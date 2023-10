Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani, un mare pericol. „Alcoolul trece integral în creier“

Cazul a doi tineri din Dâmbovița, în vârstă de 14 și 17 ani, care au ajuns beți criță la spital, readuce în discuție pericolul consumului de alcool de la vârste fragede, iar medicii trag un semnal de alarmă.

Doi adolescenți de 14, respectiv 17 ani au ajuns de urgență, duminică, 15 octombrie 2023, la Spitalul Găești, după ce au băut alcool la o petrecere. Cei doi au băut atât de mult încât s-au simțit rău și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Această barieră, aflată între sânge și creier, nu se dezvoltă”

„Au venit doi tineri, de la o petrecere. Unul dintre ei are 17 ani, aflat sub influența alcoolului, iar cel de-al doilea – 14 ani, adus de tatăl său, tot sub influența alcoolului, duși la Pediatrie pentru perfuzii și tratament specific. Facem apel la părinți să le interzică copiilor consumul de alcool, întrucât acesta le poate pune însăși viețile în pericol. Omul are o structură histologică, numită barieră hemato-encefalică. Această barieră, aflată între sânge și creier, nu se dezvoltă până la vârsta de 18 ani. De aceea, în cazul copiilor, alcoolul trece integral în creier, iar ei intră în comă mult mai ușor”, a precizat dr. Laurențiu Belușică, managerul Spitalului Orășenesc Găești, pentru cronica-gaestiului.ro.

Specialiștii spun că alcoolul poate avea consecințe grave asupra sănătății adolescenților și copiilor. În primul rând, alcoolul poate afecta evoluția creierului, care continuă să se dezvolte până la vârsta de 25 de ani. Astfel, consumul de alcool în timpul adolescenței poate duce la probleme de învățare, memorie, atenție și comportament.

În al doilea rând, alcoolul poate afecta abilitățile fizice ale adolescenților și copiilor. Consumul de alcool poate duce la probleme de coordonare, echilibru și judecată. Acest lucru poate crește riscul de accidente, cum ar fi accidente de mașină, răniri la sport sau accidente legate de activitățile zilnice. De asemenea, dependența de alcool poate fi o problemă gravă, care poate afecta toate aspectele vieții unei persoane.

Psiholog: „Toate ne sunt permise, dar nu toate ne sunt de folos“

Consumul de alcool, precum consumul de tutun şi de droguri, este înregistrat de la vârste din ce în ce mai scăzute, spre disperarea părinţilor şi a profesorilor, care cer ajutor abia când lucrurile au scăpat de sub control.

Este imposibil să treacă săptămâna - iar în cazul unităţilor spitaliceşti mari să treacă zi - fără ca un adolescent sau tânăr să fie adus la Urgenţe, în stare gravă, din pricina consumului de alcool, droguri, etnobotanice.

Se întâmplă în oraşele mari, dar se întâmplă şi în comunităţile liniştite. În astfel de situaţii însă, cei care ar trebui să sesizeze devreme semnele apelează la specialişti când nu se mai descurcă singuri.

„Se consumă alcool, este o realitate, nu trebuie să mai negăm asta. Tinerii o fac din teribilism, o fac din dorinţa de a fi acceptaţi în anumite grupuri, o fac pentru a prinde curaj într-o situaţie sau alta. Acest consum, repetat, pentru că nu vorbim aici de accidente, denotă de fapt existenţa unor probleme emoţionale, dar şi nivelul de educaţie scăzut. În condiţiile unei educaţii solide, ai liberul arbitru, nu faci orice pentru a demonstra celorlalţi ceva“, a declarat, pentru „Adevărul”, psihologul şi consilierul şcolar Camelia Tiţa.