Românul proaspăt campion mondial la kickboxing povestește cum a reușit să-și doboare adversarul: „I-a fost fatal” VIDEO

Călin Petrișor, subofițer în Armata Română, este noul campion mondial la kickboxing. El este antrenat de un polițist de la Rutiera din Găești, Dan Mocanu.

Sportivul a dovedit încă o dată ce valoare are reuşind să îşi doboare adversarul în numai câteva secunde. Călin Petrişor a câştigat în vară centura europeană, tot printr-un KO.

„De când am câștigat nu se mai opresc mesajele și telefoanele. Sunt mai bine ca niciodată. Sunt ca nou după acest meci colosal. A fost cum a trebuit să fie. Mă așteptam la un meci dificil, dar nici chiar așa. Adversarul a fost numărul unu al Italiei, cu 25 de victorii și doar o înfrângere. Era campionul lor, eu fiind cotat cu șansa a doua. Am fost surpriza serii. Eu cred că el a greșit că a încercat să stea cu mine la bătaie și i-a fost fatal. A încercat să lovească în același timp cu mine. Eu am avut explozie mai mare și l-am prins. E cel mai mare rezultat al meu de până acum”, a declarat, pentru „Adevărul”, proaspătul campion mondial.

Challenger şi cotat cu şansa a doua în acest duel, Petrişor a început meciul incredibil şi, după numai câteva secunde, l-a trimis la podea pe ucrainean cu un croşeu de stânga. Sportivul din Găeşti a continuat forcingul, iar de această dată a încheiat conturile definitiv, cu o lovitură asemănătoare, pentru Hnatchuk fiind imposibil să se mai ridice de la podea.

„Trăiesc cel mai frumos moment al carierei mele. Sunt fericit că steagul României a fluturat învingător aici, la Torino!”, a spus Petrişor.

Sportivul antrenat de Dan Mocanu nu va avea timp de sărbătorit deoarece pe 15 decembrie va lupta în marea finală Dynamite Fighting Show de la Galaţi. Acolo, va avea parte de o luptă de prestigiu împotriva lui Valentin Mavrodin, unul dintre reprezentanţii noului val din kickboxul românesc.