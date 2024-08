Tinerele de la sat care își descoperă curajul. Ce este „Rețeaua Fetelor Neînfricate”

Un proiect menit să aducă informația de calitate în mediul rural și să le dea adolescentelor curajul de a-și face auzită vocea a evoluat, iar fetele din „Clubul Fetelor Puternice” vor forma acum „Rețeaua fetelor neînfricate”.

Proiectul își propune să ajute fetele din mediul rural cu vârste între 10 și 16 ani să primească informație de calitate din domenii variate, pentru ca la final adolescentele să poată să-și exprime propriul punct de vedere. Se derulează și cu ajutorul bibliotecarilor din mediul rural, biblioteca devenind în zeci de localități din România locul în care adolescentele găsesc informație și sprijin. În țară sunt la acest moment în cadrul proiectului „Rețeaua Fetelor Neînfricate” peste 70 de cluburi, care reunesc peste 670 de adolescente, și tot pe atâtea în Republica Moldova.

„Rețeaua Fetelor Neînfricate” este formată din adolescentele care, timp de un an, au făcut parte din cluburile „Fetelor Puternice”, adică fete între 10 și 14 ani care au aflat într-un an enorm de multe lucruri din domenii variate. Preadolescentele și adolescentele au vizionat, în cadru organizat, diverse podcast-uri pe teme de interes pentru ele, precum sănătatea, identitatea personală, anxietatea, comunicarea asertivă, bullying-ul, discriminarea, cetățenia activă, independența financiară, meseriile viitorului, fake news și fact-checking, încălzirea globală, traficul de persoane și abuzurile sexuale asupra minorilor. Bibliotecarele implicate în proiectul derulat de Fundația Progress au parcurs la rândul lor module speciale de curs, fiind pregătite să le ofere adolescentelor informația într-un mod adecvat vârstei și nivelului de înțelegere.

„Sunt lucruri pe care mămicile preferă să le discut eu cu fetele”

Biblioteca din Vulpeni (o localitate din județul Olt) este una dintre cele 50 de biblioteci de la sat implicate în proiectul „Rețeaua Fetelor Neînfricate”. În primul an al proiectului 12 adolescente au participat aici la întâlniri cu specialiști din domenii variate - jurnalism, drepturile omului, sport, sănătate, comunicare, justiție etc. -, discuțiile purtându-se pe teme precum bullying-ul (inclusiv cel online), hărțuirea, abuzurile, discriminarea, sănătatea etc. Dacă în prima parte a proiectului adolescentele au ascultat intervențiile specialiștilor și au intervenit atunci când s-au simțit pregătite să pună întrebări, în acest an, la finalul experienței din Rețeaua Fetelor Neînfricate adolescentele vor realiza și un eseu și un material video, fiind încurajate să-și exprime punctul de vedere, iar împreună vor realiza un proiect care să fie de folos întregii comunități. Fetele din Vulpeni și-au propus ca pentru întreaga comunitate să instaleze două căsuțe pentru cărți. Alegerea lor s-a făcut firesc, pentru că lectura este la loc de cinste în Vulpeni, iar cititul a rămas la modă în cei aproape 20 de ani de când bibliotecara Rodica Drăguț s-a întors în localitate și a preluat sarcina de a-și întâmpina în fiecare zi cititorii cu un zâmbet, o vorbă bună, o sugestie de carte sau invitația la o activitate interesantă.

Rodia Drăguț spune că acest proiect a scos la iveală lucruri pe care adolescentele nu ar fi avut altfel curajul să le expună. Multe dintre fete nu vorbesc cu părinții lor despre ceea ce li se întâmplă fie în mediul online, fie în viața reală, iar multe mămici, la rândul lor, nu găsesc calea de a le transmite adolescentelor anumite informații. „Sunt lucruri pe care mămicile preferă să le discut eu cu fetele. Este un lucru pe care fiecare îl știm din viața de părinte, anume acela că uneori copiii refuză anumite sfaturi pentru simplul motiv că vin de la părinți”, explică Rodica Drăguț.

Fiecare temă abordată în cadrul proiectului „Fete Puternice” a fost ca o fereastră deschisă către lucruri noi sau perspective diferite. Unele dintre teme le-au captivat pe fete mai mult decât altele, unele și-au lăsat amprenta pentru mult timp.

„Cel mai mare câștig? Încrederea în ele, pentru că aveau foarte puțină încredere în ele, nu se simțeau valorizate, mai ales că multe dintre ele mi-au povestit inclusiv despre abuzuri emoționale, am avut niște povești... ”, detaliază bibliotecara Rodica Drăguț. După vizionarea anumitor podcast-uri, urmată de întâlnirea, în cele mai multe cazuri pe Zoom, cu specialiști din diverse domenii, fetele au început să vadă altfel situații pe care anterior le considerau normale. S-a vorbit mult despre ce este permis și ce este interzis, despre cum să reacționezi când te afli în pericol, despre cum să comunici pentru a fi bine înțeles.

Un subiect de mare interes a fost traficul de persoane. Fetele au fost avertizate în privința metodelor de recrutare pe care le folosesc traficanții, știut fiind faptul că metoda „Loverboy”, „patentată” cu decenii în urmă, încă le face munca de convingere extrem de ușoară celor care profită de naivitatea tinerelor. Au vorbit și despre siguranța pe Internet, dar și despre ce fotografii au voie să trimită și cum pot ajunge să fie șantajate.

Medicul de familie le-a vorbit fetelor despre perioada prin care trec, despicând firul în patru, de la de ce avem coșuri și cum scăpăm de ele, la alimentație sănătoasă, hormoni, hormonii din alimentație, igienă, materialele din care trebuie să fie lenjeria intimă și orice altceva au mai avut adolescentele de întrebat.

„Cursurile în sine nu au o durată foarte mare, dar sunt discuțiile de după. Pe acestea le-am prelungit cât de mult a fost nevoie. Cum ar trebui să reacționeze în diverse situații, cui îi spui prima dată dacă ți se întâmplă ceva, am vorbit despre atât de multe lucruri”, a detaliat Rodica Drăguț.

O temă care a iscat multe păreri a fost cea despre cum ne alegem meseria.

„Li se părea că cea mai tare meserie de pe lume e să fii medic. Nu, cea mai tare meserie e să faci ce-ți place. Nicio meserie nu e mai importantă ca alta, pentru că medicul nu ajunge medic dacă nu există toți ceilalți care îl ajută să ajungă acolo”, a fost concluzia discuțiilor, a subliniat Drăguț.

Întâlniri unice în viață

După experiența din Clubul Fetelor Puternice, trei dintre fete au avut de curând oportunitatea să participe la o întâlnire, la București, cu femei care inspiră, din domenii precum jurnalism, social media, business și sport.

A fost momentul lansării unei noi ediții a „Rețelei Fetelor Puternice” inițiată de Fundația Progress, iar cele trei adolescente au trăit, alături de alte șapte fete din țară, o experiență poate unică în viață.

Fetele, intervievate de jurnaliste, au vorbit despre experiența din cadrul proiectului, iar Rodica Drăguț spune că a avut surpriza plăcută ca și cea mai tăcută dintre ele să prindă curaj și să-și expună opinia.