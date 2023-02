Bătrână paralizată salvată de pompieri dintr-o casă aflată în flăcări VIDEO

O bătrână paralizată a fost salvată în ultimul moment de pompieri dintr-o casă cuprinsă în flăcări din comuna Bălești, din județul Gorj.

Femeia a fost resuscitată și și-a revenit.

,,În jurul orei 17:00, ISU GJ a fost solicitat sa intervina pentru gestionarea unei situații de urgenta generata de un incendiu izbucnit la o casa de locuit in comuna Balesti, sat Balesti.

La fata locului s-au deplasat echipajele de pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Tg-Jiu cu 3 autospeciale de lucru cu apa și spuma și o ambulanta SMURD, precum și un echipaj SAJ GORJ.

La sosirea echipajelor de pompieri, in casa se afla o persoana de sex feminin, in vârsta de 75 de ani, care era imobilizata la pat. Imediat s-a trecut la localizarea și lichidarea incendiului, concomitent cu evacuarea persoanei surprinsă de incendiu, aceasta fiind găsită in stare de inconstiență. După evacuare, victimei i-au fost aplicate manevrele de resuscitare la fata locului, acesteia revenindu-i semnele vitale, iar ulterior fiind transportata la spital de către echipajul SAJ Gorj“, au anunțat reprezentații ISU Gorj.