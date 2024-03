O câmpie unde se cultiva grâu, transformată în pădure. Unde în România se întâmplă acest lucru FOTO

Elevi de la Liceul „Ion Ghica” din Răcari, jandarmi şi angajaţi ai Gărzii de Mediu Dâmboviţa, au participat, vineri 29 marie 2024, la o acţiune de plantare pe raza Ocolului Silvic Răcari, în cadrul Lunii Plantării Arborilor.

Zona de plantare a fost la câmpie, pe un teren pe care se cultiva până anul trecut grâu şi care a intrat recent în posesia Direcţiei Silvice Dâmboviţa. Aici, pe o suprafaţă de 20 de hectare, se va realiza o pădure de stejar, cer şi frasin.

„Avem o suprafaţă de 20 de hectare, putem spune că am fost norocoşi cu obţinerea acestui teren. În judeţul Prahova a fost o firmă care a scos definitiv din suprafaţa fondului forestier, pentru înfiinţarea unei gropi de deşeuri, suprafaţa de 6,7 hectare. Prin lege, nu se poate scoate definitiv o suprafaţă din fondul forestier, decât prin compensare cu suprafaţă şi nu este de unu la unu. Aşa că am obţinut aceste 20 de hectare date în compensaţie şi au fost preluate de Ocolul Silvic Răcari. Ne-am propus în primăvara asta să plantăm un hectar şi în toamnă suntem pregătiţi pentru diferenţa de 19 hectare. Aici este o zonă deficitară în pădure şi orice suprafaţă de împădurire e binevenită", a declarat şeful Direcţiei Silvice Dâmboviţa, Petre Marin.

→ Imaginea 1/5: Acțiune de plantare arbori, Răcari. FOTO Petre Marin / Facebook

Elevii veniţi la acţiunea de împădurire erau încântaţi că participă la astfel de evenimente, iar pentru mulţi a fost pentru prima dată când plantau un copac.

Potrivit şefului Direcţiei Silvice Dâmboviţa, schimbările climatice par că se resimt şi în zona forestieră.

„Au apărut mici semnale. La dezvoltarea vegetaţiei au apărut ceva de semne de uscare a arboretelor de stejar. Ăsta este un semnal pentru că înseamnă că s-au modificat condiţiile de sol şi atmosferice. Deocamdată e în fază incipientă, facem monitorizare, sunt specialişti care lucrează să vedem cauzele. Anul trecut am constatat şi nu putem spune exact care sunt cauzele", a afirmat Petre Marin.

Direcţia Silvică Dâmboviţa administrează o suprafaţă de 53.478 de hectare din fondul forestier total al judeţului, care este de 118.000 de hectare.

„Asta înseamnă 45,6% din suprafaţa forestieră a judeţului. Pe lângă această suprafaţă mai avem sub formă de servicii sau administrare şi suprafeţe care aparţin persoanelor fizice, juridice sau altor instituţii, acestea însumează 17.086 hectare (...). În 2023, Direcţia Silvică a avut în program împădurirea, regenerarea de fapt, a 121 de hectare. A realizat 123 de hectare, 37 de hectare prin plantaţie şi 86 de hectare regenerări naturale. Pentru 2024 avem un program de 72 de hectare, dintre care 35 de hectare prin plantaţie restul regenerare naturală", a menţionat şeful Direcţiei Silvice Dâmboviţa, Petre Marin.

Şi pentru că vremea a permis, pădurarii au început acţiunea de împădurire încă din luna februarie.

„Luna pădurii este o acţiune simbolică, noi am început împăduriri din februarie, când vremea a permis. Până acum am realizat 10 hectare de completări, şase hectare de împăduriri integrale. Materialul săditor, în proporţie de 90% este produs de pepiniera Găeşti. Pentru campania de primăvară avem cantitatea de 184.000 de puieţi. Ca specii avem 70.000 de puieţi stejar, 26.000 puieţi gorun, 25.000 frasin, 24.000 molid, 15.000 salcâm, 7.000 stejar roşu plus alte specii", a mai precizat Petre Marin.