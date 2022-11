Dezastrul de la barajul de acumulare Pucioasa, ajuns o uriașă mlaștină: „Milioane metri cubi de nămol”

Lacul de acumulare din Pucioasa a ajuns o mlaștină, din cauza secetei. Din volumul total de 10,5 milioane de metri cubi in barajul Pucioasa mai găsim aproximativ 100.000 metri cubi de apa, adică 1% din volumul inițial.

Potrivit administrației locale, barajul este plin cu aproape 8 milioane metri cubi de nămol.

Situația ar fi fost cu adevărat dramatică dacă Primăria nu ar fi realizat o aducțiune pentru alimentarea orașului cu apă din Munții Bucegi, pentru că lacul alimenta nu doar Pucioasa, ci și cinci comune limitrofe.

„Problema este cauzată de secetă, că poate să se golească barajul controlat, dar dacă nu a mai plouat, nu am avut cu ce să îl umplem. Administrația locală știa povestea, pentru că anunțăm instituțiile publice periodic. Suntem pe plan de restricții pe anumite zone. Noi am asigurat mereu tranzitul cu apă din munte pentru a nu pune în pericol alimentarea la firmele mari din zona Pucioasa - Fieni”, ne-a spus directorul Sistemului de Gospodărire a Apei Dâmbovița, Dănuț Bâzgu.

Situația s-a remediat acum, spune directorul instituției, pentru că în baraj a fost introdusă apă din Ialomiță, controlat. Seceta, însă, ar putea pune probleme din nou, la anul.

„Dacă nu ai apă să aduci într-un lac, nu se umple. Toată vara s-a golit barajul, pentru că pământul s-a uscat, nu a plouat. A fost pe scădere tot timpul, chiar dacă am făcut manevre de restricții peste maximul aprobat de debitul de servitute. Am avut perioade când am dat apă către gospodării câteva ore noaptea”, mai spune Bâzgu.

Administrația locală din Pucioasa are în plan să implementeze, prin POIM, un proiect de decolmatare a barajului, care ar rezolva mult problema acumulării cu apă.

Problema decolmatării barajului a fost ridicată chiar de fostul ministru al Mediului, Graţiela Gavrilescu, pentru a primeni apa.

Ministrul chiar a dat „temă” autorităţilor locale şi directorului Apelor Române să găsească finanţare pentru un proiect alternativ. O altă soluţie, potrivit vicepremierului Graţiela Gavrilescu, ar fi construirea unui nou baraj.

În urmă cu șase ani s-a înregistrat o situaţia critică în ceea ce priveşte barajul de la Pucioasa. Locuitorii din Pucioasa, Doiceşti, Vulcana Băi, Vulcana Pandele şi Brăneşti au rămas fără apă după ce barajul a fost contaminat cu o bacterie extrem de periculoasă - clostridium. Cazul s-a lăsat cu dosar penal după ce aproape 250 de persoane, printre care şi copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cel de-al doilea baraj din Dâmbovița, cel de la Bolboci, care este mult mai mare, este plin în proporție de peste 30%, nefiind probleme de alimentare.