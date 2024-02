Paznicul Bibliotecii din Gorj și-a lansat primul volum de poezie, într-o sală arhiplină. „Inspirația a venit când m-am angajat aici“ VIDEO

Nea Vasile, paznicul de la Biblioteca Județeană „Christian Tell“ din Târgu Jiu, nu i-a mai așteptat, ca de obicei, pe iubitorii de lectură la ușa instituției de cultură, ci în sala de manifestări.

Vasile Certezanu (64 de ani), agent de pază la Biblioteca Județeană, și-a lansat marți, 21 februarie 2024, volumul de poezii „Frumusețile și durerile unei vieți“, care conține 112 de creații. Sala a fost arhiplină. Rude, prieteni și oameni de litere din județul Gorj au venit ca să fie alături de el la acest important eveniment din viața sa.

Vasile Certezanu a fost deosebit de emoționat și a avut mereu ochii în lacrimi: „Am început să scriu pentru a-mi păstra pentru viitor amintirea vetrei satului natal cu frumusețile și obiceiurile lui străvechi. Apoi, am considerat că nu este de ajuns și am scris poeme inspirate din viața mea de copil, după care de adult cu bucuriile și întristările ei. După aceea, m-am aventurat în lumea ideilor și am încercat să mă dumiresc de trecerea noastră pe acest pământ. Vă mărturisesc că tot ce am scris în acest volum este trăit de mine și izvorât din sufletul meu. M-am ambiționat și am scris, uneori, duios, alteori, tăios, cu dorința vie de a vă dărui ceva din inima mea“.

Cristicul literar Ion Popescu Brădiceni, membru al Uniunii Scriitorilor, a spus că poeziile lui Vasile Certezanu transmit emoție.

„Nu am văzut așa de mulți oameni la o lansare de carte la bibliotecă“

Vasile Certezanu a mărturisit că a avut mari emoții, pentru că a fost pentru prima dată când s-a aflat în postura de a-și prezenta poeziile în fața unui public numeros: „Am avut emoții destul de mari. Mi-a părut bine că a venit multă lume. Nu am văzut așa de mulți oameni la o lansare de carte la bibliotecă, iar asta mă bucură foarte mult. Faptul că unul dintre oameni importanți de cultură din Gorj, Ion Mocioi, a avut cuvinte de apreciere la poeziilor mele m-a emoționat“.

El pregătește deja un al doilea volum de poezii: „Este în pregătire al doilea volum de poezii. Aproape jumătate din poezii sunt scrise“.

A lucrat ca mecanic auto

Vasile Certezanu a prins gustul literaturii după ce a început să lucreze ca agent de pază la bibliotecă, unde își desfășoară activitatea de 13 ani.

„Lucrez de 13 ani ca agent de securitate şi intervenţie la Biblioteca Judeţeană şi am participat la multe lansări de carte şi alte evenimente culturale şi, astfel, mi-am dat seama că am o înclinaţie şi că pot scrie“, a mărturisit Vasile Certezanu.

Sculptura reprezintă o altă mare pasiune a agentului de pază de la bibliotecă.

Vasile Certezanu a mai lucrat ca mecanic auto. Era considerat un specialist în repararea Daciilor, pentru că nu exista defecţiune pe care să nu o poată remedia.