Următoarele grupe pentru limba coreeană le vom începe în luna octombrie. Chiar sunt mulți interesați de limba coreeană. Eu spun că nu e grea. Eu am învățat alfabetul lor în jumătate de oră, dar depinde de fiecare om. Dar există mari diferențe între română și coreeană, care e mult mai fonetică, nu se scrie cum se aude”, Diana Chu, președintele asociației, care este căsătorită cu un asiatic.



Cei de la Asociația Shilla și-au prezentat activitățile la festivalul Plai, au organizat un atelier de caligrafie, unde timișorenii au putut să-și scrie numele în alfabetul coreean. Nu au lipsit nici jocurile tradiționale din Coreea de Sud.

„Cultura coreeană este mai nouă pentru români. Acum, însă, cei tineri sunt atrași de partea modernă. De exemplu ei au descoperit K-pop, cei din generația tânără iubesc mai multe formații din Coreea, sunt trupe populare în lume. Mâncarea coreeană devine foarte populară, partea tradițională, portul, sunt multe aspecte care sunt regăsite și în asociația noastră”, a mai spus Diana Chu.