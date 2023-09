A fost interzis protestul din fața sediului Poliției din Timișoara. „Ne-au trimis să pichetăm Armata Română”

Comisia de Avizare a Adunărilor Publice, la cererea Poliției Timiș, a anulat avizul pentru protestul din fața IPJ Timiș, invocând un motiv cel puțin ciudat: în cvartalul care reunește clădirile MAI ar fi și sediul fostului "doi și-un sfert" – instituție militarizată, unde protestele sunt interzise.

Conform unei autorizații emise săptămâna trecută de Comisia de Avizare a Adunărilor Publice, în perioada 11-14 septembrie 2023, timișorenii urmau să protesteze față de corupția și abuzurile din Poliție. Acțiunile organizate de „Inițiativa Timișoara” ar fi trebuit s[ se desfășuare în fața sediului IPJ Timiș. Peste noapte, autorizația a fost anulată.

„Aseară <noaptea ca hoții> Comisia de Avizare a Adunărilor Publice condusă de viceprimarul Cosmin Tabără ne-a revocat avizul pentru protestul din fața IPJ Timiș, la intervenția șefului poliției. Ca în orice stat polițienesc-mafiotizat membrii Comisiei, împreună cu șeful lor, au luat poziție de drepți și au votat împotriva unui drept consfințit în Constituție. Motivația ar fi că în cvartalul care reunește clădirile MAI ar fi și sediul fostului doi și-un sfert – instituție militarizată și acest aspect ar intra sub incidența articolului 5 al. 1 din legea 60/91, care interzice protestele în fața unităților militare. Mai întâi, instituția invocată are sediul la altă adresă, pe o stradă alăturată, deci, în niciun caz în <imediata apropiere> a locului unde am cerut să protestăm iar ceea ce e hilar e faptul că soluția cu care a venit Comisia a fost să ne trimită să pichetam în Piața Libertății unde e sediul Brigăzii 18 Mecanizată - unitate militară cunoscută de toată lumea. Mai pe scurt, domnii Petecel și Tabără ne-au trimis să pichetam armata română”, au anunțat cei de la Inițiativa Timișoara.

Cu toate acestea, luni, 11 septembrie, câțiva oameni, reprezentanți ai Inițiativei Timișoara s-au adunat totuși în fața IPJ Timiș, dar au fost legitimați de jandarmi.

„Din punctul nostru de vedere, decizia Comisiei de Avizare e ilegală și odioasă și încalcă decizia ICCJ nr.19/15.01.2018 prin care se stabilea că e suficientă o notificare a autorităților, dreptul la asociere și protest fiind garantat de Constituție. Din nefericire, ne-am întors în vremurile când miliția controla totul în societate. Un ordin al milițianului șef Petecel a dat peste cap un întreg sistem, aruncând în derizoriu legi și principii fundamentale. Suntem în Timișoara iar spiritul acestui oraș trebuie să continue să existe. Ne asumăm <duba și cătușele> așa cum am fost amenințați și mâine vom picheta Miliția în numele celor care au murit în 89. Mulțumim acelor curajoși care n-au uitat spiritul Timișoarei”, au postat pe Facebook cei de la Inițiativa Timișoara.

Inițiatorii protestului vor să atragă atenția asupra „corupției și a politizării Poliției”.

La protest și-a anunțat prezența și cunoscutul polițist timișorean Valer Kovacs, care după ce a auzit că nu mai exisă autorizație pentru adunare, a scris pe Facebook: „Asta e definiția dictaturii în România”.